Wimbledon bude s diváky, potvrdil britský ministr sportu

Britský ministr sportu Nigel Huddleston přišel se skvělou zprávou pro všechny tenisové fanoušky i samotné hráče. Letošní ročník slavného Wimbledonu se totiž uskuteční i s diváky. Počet lidí, který bude vpuštěn do All England Clubu, zatím stanoven nebyl.

Loni se nejslavnější tenisový turnaj světa kvůli pandemii koronaviru vůbec neuskutečnil. S letošním ročníkem, jenž je na programu od 28. června do 11. července, se ovšem počítá.

Wimbledon se stejně jako ostatní turnaje nevyhne přísným protikoronavirovým opatřením. Britský ministr sportu Nigel Huddleston nicméně potvrdil, že na rozdíl od mnoha akcí po koronavirové pauze proběhne Wimbledon s diváky v ochozech.

"Zatím nemohu říct, kolik lidí do areálu pustíme. Samozřejmě děláme vše pro to, abychom jich do All England Clubu smělo co nejvíce. Je to důležité i pro naše finance," řekl Huddleston.