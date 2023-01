18letá Nosková přetlačila Azarenkovou! V Adelaide odvrátila mečbol a je podruhé v semifinále

WTA ADELAIDE - Linda Nosková na turnaji WTA 500 v Adelaide pokračuje v parádním vstupu do sezony. Dnes 18letá Češka ve svém největším čtvrtfinále udolala po odvrácení mečbolu a tříhodinové bitvě 6-4 6-7 7-6 bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou grandslamovou šampionku Viktorii Azarenkovou a podruhé v kariéře postoupila do semifinále. O premiérové finále si zahraje s druhou hráčkou světa Ons Džabúrovou z Tuniska.

Juniorská vítězka French Open 2021 Linda Nosková po loňských prvních zkušenostech na okruhu WTA prožívá povedený vstup do nové sezony. Na kvalitně obsazeném turnaji WTA 500 v Adelaide sice musela začínat v kvalifikaci, po dnešku už má ale za sebou 5 zápasů a 5 výher proti žebříčkově lépe postaveným soupeřkám. Dvěma z nich utekla z mečbolu.



Poprvé byla 18letá Češka míček od porážky proti Anně Kalinské (58. v WTA), následně porazila Anastasii Potapovovou (43.), Darju Kasatkinovou (8.), proti níž zaznamenala první skalp hráčky Top 20 a zároveň Top 10, Claire Liuovou (59.) a dnes si po odvrácení mečbolu vyšlápla i na bývalou světovou jedničku a dvojnásobnou vítězku Australian Open Viktorii Azarenkovou (26.).

Statistiky zápasu

Nosková - Azarenková 7 esa 15 5 dvojchyby 6 65 %

1. podání 'in' 71 %

68 %

úsp. 1. podání 66 %

46 %

úsp. 2. podání 49 %

47 winnery 43 50 nevyn. chyby 49 5/16 brejkboly 4/11 121 celkem bodů 123 čas: 2:58

Do svého druhého a dosud největšího čtvrtfinále Nosková vstoupila prohraným servisem, ale zareagovala okamžitým rebrejkem, podobně jako zanedlouho za stavu 3-4. Následně získala 7 z 9 gamů a ujala se vedení 6-4 a 4-2.



Vyhráno ale ani zdaleka neměla. O 15 let zkušenější Azarenková se do zápasu vrátila a v tie-breaku si vynutila třetí set. V něm chytře a bojovně hrající Nosková dlouho marně usilovala o brejk, uspěla až na osmý pokus a za stavu 5-4 šla podávat na vítězství. Jenže servis neudržela a za stavu 5-6 čelila mečbolu. Těžkou situaci ovšem ustála, trefila jedno ze sedmi es a rozhodnout musel již druhý tie-break v zápase.



Tenistkám v horkém australském počasí po téměř třech hodinách boje docházely síly, přesto dál předváděly agresivní tenis plný povedených úderů. Šťastnější nakonec byla talentovaná Češka, jež otočila vývoj z 1-3, svůj druhý mečbol proměnila celkově 47. winnerem po předchozím skvělém podání.

Settle in



Azarenka and Noskova already bringing the heat #AdelaideTennis pic.twitter.com/4aQLhGuVjA — wta (@WTA) January 6, 2023



Svěřenkyně Tomáše Krupy Nosková do turnaje vstoupila jako 102. hráčka světa, nyní se však může těšit minimálně na posun do Top 70. Výrazně tak překoná své maximum, kterým je 87. místo.



Postupem do semifinále Nosková vyrovnala své maximum z loňského Livesport Prague Open (WTA 250). O první finále si zahraje s finalistkou loňského Wimbledonu a světovou dvojkou Tunisankou Ons Džabúrovou (h2h 0-0), jež ve čtvrtfinále porazila 7-6 7-5 Ukrajinku Martu Kosťukovou.



28letá Džabúrová musela bojovat o druhou výhru v sezoně téměř dvě hodiny. V úvodu ztratila první tři gamy a prohrávala 1-4, ve druhé sadě pak třikrát doháněla manko brejku. Koncovky setů ale pokaždé zvládla lépe.



O semifinále dnes v Adelaide usilovala také Markéta Vondroušová, na druhou nasazenou Arynu Sabalenkovou ale recept nenašla.



Siniaková je ve finále čtyřhry

Kateřina Siniaková může už čtvrtou sezonu po sobě zahájit deblovým triumfem. V Adelaide se do finále dostala s domácí Storm Hunterovou (za svobodna Sandersovou), se kterou v semifinále porazily 6-4 1-6 10-3 dvojici Lidzija Marozavaová a Aryna Sabalenková a po loňském triumfu v Berlíně vyhrály i sedmý společný zápas.



26letá Siniaková má ve sbírce 20 deblových trofejí, z toho šest z grandslamů. Loni triumfovala šestkrát se čtyřmi různými soupeřkami, s Barborou Krejčíkovou ovládly tři grandslamy.



Do finále čtyřhry úvodního turnaje sezony Siniaková postoupila popáté za posledních šest let a počtvrté v řadě může nový rok zahájit triumfem. V roce 2020 zvítězila v Shenzhenu s Krejčíkovou, o rok později české tenistky ovládly Gippsland Trophy v Melbourne a loni Siniaková vítězství v Austrálii obhájila společně s Američankou Bernardou Peraovou.



Zítra by Siniaková měla v Adelaide odehrát i singlový zápas 1. kola kvalifikace navazujícího turnaje WTA 500 proti domácí Alexandře Osborneové.