Vondroušová v Moskvě prohrála semifinále s rozjetou Kontaveitovou

Markéta Vondroušová po návratu ze dvou turnajů v Americe, kde kvůli žaludečním potížím nenastoupila k semifinále v Chicagu a následně v Indian Wells nezvládla své úvodní vystoupení, v Moskvě odehrála čtyři zápasy.



Po třech dvousetových výhrách nad Kazaškou Rybakinovou, Ukrajinkou Curenkovou a Ruskou Pavljučenkovovou v semifinále narazila na další hráčku z východu Evropy Estonku Anett Kontaveitovou, na kterou už recept nenašla.



22letá Češka v prvních dvou vzájemných duelech s o tři roky starší Estonkou vyhrála, po jedné z výher před čtyřmi lety ve švýcarském Bielu dokonce slavila jediný triumf na okruhu WTA. Tentokrát ale na ve formě hrající soupeřku nestačila.



35. hráčka světa Vondroušová sice do utkání vstoupila úspěšným brejkem, ale světová dvacítka poté získala pět gamů za sebou. Česká hráčka sice snížila z 1-5 na 3-5 a měla dva brejkboly, ale využít je nedokázala.



Ve druhém setu Vondroušová nabrala ztrátu 2-5 s mankem dvou brejků, pak však odvrátila dva mečboly a snížila na 4-5. Kontaveitová ale obrat nedovolila a za hodinu a čtvrt zvítězila 6-3 6-4.







Vondroušová v probíhající sezoně počtvrté z pěti pokusů skončila v semifinále. Zápas o finále zvládla jen na olympiádě v Tokiu, zatímco v Lucemburku a v Melbourne ho prohrála a naposledy začátkem října v Chicagu ji o utkání připravila nemoc. Celkem byla ve finále pětkrát, včetně toho na Roland Garros 2019, titul získala jen v Bielu 2017.



To 25letá Kontaveitová postoupila do finále pojedenácté v kariéře a už popáté v této sezoně, během které triumfovala v Clevelandu a Ostravě. Z posledních 22 zápasů vyhrála 20.



Pokud si Kontaveitová v Moskvě dojde pro celkově 4. titul, udrží naději na Turnaj mistryň. Příští týden by ale musela minimálně postoupit do finále, podle některých propočtů dokonce potřebuje další titul.



V nedělním finále v ruské metropoli Kontaveitovou čeká domácí Jekatěrina Alexandrovová (h2h 1-0). 26letá Ruska si ve svém třetím a dosud největším finále zahraje o druhý titul.



Alexandrovová se v semifinále příliš nezapotila. Řekyně Maria Sakkariová, jež před dvěma dny získala jistotu premiérové účasti na Turnaji mistryň, vzdala kvůli nevolnostem za stavu 1-4 v prvním setu.



Dnes je v Moskvě také na programu finále ženské čtyřhry, ve kterém si o pátý letošní titul a třináctý celkově zahraje Kateřina Siniaková. Spolu s Jelenou Ostapenkovou z Lotyšska nastoupí proti dvojici Raluca Olaruová z Rumunska a Nadija Kičenoková z Ukrajiny.

• WTA 500 MOSKVA •

Rusko, tv. povrch / hala, 565.530 dolarů

sobotní výsledky (23. 10. 2021) • Dvouhra - semifinále • Kontaveitová (9-Est.) - Vondroušová (ČR) 6-3 6-4 Alexandrovová (Rus.) - Sakkariová (3-Řec.) 4-1 / skreč S.