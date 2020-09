Wawrinka v Paříži ztratil s Murraym jen šest gamů. Zverev nezaváhal s Novakem

Ostře sledovaný duel dvou trojnásobných grandslamových šampionů Stana Wawrinky s Britem Andym Murraym se změnil v jasnou záležitost Švýcara, který vyhrál 6-1 6-3 6-2.



"Čekal jsem těžký zápas a vydržel koncentrovaný až do konce, protože nikdy nevíte, kdy by se to mohlo začít otáčet," komentoval vítěz turnaje z roku 2015 Wawrinka, jenž se po koronavirové pauze rozehrával na challengerech v Česku. Před dvěma týdny v Římě však utrpěl nečekanou porážku s osmnáctiletým Italem Lorenzem Musettim.



Ve druhém kole se 35letý Švýcar Wawrinka utká s Němcem Dominikem Köpferem, jenž si proti domácímu Antoinu Hoangovi odbyl vítězný debut na Roland Garros.







Poprvé od porážky ve finále US Open se dnes představil sedmý hráč světa Němec Alexander Zverev a svůj první soutěžní zápas na antuce po 14 měsících zvládl. V prvním setu duelu s Rakušanem Dennisem Novakem sice svěřenec Davida Ferrera prohrával 3-5, vývoj ale otočil a bez větších potíží zvítězil 7-5 6-2 6-4.



"Před tímto zápasem jsem na antuce dlouho nehrál. Na začátku to bylo i kvůli těm chladným a deštivým podmínkám těžké a já si na to potřeboval zvyknout a srovnat se. Dennis ukázal, že tenhle povrch mu sedí," řekl třiadvacetiletý Zverev.



Finalista nedávného turnaje Masters 1000 v Římě Diego Schwartzman potvrdil svou formu i na úvod French Open. Argentinský tenista deklasoval 6-0 6-1 6-3 srbského mladíka Miomira Kecmanoviče a šestý ze sedmi startů na pařížském grandslamu tak proměnil v postup do 2. kola.



Jannik Sinner si hned při svém debutu na Roland Garros zahrál na centrálním kurtu Philippa Chatriera a pod novou zataženou střechou si připsal skalp světové dvanáctky Davida Goffina.



Devatenáctiletý Ital v průběhu utkání získal 11 gamů v řadě, zvítězil hladce 7-5 6-0 6-3 a jako první postoupil do druhého kola dvouhry mužů. V něm se utká s domácím kvalifikantem Benjaminem Bonzim.







20letý Američan Sebastian Korda si na druhý pokus připsal první výhru v hlavní soutěži grandslamu. Syn bývalé světové dvojky Petra Kordy při svém debutu na French Open, kde prošel bez ztráty setu tříkolovou kvalifikací, začal výhrou 6-2 4-6 6-3 6-3 nad o šestnáct let starším Italem Andreasem Seppim.



Pětihodinovou bitvu svedli v prvním kole French Open dva argentinští tenisté. Z vítězství se po odvrácení mečbolu radoval Juan Ignacio Londero, jenž udolal Federica Delbonise 6-4 7-6 2-6 1-6 14-12.

• FRENCH OPEN 2020 •

Francie / Paříž, antuka, 6.947.000 dolarů

nedělní výsledky (27. 09. 2020) • Dvouhra mužů - 1. kolo • Fritz (27-USA) - Mácháč (ČR) 7-5 7-6 1-6 2-6 6-3 A. Zverev (6-Něm.) - Novak (Rak.) 7-5 6-2 6-4 Sinner (It.) - Goffin (11-Belg.) 7-5 6-0 6-3 Schwartzman (12-Arg.) - Kecmanovič (Srb.) 6-0 6-1 6-3 Wawrinka (16-Švýc.) - A. Murray (Brit.) 6-1 6-3 6-2 Isner (21-USA) - Benchetrit (Fr.) 6-4 6-1 6-3 Paire (23-Fr.) - Kwon Sun-u (Korea) 7-5 6-4 6-4 Gombos (SR) - Čorič (24-Chorv.) 6-4 3-6 6-3 6-4 Cecchinato (It.) - De Minaur (25-Austr.) 7-6(9) 6-4 6-0 Nišikori (Jap.) - Evans (32-Brit.) 1-6 6-1 7-6(3) 1-6 6-4 Korda (USA) - Seppi (It.) 6-2 4-6 6-3 6-3 Coria (Arg.) - Jung (Tchaj-wan) 7-5 7-6(6) 7-6(3) Koepfer (Něm.) - Hoang (Fr.) 6-2 3-6 6-1 6-1 Rodionov (Rak.) - Chardy (Fr.) 3-6 4-6 7-6(6) 6-4 10-8 Bonzi (Fr.) - Ruusuvuori (Fin.) 6-2 6-4 4-6 6-4 Albot (Mold.) - Thompson (Austr.) 6-2 6-4 6-1 Travaglia (It.) - Andújar (Šp.) 6-3 6-4 6-4 Londero (Arg.) - Delbonis (oba Arg.) 6-4 7-6(1) 2-6 1-6 14-12