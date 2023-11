Vondroušová: Tento týden to bylo šílenství. Na ty podmínky jsem to ale zvládla dobře

Markéta Vondroušová byla i přes závěrečnou porážku na Turnaji mistryň s Američankou Cori Gauffovou 7:5, 6:7, 3:6 ráda, že se loučila se soutěží v mexickém Cancúnu nejlepším možným výkonem. Wimbledonská šampionka věří, že si dobrý pocit přenese i do Sevilly, kde příští týden zabojuje o úspěch s českým týmem v Poháru Billie Jean Kingové. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport řekla, že by se měla k výběru kapitána Petra Pály připojit v neděli.

"Byl to asi nejlepší zápas, jaký jsem tu odehrála. A to i při těch podmínkách, jaké tu byly. Jsem ráda, že jsem se cítila lépe. Předtím jsem moc nehrála, takže ty zápasy byly v tomhle všelijaké. Podávala jsem i na výhru, takže alespoň setík," uvedla Vondroušová.

Během turnaje se stejně jako soupeřky potýkala s problematickým kurtem, větrem i dešťovými přeháňkami. "Celkově to byl těžký turnaj, ale je dobré z toho neztrácet hlavu. Byly to tři porážky, ale s holkami, které jsou v TOP desítce, takže to není až tak katastrofální. Teď to byl dobrý zápas. Na to, co se tu dělo s větrem a deštěm, jsem to zvládla docela dobře," líčila Vondroušová.

Zatímco v prvních dvou duelech proti Polce Ize Šwiatekové a Tunisance Uns Džábirové nezískala česká tenistka ani set, proti vítězce letošního US Open Gauffové servírovala za stavu 6:5 ve druhém setu na výhru a udržení teoretické šance na postup. Nadějný stav ale nedotáhla a poté ztratila i třetí sadu.

"Dnes to bylo o pár míčích. Je to sice prohra, ale je dobře, že jsem se před Sevillou cítila takhle lépe. Tam budeme hrát v hale a snad na rovném kurtu, tak to bude trochu lepší," podotkla Vondroušová.

Světovou šestku těšilo, že navzdory podmínkám v Cancúnu ukázala, že do špičky patří. "Bylo to tady teď těžké, ale první set s Igou nebo teď zápas s Cori, je pro mě znamení, že mohu takové zápasy hrát. Je super, že jsem zabojovala a mám lepší pocit," doplnila.

Netajila ale, že si vysněný debut na Turnaji mistryň představovala jinak. "Ten týden byl fakt šílenství. Zrovna jsme říkali s mamkou a Miri (Kolodziejovou), že jsme nečekaly, že sem přijedeme, bude tu křivý kurt a bude se to šestkrát kvůli počasí přerušovat. Člověka to trochu rozčiluje, že jsou takové podmínky, ale jsem ráda, že jsem to trochu překousla a bojovala," řekla Vondroušová.

Přestože s dějištěm v Cancúnu spokojená nebyla, ráda by si účast na Turnaji mistryň v budoucnu zopakovala. "Doufám ale, že to příští rok bude jinde a bude to trochu lepší. Je to cíl na konec sezony. Přála jsem si se tam dostat. I když to bylo takovéhle, tak mi ani ty prohry nevezmou, že jsem tady byla. Jsem za to ráda," uvedla sokolovská rodačka.

Nyní se přesune do Sevilly, kde bude českou jedničkou v boji o Pohár Billie Jean Kingové. Se spoluhráčkami vstoupí do turnaje v úterý 7. listopadu proti úřadujícím šampionkám ze Švýcarska. O tři dny později vyzvou výběr USA.

"Máme letenky na sobotu a přiletíme v neděli okolo oběda. Půjdu si tam zatrénovat a uvidíme. Je to trochu spěch, když hrajeme v úterý, ale uvidíme, jak se budeme cítit. Holky jsou tam skvělé, takže se můžeme zaskakovat navzájem," podotkla Vondroušová.

S týmem už byla v kontaktu i v minulých dnech. "Psala jsem si s holkami a kapitánem. Ptala jsem se ho, jestli je kurt rovný. Říkal, že jo, tak jsem mu odpověděla, že super a že už se tam těším," dodala s úsměvem Vondroušová.