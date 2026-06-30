Wimbledon: Konec Krejčíkové? Siniakovou čeká těžké české derby, Muchová by měla dominovat
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 1. 7.
Češi v akci
Muchová (10-ČR) – Shuai Zhang (Čína) | No.3 Court (14:00 SELČ)
Siniaková (32-ČR) – Bartůňková (ČR) | Court 12 (15:00 SELČ)
Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-) | Centre Court (16:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Krejčíkovou čeká extrémně těžká výzva
Barbora Krejčíková splnila v úvodním kole Wimbledonu roli favoritky proti domácí outsiderce a teenagerce Hannah Klugmanové, ovšem v dalším zápase ji čeká soupeřka úplně jiného kalibru. Předloňská šampionka nastoupí proti loňské čtvrtfinalistce, čerstvé vítězce French Open a světové pětce Miře Andrejevové. Vzhledem k posledním měsícům, kdy česká zástupkyně neustále bojovala se zdravotními problémy a moc toho neodehrála, bude mladá Ruska pochopitelně favoritkou. Andrejevové hraje do karet i stav vzájemné bilance. Nad Krejčíkovou vede 3:1, přičemž dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře musela dvakrát skrečovat. Krejčíková našla recept jen na Australian Open 2024, ale rozhodně by neměla být podceňována.
Muchová by měla opět dominovat
Zatímco Krejčíková má před sebou velmi těžký zápas, od Karolíny Muchové se čeká další dominantní vítězství. Světová devítka a aktuální česká žebříčková jednička přijela do Londýna okamžitě po triumfu v Bad Homburgu a potvrdila skvělou formu snadnou výhrou nad Anastasijí Zacharovovou. Skalpem Rusky konečně přerušila sérii čtyř porážek v prvním kole Wimbledonu. A pokud tady v minulosti přešla přes úvodní překážku v hlavní soutěži, pokaždé se podívala až do čtvrtfinále (2019 a 2021). Moc sil by neměla ztratit ani proti Shuai Zhang. S čínskou veteránkou suverénně vyhrála všechny tři předchozí souboje a v žádném jí nepovolila více než šest gamů. Jasně navrch měla i před dvěma týdny na trávě v Berlíně.
Siniaková je favoritkou v českém derby
Už před startem středečního programu je jisté, že Česko bude mít zastoupení ve třetím kole letošního Wimbledonu. Dojde totiž na derby mezi Kateřinou Siniakovou a Nikolou Bartůňkovou a vítězka postoupí mezi nejlepší dvaatřicítku. Bude se jednat o první vzájemné měření sil a favoritkou je zkušenější Siniaková. Deblová královna má tak solidní šanci vyrovnat své wimbledonské maximum a navázat na cenný skalp olympijské šampionky Qinwen Zheng. Bartůňková hraje v posledních dnech své vůbec první profesionální turnaje na trávě a vede si výborně. V prvním kole Wimbledonu však nepřesvědčila a měla velké potíže s Peyton Stearnsovou. Nebylo by ale překvapením, kdyby se svou pestrou a agresivní hrou proti krajance Siniakové uspěla.
Středeční program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Sinner (1-It.) – Borges (Portug.)
2. Krejčíková (ČR) – M. Andrejevová (5-)
3. S. Tsitsipas (Řec.) – Djokovič (7-Srb.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Sabalenková (1-) – Kesslerová (USA)
2. Sierraová (Arg.) – Gauffová (7-USA)
3. Auger-Aliassime (3-Kan.) – Prižmič (Chorv.)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Gasanovová (-) – Ósakaová (14-Jap.)
2. Cobolli (9-It.) – Navone (Arg.) 1:6, 7:6, 6:3 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Mérida (Šp.) – Medveděv (8-)
4. Pegulaová (4-USA) – Sorribesová (Šp.)
5. Jódar (23-Šp.) – Carreňo (Šp.) / nejdříve v 17:30 SELČ
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Soonwoo Kwon (Korea) – Paul (21-USA)
2. Muchová (10-ČR) – Shuai Zhang (Čína)
COURT 12 (od 12:00 SELČ)
1. Fucsovics (Maď.) – Tien (16-USA)
2. Tiafoe (17-USA) – Atmane (Fr.) 7:6, 6:1, 4:6 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Siniaková (32-ČR) – Bartůňková (ČR)
COURT 6 (od 12:00 SELČ)
1. Paul/Seggerman (Švýc./USA) – Johnson/J. Zieliňski (Brit./Pol.)
2. Hidalgo/Vocel (Ekv./ČR) – Cabral/Miedler (11-Portug./Rak.)
COURT 8 (od 12:00 SELČ)
1. Parksová (USA) – Sawangkaewová (Thaj.)
2. Molčan (SR) – Altmaier (Něm.) 6:4, 3:6, 7:5 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Stevenson/Willis (Brit.) – Behar/Salisbury (Urug./Brit.)
4. Pavlásek/Rikl (ČR) – Giron/Tabilo (USA/Chile)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
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