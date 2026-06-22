Vondroušová promluvila: Mám za sebou sedm měsíců úzkosti. Bude ještě hrát?

DNES, 18:35
Téma 21
Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová (26) poprvé obsáhle promluvila o čtyřletém zákazu činnosti, který obdržela za odmítnutí prosincové mimosoutěžní dopingové kontroly. V emotivním prohlášení odmítla, že by si v kariéře pomáhala zakázanými látkami, popsala vyčerpávající půlrok před nezávislým tribunálem i hluboké šrámy na psychice.
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová dostala čtyřletý zákaz činnosti. (@ ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Bývalá světová šestka od počátku kauzy tvrdila, že komisařka německé antidopingové agentury dorazila 3. prosince mimo vyhrazený hodinový interval a neprokázala se pověřením. Nyní Vondroušová přiznává, že ji následný proces a hrozba konce kariéry uvrhly do obrovské bezmoci.

"Nikdy by mě nenapadlo, že budu muset psát něco takového. Každý den cítíte strach z toho, že ztrácíte kontrolu nad svým životem. Je to nesmírně vyčerpávající a bolestivé období, které můj život ovlivňuje daleko víc, než jsem si kdy dokázala představit," uvedla Vondroušová na Instagramu.

Vondroušová kvůli neodevzdanému vzorku dostala zákaz na čtyři roky

Proti faktu, že od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) vyfasovala stejný punc, jako by u ní kontrolní laboratoř objevila zakázaný koktejl, se ostře ohradila.

"Tenis je celý můj život už od chvíle, kdy jsem jako malá holka vzala raketu do ruky. Dal mi všechno a já mu to vrátila. Nikdy jsem nedopovala, během kariéry jsem neměla jediný pozitivní test. Vždycky jsem šla na kurt s vědomím, že jsem nic nedovoleného nebrala," zdůraznila s tím, že hned sedmdesát dva hodin po sporném incidentu podstoupila s čistým štítem kontrolu novou: "Výsledek byl negativní. Stejně jako každý test předtím."

Zatímco zástupci ITIA argumentují tím, že testování je sice nepříjemné, ale pro čistotu sportu nezbytné, šestadvacetiletá hráčka dává nahlédnout do odvrácené strany celého vyšetřování.

"Posledních sedm měsíců bylo nejtěžších v mém životě. Sedm měsíců čekání, nejistoty a bojů. Místo každodenní naděje se z toho staly měsíce naplněné strachem a bezmocí. Období, kdy jsem musela otevřít svůj soukromý život způsoby, které by většina lidí sdílela jen s těmi nejbližšími," popsala Vondroušová martyrium, které předcházelo vynesení verdiktu.

"Spolupracovala jsem, odpověděla na každou otázku a dodala vše, co se požadovalo. Vypovídala jsem před tribunálem a dala do toho každou špetku své energie. Denně jsem aktualizovala informace o svém pohybu, aby mě mohli testovat. A také mě testovali. Každý test byl negativní," připomněla svou snahu o očištění.

Nezávislý tribunál sice v písemném odůvodnění uznal, že tenistka v osudný večer nejednala racionálně kvůli akutní stresové reakci, neshledal to ovšem jako dostatečnou omluvu. Česká hráčka v reakci na to vyslala směrem k tenisovým autoritám jasný vzkaz.

"Po celou dobu doufáte, že pravda bude stačit. Že když budete upřímní a spolupracující, dopadne to dobře. Ale někdy to nestačí," povzdechla si Vondroušová. "Vždy jsem pravidla respektovala a chápu, proč existují. Pouze si přeji, aby nikdy neztratily svou lidskost. A aby ti, kteří mají na starost jejich vymáhání, byli posuzováni stejnými měřítky."

Zda vítězka ankety Sportovec roku 2023 využije poslední záchrannou brzdu a podá odvolání k Arbitrážnímu sportovnímu soudu (CAS) v Lausanne, jak po vynesení trestu připustil její právní zástupce Jan Exner, zatím jasné není.

Samotná tenistka přiznává, že v tuto chvíli hledá především vnitřní klid. "Jednou z nejtěžších věcí bylo smířit se s tím, že budoucnost kariéry už není v mých rukách. Jsem hrdá na to, že jsme se nevzdali a bojovali až do posledního dne. Dnes však nemohu říct, co přijde dál," uzavřela své vyznání. "Poslední měsíce mi vzaly radost, sebevědomí a pocit bezpečí. Nevím, jak dlouho potrvá, než tyto věci znovu najdu."

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Vladislav Frk
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Komentáře

21
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SpacialRecognition
22.06.2026 19:57
72 hodin je dostatek času pro některé látky, aby jejich přítomnost z těla zmizela. Opět hraní na city and nulový pádný argumenty.
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Patik
22.06.2026 19:52
Uuuuuu...4 roky...auč ..muselo zabolet
.keby bola talianka dostane 4 týždne
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paddy
22.06.2026 19:33
všimněte si, že i v tomto článku je hlavní důkaz smile - fotka po incidentu, kde si Vondroušová fanouškům stěžuje, že komisařka přišla mimo okno, žádala soukromí, respekt a dodržování pravidel
vůbec nezpochybňovala komisařku, byla to jen trucovitá reakce
teprve poté, co objevila oficiální historka, že nebyl důkaz o identitě komisařky, odvolání na strach a další průhledné výmluvy
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com
22.06.2026 19:37
sedmdesát dva hodin po sporném incidentu podstoupila s čistým štítem kontrolu novou smile

nevyprchává tráva z těla do 3 dnů?
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Blondie
22.06.2026 19:37
Tak... :(
Já si lidsky dovedu představit, že člověk zažije den, kdy se v něm věci poskládají tak, že uděláve stresu a frustraci nějaké úplně super mega stupidní rozhodnutí, ale bohužel jsme dospělí, svéprávní a neseme za to holt zodpovědnost.
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petanovy
22.06.2026 19:17
Mně přijde trest úplně ustřelený: Iga dostala tuším 3 měsíce ještě k tomu off season.Maki de facto 4roky plus teď co nehrála tj víc než kdyby ji ten den shledali pozitivní.Iga je wimbledonska šampionka ale až rok po Maki je to sice bývalá No.1 jako Sinner ale tohle je velký špatný..řešení.
To ITIA:Ukoncete kariéru taky Sinnerovi a Swiatek když zničíte kariéru Bartůňkove a Vondroušove..
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Blondie
22.06.2026 19:34
Vždyť ta jejich situace byla úplně jiná, prokázali kontaminaci, ne vědomé užití. Markéta úplně odmítla test!
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vojta912
22.06.2026 19:13
Nojono co k tomu říct, život profi sportovce není v tomto případě jen o tom jak se pinká přes sit, ale i o věcích kolem. Bohužel u Makyny je člověk setká s mentálním deficitem a pak to dopadá jak to dopadá.. neni ani první ani poslední která si hlavou mimo sportoviště pokazila kariéru
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LiJ
22.06.2026 19:22
Tohle tvoje hlava nemá šanci pojmout, mudrlante.
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tenisman1233
22.06.2026 19:23
Jeho hlava neobsahuje ani mozek.
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vojta912
22.06.2026 19:24
Jojo vyhejtit komisařku na sítích a pak kázat moudra do světa byl výkon skutečného genia
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aligo
22.06.2026 19:08
Ať raději nemluví, udělá lépe
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Diabolique
22.06.2026 18:47
Marketo, NO RAIN, NO FLOWERS.
Docela mne stvalo, ze postujes "zhave fotky z dovolene" zrovna v tomto tydnu, ale ted to chapu. Drz se.
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PTP
22.06.2026 18:43
Neházej flintu do žita, bojuj a radši jako Svatá Markéta hoď srp do žita.
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Serpens
22.06.2026 18:40
Je mi to líto. Markéta bezprostředně poté možná neudělala správné kroky, je to horká hlava. Každopádně trest je velmi nespravedlivě přestřelený, nešlo tady tolik o kázeň, někdo ji tam asi hodně nemá rád a dal si záležet, aby jí dnes ukončil kariéru.

Teď se budou muset ozvat tenisové osobnosti, světové jedničky, grandslamoví vítězové, jiná možnost, aby z toho Markéta ještě nějak vybruslila, není.
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Diabolique
22.06.2026 18:44
Nikdo se neozve. Krome par hracu co uz ukoncili karieru a budou se chtit pripomenout. A Marketa z toho nevybrusli. Bude trvat treba rok dalsich boju aby ji to snizili na polovinu. A i dva roky jsou skoro likvidacni. A jeste k tomu tenhle psychicky stav, popsany v tomto prispevku, to se bude hojit hodne let.
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farr
22.06.2026 18:54
Žalovat bábu helmutku o ušlý zisk. A celou ITIU poslat do patřičných mezí. Zásadně by měla jít za Hrabišem a jeho právníky ty v tom umějí chodit, tenhle ňouma co vyválčil maximální možný postih, to je zoufalec. Tam nemusela ani chodit pred komisi verdikt byl předem dán. Se přiznávají ITIA MAFIA že o vině a trestu bylo defakto rozhodnuto už před půl rokem, jen byl účel Markétu co nejvíce vyschízovat a poškodit ,aby to každý viděl co se stane když se ozvete proti vrchnosti a jejich podlým praktikám.
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tenisman1233
22.06.2026 19:00
Šéfka ITIA mluví o ,,čistém sportu" ,pak se člověk podívá na jiné případy a těm to projde jen tak jako by se nic nestalo ,tak mi toto vyjádření přijde podivné.
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Blondie
22.06.2026 19:35
Lol, žalovat? Jako za co? :D
Asi jako odmítnout policajtům fouknout a test na drogy při jízdě služebním autem a pak ty švestky žalovat, když budu mít kvůli výsledku kontroly problémy v práci XD
GL, ne asi
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donnatello
22.06.2026 19:07
Nepřijde mi to vůbec nefér. Za nejhorší možný pozitivní test jsou 4 roky naprosto v pořádku a za odmítnutí testu musí být logicky stejný trest.
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Diabolique
22.06.2026 18:40
Je to moc hezky napsany. Spickova PR agentura by to nenapsala lip. I kdyz dneska to lepsi AI zvladne taky. Doufam, ze se odvola a snizi ji to na 2 roky. Ale i tak to bude hrozny. A jak pise v tomto vyjadreni, to cloveka opravdu muze zmenit.
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