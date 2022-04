Výchova tenistek v Čechách (a na Moravě): Čím to, že u nás dlouhodobě vyrůstají špičkové hráčky?

Tuzemské hráčky patří dlouhodobě ke světové špičce. V desítce nejlepších aktuálního žebříčku WTA má Česko dvě zástupkyně, Barboru Krejčíkovou (26) a Karolínu Plíškovou (30). A při pohledu na totéž pořadí v kategorii do 18 let je situace ještě o poznání lepší, najdete v něm hned čtyři zdejší dívky. TenisPortál.cz se o kouzlu tuzemské ženské tenisové školy bavil s Helenou Sukovou (57) a Lucií Šafářovou (35).

V poslední době nejvíc rezonuje jméno Lindy Fruhvirtové, jíž bude 1. května 17 let. Letos v březnu na prestižním turnaji v Miami dokráčela do osmifinále, když vyřadila i světovou dvacítku Elise Mertensovou, a o víkendu si odbyla premiéru v reprezentačním týmu na Billie Jean King Cupu proti Britkám.

Slyšet je i o její mladší sestře, čerstvě patnáctileté Brendě, která v únoru vyhrála dva dospělé turnaje ITF v Argentině. "Linda a Brenda Fruhvirtovy jsou bezpochyby naše největší talenty. Hrají krásně a hlavně obě extrémně makají. Takže je třeba dohlížet na to, aby všechno fyzicky uneslo tělo. Myslím si, že před sebou mají krásnou budoucnost," říká někdejší světová pětka a čtyřnásobná vítězka Fed Cupu Lucie Šafářová.



Výchova, genetika, vzory, větší drajv?

Na druhém místě pořadí WTA do 18 let, ještě o jednu příčku nad starší z dua Fruhvirtových, je Linda Nosková. Vítězka juniorského French Open z loňského roku se už společně se svou jmenovkyní dokonce vyšplhala do TOP 200 žebříčku profesionálek. Mezi vycházející hvězdy patří i Sára Bejlek, která za rok poskočila z druhé tisícovky až na 329 příčku. Do mimořádně nadějné generace spadají i další, pořadí WTA do 18 let eviduje na 12. místě Nikolu Bartůňkovou, na 18. Dominiku Šálkovou a 27. je Lucie Havlíčková.

V čem tedy tkví kouzlo úspěšné výchovy zdejších tenistek? "Těžko říct, na to se nás už léta ptají i v zahraničí. Souhra výchovy, genetiky a vzorů z minulosti i současnosti, které táhnou další dívky k tenisu," zamýšlí se Helena Suková, která vyhrála 14 grandslamů - devět ve čtyřhře a pět ve smíšené čtyřhře. Vzápětí ale dodává: "Já takovou váhu juniorským úspěchům nedávám. Protože mnoho úspěšných juniorů a juniorek, jak našich, tak zahraničních, nevydrželo brzké tlaky od příliš raného dětství a už jsme o nich v dospělosti neslyšeli." upozorňuje.

Lucie Šafářová si všímá rozdílů české tenisové školy v porovnání se zahraničím. "Podle mě máme větší drajv. Dám za příklad třeba Američanky, ty mají podporu od USTA (Tenisová asociace Spojených států). Což znamená, že dostanou trenéra, fitness trenéra, peníze na celý rok a tím pádem prakticky nemají žádný stres," popisuje Šafářová a dodává. "Když jsem začínala já, peníze jsem neměla. A celá sezona je tak nákladná, že jsem nutně potřebovala být úspěšná, abych mohla vůbec tenis ještě dál profesionálně hrát. Nejsem z tak bohaté rodiny, aby někdo mohl pokrývat moje náklady, takže vyhrávat v tu chvíli vlastně chcete ještě desetkrát tolik."



Zásadní jsou rodiče, mohou pomoci i uškodit

Právě rodinu jako stěžejní aspekt tenisové výchovy zmiňuje i Suková. "Nejdůležitější je role rodičů, kteří zvolí místo a trenérské vedení takové, aby se dítě zlepšovalo a ne uštvalo, jak tomu bohužel často je. Zásadní je najít tu správnou míru vedení a naopak svobodné volby tak, aby se děcko chtělo sportu věnovat a docházelo ke zlepšování jeho výkonu," podotýká s tím, že oproti dřívějšku přibylo rodičů, kteří mohou kariéry svých ratolestí zazdít. "Dnešní doba přináší ještě šílenější rodiče, kteří mají vidinu peněz a zcela zapomínají na vyvážený vývoj dítěte. Kvůli tomu je stále více dětí, které už tenis či jiný sport dělat vrcholově nechtějí. A někdy už ani rekreačně."

V souvislosti se zlepšováním se nabízí pozitivní vliv konkurence, tedy to, že se jednotlivci navzájem tlačí k lepším výkonům. "Zde velice záleží na věku a fázi vývoje jedince. Já jsem spíše odpůrce babytenisu a minitenisu, kde už v dětském věku rodiče vyšilují, dochází ke srovnávání dětí v době, kdy je každé v jiném stupni vývoje. A tak ti, co třeba vyspějí později, než jejich vrstevníci, jsou touto honbou za srovnáváním už od dětství od sportu zcela odrazeni," varuje Helena Suková.

TOP 10 žebříčku WTA do 18 let

1/ Victoria Jimenez Kasintseva (16) AND

2/ Linda Nosková (17) CZE

3/ Linda Fruhvirtová (16) CZE

4/ Erika Andreeva (17) RUS

5/ Sára Bejlek (16) CZE

6/ Brenda Fruhvirtová (15) CZE

7/ Petra Marcinko (16) CRO

8/ Katrina Scott (17) USA

9/ Alexandra Eala (16) PHL

10/ Ashlyn Krueger (16) USA

---

12/ Nikola Bartůňková (16) CZE

18/ Dominika Šálková (17) CZE

27/ Lucie Havlíčková (17) CZE