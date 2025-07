Zdrcený Draper po vyřazení: Jedna z nejtěžších porážek, hodně to bolí

Jack Draper (23) odjíždí z Wimbledonu zklamaný. Domácí naděje, která do turnaje vstupovala jako světová čtyřka, skončila už ve druhém kole na raketě zkušeného Marina Čiliče (36). Chorvatský veterán předvedl suverénní výkon a domácímu favoritovi nedal na centrkurtu příliš šancí. Po výhře 6:4, 6:3, 1:6 a 6:4 se tak postaral o jedno z největších překvapení letošních bojů v All England Clubu.

"Je to pravděpodobně jedna z nejtěžších porážek, které jsem zažil. Čilič odehrál neuvěřitelný zápas od začátku do konce. Nepolevil, vítězství si zasloužil. Ale hodně to bolí," přiznal Draper na tiskové konferenci po utkání.



Draper byl v posledních týdnech pasován do role jednoho z kandidátů na titul. Sám ale připustil, že jeho forma na trávě letos výrazně pokulhávala.



"Abych byl upřímný, jsem ze své hry na trávě velmi zklamaný. V Queen’s Clubu jsem se necítil moc dobře. Nevím, jak jsem se vůbec dostal do semifinále. Na antuce jsem měl pocit, že má hra nemá moc chyb, ale na trávě to bylo úplně jiné. Uvědomil jsem si, že s tímto povrchem mám problémy a letošní zápasy mi poukázaly na řadu slabin, zejména proti hráči, jako je Čilič," uvedl Brit.



Na dotaz, zda cítil tlak z pozice domácí jedničky, reagoval jasně: "Nebyl to tlak, co by mě svazoval. Dnes jsem prostě nehrál dost dobře. Prohrál jsem s lepším hráčem. Nebyl jsem schopný najít úroveň, kterou jsem chtěl."

Upset alert



Croatia's Marin Cilic stuns Jack Draper 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 to knock the No.4 seed out of The Championships 2025 #Wimbledon pic.twitter.com/rZP6NQjWRy — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2025

Draper nezastíral, že jej trápí i nedostatky ve vlastní hře. Kritický byl především k vlastnímu bekhendu. "Trápím se na něm. Nedokázal jsem se vypořádat s tím, jakou rychlostí mi míče na bekhend zahrával. Když mám víc času, dokážu se přizpůsobit. Ale na trávě ten čas není. Poslední dva týdny mi ukázaly, že i přes velký pokrok za posledních dvanáct měsíců mám stále co zlepšovat."



Přesto zůstává optimistický. "Samozřejmě věřím, že na trávě mohu uspět. Myslím, že panuje mylná představa, že když jste levák a jste vysoký, musíte být na trávě automaticky skvělý. Ale já tu nikdy nepřešel druhé kolo. Chci to změnit a udělat z trávy povrch, na kterém se budu cítit silný."



Draper se zastavil i u výkonu svého přemožitele a vítěze US Open z roku 2014. "Věděl jsem, že v Nottinghamu vyhrál. Nepřekvapilo mě to. Čilič byl dnes lepší. Zasloužil si vyhrát. Je to skvělý hráč, obrovský profesionál, kterého respektuji."