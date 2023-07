Vondroušová po dalším životním úspěchu: Nemohla jsem tomu uvěřit, trávu jsem si asi zamilovala

Markéta Vondroušová zažívá ve Wimbledonu tažení, jaké si nedokázala představit. Po dnešním obratu a vítězství nad nasazenou čtyřkou Američankou Jessicou Pegulaovou 6:4, 2:6, 6:4 postoupila v All England Clubu poprvé do semifinále a novinářům řekla, že našla v travnatém povrchu konečně zalíbení. Ocenila, jak se dokázala v rozhodujícím setu vrátit z nepříznivého stavu 1:4, a pomohl jí také telefon s manželem.

"Po využitém mečbolu jsem tomu nemohla uvěřit. Nemohla jsem zadržet slzy. Jessica je skvělá tenistka a odehrály jsme úžasný zápas. V jednu chvíli jsem byla ve třetím setu psychicky dole. Jsem ale strašně šťastná, že jsem to vybojovala," uvedla Vondroušová. Travnatý povrch ve Wimbledonu, kde skončila dosud nejlépe předloni ve 2. kole, vzala definitivně na milost. "Teď už je to asi láska. Po tomhle zápase už nemůžu říct ani slovo," podotkla s úsměvem.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova vyřadila na turnaji již čtvrtou nasazenou hráčku a stala se ve Wimbledonu třetí českou semifinalistkou za poslední čtyři roky. Duel s Pegulaovou se podle ní zlomil ve třetí sadě, kdy za stavu 1:4 měla Američanka další brejkbol. Zahrála ale míč do autu a Vondroušová zahájila obrat.

"Kdyby mě tam brejkla, už by se mi to blbě otáčelo. Tím, že ale zkazila, říkala jsem si, že ještě není konec a že třeba znervózní. Ta chyba mi pomohla a trochu to zlomila. Dostala jsem se do toho, a jak jsem viděla, že se to láme, říkala jsem si, že do toho musím jít, protože by mě tam jinak umlátila," líčila.

Krátce předtím pomohla Vondroušové i pauza na zatažení střechy proti dešti. Zatímco Pegulaová byla tou dobou v "laufu", česká tenistka se během přestávky psychicky zklidnila. Stihla i krátký telefon s manželem Štěpánem. "Řekl, ať zkusím bojovat a že hraju skvělý zápas," řekla. Na semifinále ale její manžel zřejmě nepřijede. "Pracuje a stará se o naši kočku. Uvidíme," doplnila dvaačtyřicátá hráčka světa.

Ze čtyřhry se musela odhlásit, v semifinále ji čeká Svitolinová

Přestože po herní stránce nebyl Wimbledon jejím oblíbeným turnajem, vždy k němu měla úctu. V televizi sledovala první triumf Petry Kvitové v roce 2011, o tři roky později už v Londýně sama hrála mezi juniorkami. "Na finále jsme tu už asi nebyli, ale nějaký zápas na centrkurtu jsme tehdy viděli," vzpomínala finalistka Roland Garros z roku 2019 a stříbrná medailistka z předloňské olympiády v Tokiu.

Po postupu se odhlásila ze čtyřhry, kde měla hrát osmifinále s Miriam Kolodziejovou. "S Miri jsme o tom mluvily už předtím. Od prvního kola mám trochu problémy s kotníkem. A Miri pak přišla a řekla: 'Nehraj, už je to moc'," vysvětlila Vondroušová. "Naštěstí jsme fakt dobré kamarádky, že si tohle řekneme a ona není naštvaná. Chápe to a je tu se mnou. Je to hezké, že to není jen tenisový vztah, který je o deblu, ale je tak celkově, že táhneme jedna druhou a podporujeme se ve všem, co děláme," ocenila Vondroušová.

V boji o druhé grandslamové finále v kariéře vyzve ve čtvrtek Ukrajinku Elinu Svitolinovou. Osmadvacetiletá rodačka z Oděsy, která se letos vrátila po mateřské pauze, vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou. Vondroušová s ní má bilanci 2:3, poslední dva duely včetně předloňského semifinále na olympijských hrách v Tokiu ale vyhrála. "Ty zápasy si pamatuju, ale na trávě jsme snad ještě nehrály. Předvádí neskutečné zápasy. Hrozně bojuje a zvládá tříseťáky. Možná je v nejlepší formě, co kdy byla," konstatovala Vondroušová