Vondroušová skončila v Adelaide znovu ve čtvrtfinále. Ve hře je ještě 18letá Nosková

Markéta Vondroušová se v říjnu vrátila po půlroční pauze zaviněné zraněním a operací zápěstí, před koncem sezony se stihla vrátit do elitní stovky žebříčku a letošní tenisový rok zahájila svou první zastávkou na nejvyšším okruhu od poloviny dubna.

V Adelaide skončila stejně jako při jediném předchozím startu (2020) před branami semifinále. Třiadvacetiletá Češka v úvodních kolech vyřadila nasazenou Jekatěrinu Alexandrovovou a zkušenou veteránku Kaiu Kanepiovou, ale Aryna Sabalenková už byla nad její síly. Nasazené dvojce podlehla 3-6 5-7 a prohrála s ní už čtvrtý souboj v řadě.

Až do stavu 3-6 1-4 0-40 byla Vondroušová proti skvěle hrající soupeřce bezmocná a ani jednou jí nedokázala sebrat podání. O rok starší Běloruska však zaváhala, v deváté hře nevyužila mečbol na returnu a rodačce ze Sokolova se podařilo manko dvou brejků zlikvidovat a skóre srovnat. Sabalenková ovšem rozhodující dějství nepřipustila, v 11. gamu sebrala Češce znovu servis, v tom následujícím odvrátila oba brejkboly a po hodině a půl proměnila třetí mečbol.

Sabalenková, která loni touto dobou bojovala s obrovským počtem dvojchyb a na obou akcích v tomto dějišti ztroskotala hned na první soupeřce, se v semifinále utká s Irinou Beguovou, nebo Veronikou Kuděrmetovovou.

✅Singles semis

✅Doubles semis@SabalenkaA gets past Vondrousova in straights to continue her hot start to the season.#AdelaideTennis pic.twitter.com/6NWkMcFARq