Vulgární show ho přišla draho. Francouzský bouřlivák musí zaplatit. Proti trestu se však odvolá
Sedmadvacetiletý Moutet po úterní vydřené výhře nad krajanem Giovannim Mpetshim Perricardem po výzvě moderátorky, aby už nadávku nepoužíval, zopakoval sprosté slovo třikrát po sobě a pak ještě třikrát na závěr krátkého rozhovoru. Ten musel být předčasně ukončen.
V travnaté generálce na Wimbledon vypadl Moutet, který je na žebříčku na 36. místě, hned v dalším kole se Španělem Alejandrem Davidovichem.
Za své vyjádření a porušení pravidel schytal tučnou pokutu ve výši 40 tisíc dolarů (30 300 britských liber). To je vyšší částka, než kterou si na turnaji vydělal (33 tisíc britských liber).
Dle možností pravidel ATP se ovšem Moutet, který je známý svými excesy na kurtech i mimo ně, proti trestu odvolá.
Moderátorky se musely za rozhovor s tenistou omlouvat
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nemáš co banovat,
mosel bys se mňú
po světě vandrovat...
Ano, bylo to hloupé a opakovaný fór už není fór, ale to věčný hrál jsem každý balón, stále jsem věřil, že uspěji, tohle je můj nejoblíbenější turnaj, i když na mě z první řady plivali a někdo na mě vychrst pivo... to už si můžou nahrát jako have you tried to switch it off and on again?