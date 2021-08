Vondroušová: Stříbro z Tokia? Krásná odpověď kritikům

Po úspěchu na olympiádě na rozdíl od mnohých sportovců netelefonovala, raději píše sms zprávy. Jedněmi z prvních příjemců byli její maminka a přítel.

Ocenila, jakou partu čeští sportovci v Tokiu měli. Potěšilo ji, že na ni v olympijské vesnici řada kolegů čekala i přesto, že dorazila v půl třetí ráno tamního času. "Čekali ve společných prostorech, které jsme jako Češi měli," řekla s tím, že jí to vzhledem k pozdnímu času překvapilo.

Na turnaji se jí ulevilo zejména po úspěšném semifinále s ukrajinskou tenistkou Elinou Svitolinovou. "Už jsem věděla, že medaili mám jistou, tak se mi ulevilo. Finále jsme si obě (se Švýcarkou Belindou Bencicovou) šly užít. Myslím, že jsme předvedly dobrý výkon," uvedla Vondroušová. Světové dvanáctce v souboji o zlato podlehla 5-7 6-2 3-6.

Nejvíc nervózní naopak byla hned v prvním kole s Kiki Bertensovou, která poté ukončila kariéru. "Pak to ze mě nějak opadlo a už jsem si říkala, že každé kolo je úspěch," řekla rodačka ze Sokolova. Po následném vítězství nad jednou z favoritek, Japonkou Naomi Ósakaovou nabrala sebevědomí, nepřemýšlela už nad soupeřkami a soustředila se na svoji hru.

Do Tokia se kvalifikovala díky tzv. zmraženému žebříčku. Před o rok odloženou olympiádou totiž byla až pátou Češkou za Karolínou Muchovou, na kterou letenka nezbyla. Přiznala, že před odletem byla smutná z ohlasů. "Takový výsledek je krásná odpověď. Myslím, že tímhle jsem to všem vrátila a jsem hrozně ráda, že se mi to takhle povedlo," doplnila.

Prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka upřesnil, že nominaci poslala Mezinárodní tenisová federace (ITF) a nebyla změnitelná. "Všechno, co odeznělo, byly jen spekulace. Osobně jsem mluvil s prezidentem ITF a pokoušel vyjednat výjimku, aby tam mohla ještě být Muchová," řekl. Výjimku Česko neobdrželo, proto 23. hráčka žebříčku do Tokia odletět nemohla.

Oblíbené borůvkové knedlíky zatím po návratu do ČR Vondroušová neměla. "Asi zítra na oběd. Jedu za babičkami do Sokolova, tam už se to chystá," těšila se dvaadvacetiletá tenistka.