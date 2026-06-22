Vondroušová promluvila: Mám za sebou sedm měsíců úzkosti. Bude ještě hrát?
Bývalá světová šestka od počátku kauzy tvrdila, že komisařka německé antidopingové agentury dorazila 3. prosince mimo vyhrazený hodinový interval a neprokázala se pověřením. Nyní Vondroušová přiznává, že ji následný proces a hrozba konce kariéry uvrhly do obrovské bezmoci.
"Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset psát něco takového. Každý den cítíte strach z toho, že ztrácíte kontrolu nad svým životem. Je to nesmírně vyčerpávající a bolestivé období, které můj život ovlivňuje daleko víc, než jsem si kdy dokázala představit," uvedla Vondroušová na Instagramu.
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Proti faktu, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) vyfasovala stejný punc, jako by u ní kontrolní laboratoř objevila zakázaný koktejl, se ostře ohradila.
"Tenis je celý můj život už od chvíle, kdy jsem jako malá holka vzala raketu do ruky. Dal mi všechno a já mu to vrátila. Nikdy jsem nedopovala, během kariéry jsem neměla jediný pozitivní test. Vždycky jsem šla na kurt s vědomím, že jsem nic nedovoleného nebrala," zdůraznila s tím, že hned sedmdesát dva hodin po sporném incidentu podstoupila s čistým štítem kontrolu novou: "Výsledek byl negativní. Stejně jako každý test předtím."
Zatímco zástupci ITIA argumentují tím, že testování je sice nepříjemné, ale pro čistotu sportu nezbytné, šestadvacetiletá hráčka dává nahlédnout do odvrácené strany celého vyšetřování.
"Posledních sedm měsíců bylo nejtěžších v mém životě. Sedm měsíců čekání, nejistoty a bojů. Místo každodenní naděje se z toho staly měsíce naplněné strachem a bezmocí. Období, kdy jsem musela otevřít svůj soukromý život způsoby, které by většina lidí sdílela jen s těmi nejbližšími," popsala Vondroušová martyrium, které předcházelo vynesení verdiktu.
"Spolupracovala jsem, odpověděla na každou otázku a dodala vše, co se požadovalo. Vypovídala jsem před tribunálem a dala do toho každou špetku své energie. Denně jsem aktualizovala informace o svém pohybu, aby mě mohli testovat. A také mě testovali. Každý test byl negativní," připomněla svou snahu o očištění.
Nezávislý tribunál sice v písemném odůvodnění uznal, že tenistka v osudný večer nejednala racionálně kvůli akutní stresové reakci, neshledal to ovšem jako dostatečnou omluvu. Česká hráčka v reakci na to vyslala směrem k tenisovým autoritám jasný vzkaz.
"Po celou dobu doufáte, že pravda bude stačit. Že když budete upřímní a spolupracující, dopadne to dobře. Ale někdy to nestačí," povzdechla si Vondroušová. "Vždy jsem pravidla respektovala a chápu, proč existují. Pouze si přeji, aby nikdy neztratily svou lidskost. A aby ti, kteří mají na starost jejich vymáhání, byli posuzováni stejnými měřítky."
Zda vítězka ankety Sportovec roku 2023 využije poslední záchrannou brzdu a podá odvolání k Arbitrážnímu sportovnímu soudu (CAS) v Lausanne, jak po vynesení trestu připustil její právní zástupce Jan Exner, zatím jasné není.
Samotná tenistka přiznává, že v tuto chvíli hledá především vnitřní klid. "Jednou z nejtěžších věcí bylo smířit se s tím, že budoucnost kariéry už není v mých rukách. Jsem hrdá na to, že jsme se nevzdali a bojovali až do posledního dne. Dnes však nemohu říct, co přijde dál," uzavřela své vyznání. "Poslední měsíce mi vzaly radost, sebevědomí a pocit bezpečí. Nevím, jak dlouho potrvá, než tyto věci znovu najdu."
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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.keby bola talianka dostane 4 týždne
vůbec nezpochybňovala komisařku, byla to jen trucovitá reakce
teprve poté, co objevila oficiální historka, že nebyl důkaz o identitě komisařky, odvolání na strach a další průhledné výmluvy
nevyprchává tráva z těla do 3 dnů?
Já si lidsky dovedu představit, že člověk zažije den, kdy se v něm věci poskládají tak, že uděláve stresu a frustraci nějaké úplně super mega stupidní rozhodnutí, ale bohužel jsme dospělí, svéprávní a neseme za to holt zodpovědnost.
To ITIA:Ukoncete kariéru taky Sinnerovi a Swiatek když zničíte kariéru Bartůňkove a Vondroušove..
Docela mne stvalo, ze postujes "zhave fotky z dovolene" zrovna v tomto tydnu, ale ted to chapu. Drz se.
Teď se budou muset ozvat tenisové osobnosti, světové jedničky, grandslamoví vítězové, jiná možnost, aby z toho Markéta ještě nějak vybruslila, není.
Asi jako odmítnout policajtům fouknout a test na drogy při jízdě služebním autem a pak ty švestky žalovat, když budu mít kvůli výsledku kontroly problémy v práci XD
GL, ne asi