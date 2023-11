Vyvrcholení Davis Cupu je za dveřmi. Češi ve čtvrtfinále vyzvou Australany, triumf obhajují Kanaďané

Davisův pohár vrcholí v novém formátu počtvrté. Češi se v něm dostali mezi osm nejlepších týmů poprvé. Před dvěma lety vypadli ve skupinové fázi po prohrách s Británií a Francií, vloni nestačili v kvalifikaci na Argentinu. Letos nejprve zvítězili v kvalifikaci 3:1 v Portugalsku a poté porazili v zářijové skupinové fázi finálového turnaje Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko vždy 3:0. Do čtvrtfinále postoupili z prvního místa skupiny C.

"Austrálie je velice kvalitní tým a jedeme tam s pokorou. Kluci i já jsme ale samozřejmě po té skupině nabuzení. Porazit Srbsko a Španělsko bylo vynikající. Určitě tam nejedeme prohrát a pokusíme se dostat přes Austrálii do semifinále," řekl novinářům kapitán Jaroslav Navrátil. Češi naposledy uspěli v týmové soutěži ještě ve starém formátu v letech 2012 a 2013.

Tenisty povede v roli jedničky jednatřicátý hráč světa Jiří Lehečka, připravení jsou také Tomáš Macháč (78.), osmnáctiletý Jakub Menšík (147.) a deblový specialita Adam Pavlásek. Navrátil nominoval stejnou čtveřici jako v září. Sedět by jim mohl i tvrdý povrch v hale Josého Maríi Martína Carpeny, který by měl být podobný jako ve Valencii.

"V kombinaci s míči je tohle doopravdy povrch, který mi sedí. Je rychlejší a jsou tam balony, které dělají to, co chcete. Jsou to podmínky, které odměňují dobré údery," uvedl Lehečka. "Když zahrajete výborný úder, je jedno, jestli se někdo na druhé straně hýbe dobře nebo špatně. Těžko se to brání a není šance toho moc uběhat. To je jeden z důvodů, proč mi to tam sedí a mohu se více opřít o svou hru," doplnil dvaadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi.

Austrálie postoupila do čtvrtfinále z druhého místa skupiny B. Nejprve prohrála 1:2 s Británií, poté porazila 2:1 Francii a 3:0 Švýcarsko. Jedničkou je dvanáctý hráč světa Álex de Minaur, v týmu nehrajícího kapitána Lleytona Hewitta jsou i Max Purcell (45.), Jordan Thompson (56.), Thanasi Kokkinakis (65.) a deblista Matthew Ebden. Australané jsou s 28 tituly druhým nejúspěšnějším týmem, na úspěch ale čekají od roku 2003.

Vyřazovací fáze se hraje na dva vítězné zápasy. Po dvouhrách rozhodne případná čtyřhra.

Kanadské obhájce titulu povede 29. hráč světa Félix Auger-Aliassime, Finsko se bude při premiéře ve vyřazovací části Davis Cupu opírat o Emila Ruusuvuoriho (69.) i podporu fanoušků. "Slyšel jsem, že by nás mělo přijet podpořit až šest tisíc příznivců," uvedl Ruusuvori na webu soutěže.

Hlavními hvězdami soutěže budou Srb Novak Djokovič a Ital Jannik Sinner, kteří by měli přijet po nedělním finále Turnaje mistrů. Světová jednička a vítěz 24 grandslamových titulů Djokovič může po triumfu v Turíně pomoci Srbsku k druhému titulu a prvnímu po třinácti letech. Italové čekají na druhý titul v historii dokonce od roku 1976.

