Vulgární show ho přišla draho. Francouzský bouřlivák musí zaplatit. Proti trestu se však odvolá

DNES, 19:00
Téma 8
Francouzský tenista Corentin Moutet musí zaplatit pokutu 40.000 dolarů (zhruba 850.000 korun) za to, že po výhře v 1. kole turnaje v Londýně v pozápasovém rozhovoru na kurtu sedmkrát použil anglické sprosté slovo na "F". ATP Tour oznámila, že se Moutet proti pokutě odvolá.
Profily hráčů
Moutet Corentin
Corentin Moutet schytal za sprostá slova tučnou pokutu (© HENRY NICHOLLS / AFP)

Sedmadvacetiletý Moutet po úterní vydřené výhře nad krajanem Giovannim Mpetshim Perricardem po výzvě moderátorky, aby už nadávku nepoužíval, zopakoval sprosté slovo třikrát po sobě a pak ještě třikrát na závěr krátkého rozhovoru. Ten musel být předčasně ukončen.

V travnaté generálce na Wimbledon vypadl Moutet, který je na žebříčku na 36. místě, hned v dalším kole se Španělem Alejandrem Davidovichem.

Za své vyjádření a porušení pravidel schytal tučnou pokutu ve výši 40 tisíc dolarů (30 300 britských liber). To je vyšší částka, než kterou si na turnaji vydělal (33 tisíc britských liber).

Dle možností pravidel ATP se ovšem Moutet, který je známý svými excesy na kurtech i mimo ně, proti trestu odvolá.

Moderátorky se musely za rozhovor s tenistou omlouvat

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
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Komentáře

8
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Kapitan_Teplak
19.06.2026 20:02
Slušná pálka
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NOLE_unvaccinated_GOAT
19.06.2026 19:59
Koukejte, co mi vyšlo! https://www.tipsport.cz/tiket?idu=-1346340877&idb=-15&hash=1d42bf09
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PTP
19.06.2026 19:08
Fuck, fuck, fuck!
A mám to zadarmo!
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Ondřej.Jirásek
19.06.2026 19:10
Dáme ban, ban, ban.
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PTP
19.06.2026 19:17
Nebanuj, nebanuj,
nemáš co banovat,
mosel bys se mňú
po světě vandrovat...
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aape
19.06.2026 20:07
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aligo
19.06.2026 19:03
Za mě dobrý rozhovor, nevím co řeší
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Tomas_Smid_fan
19.06.2026 19:43
fucking happy after win
Ano, bylo to hloupé a opakovaný fór už není fór, ale to věčný hrál jsem každý balón, stále jsem věřil, že uspěji, tohle je můj nejoblíbenější turnaj, i když na mě z první řady plivali a někdo na mě vychrst pivo... to už si můžou nahrát jako have you tried to switch it off and on again?
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