Strašně složitý zápas, bylo to jako na horské dráze, říká Krejčíková

Kdyby někdo Barboře Krejčíkové (29) před pár měsíci řekl, že se probojuje do 3. kola Wimbledonu, moc by mu nevěřila. Obhájkyně titulu si však zajistila pokračování v All England Clubu díky výhře nad Američankou Caroline Dolehideovou (26) po setech 6:4, 3:6, 6:2 a úspěchu si vážila o to víc, že většinu sezony vynechala kvůli zranění zad. Českým novinářům popsala podrobněji problémy, které řešila, a těší se na utkání s nasazenou desítkou Emmou Navarrovou.

"Když jsem například v dubnu nehrála, tak jsem nevěděla, jestli tady vůbec budu, co se bude dít a jestli budu hrát. Jsem hrozně moc ráda, že jsem ve třetím kole, turnaj jede dál a že si v sobotu zahraju další zápas. Uvidí se, jak to dopadne dál," uvedla Krejčíková.



Devětadvacetiletá tenistka z Ivančic vyhrála na londýnské trávě spolu s loňskem devátý zápas v řadě. Do půlky května ale nehrála kvůli zranění zad. Trápil ji otok v oblasti bederní páteře.



"Bála jsem se, že bolest nezmizí. Měla jsem problém se ráno zvednout z postele, nemohla jsem si sednout a musela se otáčet přes bok. Předklonila jsem se a nemohla se zpátky narovnat. V bederní páteři jsem měla strašné bolesti. Nevěděla jsem, co se s tím bude dát dělat a jestli se to spraví. A nečekala jsem, že pauza bude trvat tak dlouho," líčila Krejčíková.



Na kurty se světová šestnáctka vrátila v květnu na turnaji ve Štrasburku, která byla generálkou před Roland Garros. Musela se věnovat léčbě a rehabilitaci. "Bylo to hodně, hodně, hodně hodin na lehátku s fyziem, cvičení či všelijaké aktivace. Ochabla mi jedna strana, takže jsem ji musela docvičit. Nosila jsem i krunýř kolem zad. Bylo to strašně náročné. Ze začátku jsem hrála jen dvakrát týdně, víc to nešlo," přiznala.

Také trénink měl zpočátku limity. Hrála například s dětskými míčky. "Takto jsme trénovali třeba první dva tři týdny, dvakrát týdně. A přesto jsem měla bolesti. Doktoři řekli, že to vypadá lépe, že mohu začít něco dělat, ale stejně jsem byla v bolestech," řekla Krejčíková. Bolesti zad jí povolily až čtyři týdny před Štrasburkem. Plný tréninkový blok absolvovala v červnu v Queen´s Clubu. "Myslím, že mi ta pauza pro pohled na sportovní život hodně pomohla," podotkla.



Ačkoliv před Wimbledonem sehrála letos jen šest zápasů, v All England Clubu vyřadila vedle Dolehideové také Alexandru Ealaovou z Filipín. "Na trávě je důležité bojovat. Každý zápas je jiný a náročný. Dnešek byl strašně složitý v tom, že to bylo jako na horské dráze a bylo těžké si v tom najít nějaký rytmus. Spíš jsem si ho moc nenašla. Takže jsem moc ráda, že jsem nějak prošla dál," uvedla svěřenkyně trenéra Jiřího Nováka.

Stávající neporazitelnost ve Wimbledonu bere s rezervou. Oba zápasy vyhrála ve třech setech. "Vím, že prostě musím bojovat o každý game a o každý míč. Může se to všelijak otočit a jen ten jeden (game) často rozhoduje. Je super, že se mi to tady povedlo vyhrát, ale jestli se tady díky tomu cítím nepřemožitelná, to úplně neřeším. Jsme na trávě, tady se může stát cokoliv," řekla.



O postup do osmifinále se utká s Navarrovou, která v prvním kole vyřadila Petru Kvitovou. Střetne se s ní poprvé. "Musím říct, že teď jsem ji vůbec nesledovala. Jednou jsem s ní trénovala, takže trochu vím, co očekávat. Bylo to ale na betonu a na trávě to bude asi jiné. Určitě se podíváme na její dva zápasy a zkusíme něco vymyslet," doplnila Krejčíková.