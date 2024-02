Vyprodaná hala? Čím víc lidí, tím lépe. Nabíjí mě to, těší se Menšík na domácí premiéru

Osmnáctiletého Jakuba Menšíka nominace do úvodní sobotní dvouhry daviscupové kvalifikace potěšila. Před utkáním s izraelskou jedničkou a 415. hráčem světa Jišajem Olielem počítá s rolí favorita, nechce ale nic podcenit. Obavy z domácí premiéry a vyprodané haly ve Vendryni nemá, novinářům po slavnostním losu řekl, že je typem hráče, kterého podpora nabíjí.

"Doma hraju rád. Jsem typ, že čím víc lidí, tím lépe," uvedl Menšík, jehož přijde podpořit rodina, kamarádi i členové týmu. "Hrát před tolika lidmi, které znám a ještě před Čechy, kteří fandí mně, je něco úplně jiného, než když jsem hrál proti Tayloru Fritzovi v Americe (loni ve 3. kole US Open). Tohle mě určitě nabíjí a na tu pozitivní energii se těším," doplnil prostějovský rodák.

O nominaci se dozvěděl ve čtvrtek. Kapitán Jaroslav Navrátil na něj vsadil poté, co se Tomáš Macháč stále cítil unavený po přesunu z Australian Open. "Celý tým je ve skvělé formě. I v minulých týdnech jsme měli dobré výsledky, takže to pro kapitána bylo příjemné rozhodování. Mohl z nás nastoupit kdokoliv a jsem moc rád, že kapitán vybral mě. Připravuju se fyzicky i mentálně. Jsem rád, že mohu týmu pomoci a doufám, že se to podaří," podotkl Menšík.

Talentovaný tenista debutoval v daviscupové dvouhře vloni, kdy ve skupinové fázi porazil Srba Dušana Lajoviče (6:3, 6:2). Tehdy už měli Češi jistý postup do čtvrtfinále. "Je to trošku jiné. Nebyl to takový stres jako předtím se Španělskem nebo Koreou. A bylo také jiné, že byl on favoritem a já v roli nováčka, který neměl co ztratit. Teď jsem naopak v roli favorita já. Tak to ale chodí i na turnajích. Není to nic, s čím by se tenista nepotýkal," řekl Menšík.

Spolu se čtyřhrami má zatím v Davis Cupu stoprocentní bilanci 3:0. "Je fajn, že jsem loni při svém prvním roce vyhrál ve Valencii jak jeden singl, tak s Adamem Pavláskem oba těžké debly. Vnímám, že mám čisté konto a doufám, že v tom budu pokračovat," líčil s úsměvem.

Češi se představí doma poprvé od roku 2019. Menšíkovi tehdy bylo 13 let. "Asi si nepamatuju, co jsem dělal. Bylo to v Ostravě, ale už ani nevím, proti komu to bylo a jak to dopadlo. Určitě je ale fajn, že jsme po tak dlouhé době zase doma. Je to skvělé jak pro české fanoušky, tak pro český tenis," uvedl.

Oliel je o šest let starší a utkají se poprvé. "Neznám ho úplně osobně, ale s (Danielem) Cukiermanem jsem hrál před dvěma lety na pětadvacítce v Heráklionu. Celkově ta jména registruju. Na Jišaje se určitě dobře připravíme a všichni uděláme vše pro to, abychom je porazili," podotkl.

Přestože je v žebříčku ATP skoro o tři sta míst výše (127.), bude opatrný.. "Ranking je v tomhle strašně zrádný. I když jsou kvality na naší straně, je to Davis Cup a týmová soutěž, která přináší úplně jiné emoce pro nás i pro ně. Myslím, že se určitě budou schopní v téhle soutěži vybičovat k o dost lepším výkonům. Nechci je přeceňovat ani podceňovat, ale kvality určitě mají," dodal Menšík.