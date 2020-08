Vrbenský v životním zápase nepřekvapil, Wawrinkovi dokázal sebrat set

Michael Vrbenský během pětiměsíční pauzy zaviněné pandemií koronaviru triumfoval na akci O pohár prezidenta ČTS a před dvěma týdny ovládl Svijany Open v Liberci, kde porazil Jiřího Lehečku, Adama Pavláska či Jonáše Forejtka.



Svou rozehranost a dobrou formu prodal tento týden na prvním challengeru po dlouhé pauze na antuce v Praze na Štvanici. Dvacetiletý Čech vyřadil Němce Daniela Masura, Kanaďana Stevena Dieze, bez boje se dostal přes německého favorita Philippa Kohlschreibera a přes Švéda Eliase Ymera postoupil do svého prvního semifinále na challengeru.



A v něm se dnes Vrbenský utkal poprvé s hráčem Top 100. A ne ledajakým. Vyzval totiž trojnásobného grandslamového šampiona a bývalou světovou trojku Stana Wawrinku.



Český mladík vzdoroval aktuálně sedmnáctému hráči světa 2 hodiny a 22 minut, překvapit ale nedokázal. Vrbenský získal první set, o patnáct let starší Wawrinka však vzápětí přidal na obrátkách a po obratu zvítězil 5-7 6-3 6-3.



Pětatřicetiletý Wawrinka tak v Praze porazil i svého čtvrtého soupeře v třísetovém zápase a úspěšně pokračuje v přípravě na Roland Garros. Švýcar totiž letos neodletí na US Open a zůstává na evropských antukách.



O druhé místo ve finále svádí souboj třetí nasazený Francouz Pierre-Hugues Herbert a Rus Aslan Karacev.

• CHALLENGER PRAHA / ŠTVANICE •

Česko, antuka, 137.560 dolarů

páteční výsledky (21. 08. 2020) • Dvouhra - semifinále • Wawrinka (1-Švýc.) - Vrbenský (ČR) 5-7 6-3 6-3 13:45 | Herbert (3-Fr.) - Karacev (Rus.) • Čtyřhra - semifinále • 15:50 | Lehečka/Macháč (ČR) - Kolář/Rosol (ČR)