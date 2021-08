Vondroušová v Chicagu nadělila kanára, Martincová zvládla obrat. Bouzková vypadla

Markéta Vondroušová vstoupila do turnaje WTA 250 v Chicagu očekávanou výhrou, domácí kvalifikantku Quinn Gleasonovou (467. v WTA) smetla navzdory dvěma ztraceným servisům 6-2 6-0.



22letá Češka sice o čtyři a půl roku starší soupeřce nabídla devět brejkbolů a dva z nich neodvrátila, ale na returnu byla suverénní. 26letá Gleasonová, jejímž maximem ve světovém žebříčku je 323. místo a hlavní soutěž turnaje WTA hrála poprvé v kariéře, totiž v gamech při svém podání pouze jednou uhrála víc jak jeden fiftýn a servis ani jednou neudržela.



Stříbrná Vondroušová medailistka z olympijského turnaje, jež v Chicagu plní roli nasazené pětky, se ve druhém kole střetne s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou (h2h 1-1), se kterou předloni prohrála finále v hale v Budapešti.



Tereza Martincová pošesté ze sedmi posledních turnajů odstartovala vítězstvím. Po nezdaru v kvalifikaci v Cincinnati si spravila chuť v Chicagu, kde si po obratu poradila 3-6 6-3 6-2 s třetí nasazenou Rumunkou Soranou Cirsteaovou.



Po prohrané úvodní sadě 26letá česká tenistka musela ve druhém setu dvakrát dohánět manko brejku, ale ztrátu vždy dohnala a po více než čtyřech měsících a sérii deseti nezdarů vyhrála zápas, v němž ztratila první set.



O čtvrtfinále si 60. hráčka světa Martincová zahraje s druhou deblistkou světa Su-Wei Hsieh. 35letá Tchajwanka na úvod přehrála 41letou americkou veteránku Venus Williamsovou, jež prohrála 9 z 12 letošních zápasů.



Marie Bouzková už na pátém turnaj WTA v řadě neprošla přes první kolo. V hlavním městě Illionis podlehla po vyrovnaném souboji Rebecce Petersonové ze Švédska 6-7 6-7.



Utkání s Petersonovou muselo být v neděli přerušeno kvůli tmě poté, co Bouzková po nevyužití čtyř setbolů ztratila úvodní set v tie-breaku 9-11 a získala první game druhé sady. I ta dnes dospěla do zkrácené hry, v níž nakonec uspěla opět Švédka, přestože česká hráčka šla do vedení 3-0.



Na okruhu WTA Bouzková naposledy vyhrála v polovině června v Birminghamu. Na tamní trávě došla do čtvrtfinále, od té doby vyhrála jediný z osmi zápasů v kvalifikaci proti Slovince Polone Hercogové.

• WTA 250 CHICAGO II •

USA / Illinois, tv. povrch , 235.238 dolarů

pondělní výsledky (23. 08. 2021) • Dvouhra - 1. kolo • Vondroušová (5-ČR) - Gleasonová (USA) 6-2 6-0 Martincová (ČR) - Cirsteaová (3-Rum.) 3-6 6-3 6-2 Petersonová (Švéd.) - Bouzková (ČR) 7-6(9) 7-6(6) Svitolinová (1-Ukr.) - Burelová (Fr.) 5-7 6-1 2-0 / skreč B. Golubicová (6-Švýc.) - Osoriová (Kol.) 7-6(5) 6-3 Mladenovicová (7-Fr.) - Dijasová (Kaz.) 6-2 7-6(2) Cornetová (9-Fr.) - Liová (USA) 6-7(8) 6-0 6-4 Bogdanová (Rum.) - Watsonová (Brit.) 6-2 1-0 / skreč W. Ferrová (Fr.) - Sutjiadiová (Indon.) 4-6 7-5 6-1 Van Uytvancková (Belg.) - Hibinová (Jap.) 6-1 6-3 Su-Wei Hsieh (Tchaj-wan) - V. Williamsová (USA) 6-2 6-3