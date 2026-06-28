Wimbledon: Krutý los pro Plíškovou a česká sekce smrti. Muchová a Nosková jsou největší naděje
Krutý los pro Plíškovou a další Češky
Už po rozlosování jsme získali jistotu, že ve druhém kole letošního Wimbledonu bude minimálně jedna česká tenistka. Na úvod nejslavnějšího tenisového turnaje totiž dojde na derby mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou, které čeká první vzájemný souboj.
Vítězka tohoto českého duelu s největší pravděpodobností zakončí své působení hned v dalším kole, jelikož nejspíš vyzve nasazenou trojku Igu Šwiatekovou. Polská hvězda není letos v nejlepší formě a trápí se. Na druhou stranu je obhájkyní titulu, šestinásobnou grandslamovou šampionkou a jednou z největších favoritek na celkový triumf.
Pokud se naplní papírové předpoklady, měly by hned v prvním kole vypadnout dvě české zástupkyně. A sice Sára Bejlek s Darjou Viďmanovou. Bejlek je teď v obrovské krizi, těsně před Wimbledonem odstoupila kvůli zranění z Eastbourne a los jí nadělil rozjetou veteránku a turnajovou sedmnáctku Soranu Cirsteaovou.
Ještě menší šanci uspět má Viďmanová, kterou čeká premiéra v hlavní soutěži grandslamu. Moskevská rodačka schytala jednu z nejtěžších možných soupeřek a bude čelit světové čtyřce Jessice Pegulaové. Logicky nastoupí jako obrovská outsiderka.
Česká sekce smrti
Tři české hráčky skončily v jedné sekci pavouka a s největší pravděpodobností se ani jedna z nich nepodívá do osmifinálové fáze. Jasnou favoritkou na postup do druhého týdne je totiž vítězka nedávného French Open a světová pětka Mirra Andrejevová.
Kateřina Siniaková vyfasovala těžkou soupeřku hned do prvního kola. Deblová královna se už potřetí utká v úvodním kole Wimbledonu s Qinwen Zheng, přičemž v obou předchozích případech našla recept na vítězství. Olympijská šampionka však pokaždé vzdorovala a Siniaková teď nemá dobrou formu.
V případě vítězství Siniakové by mohlo dojít v dalším kole na derby s Nikolou Bartůňkovou, která bude plnit roli favoritky proti Peyton Stearnsové. Úvodní kolo by měla zvládnout i předloňská šampionka Barbora Krejčíková proti domácí teenagerce Hannah Klugmanové.
Je tedy pravděpodobné, že Krejčíková vyzve Andrejevovou ve druhém kole a Bartůňková, nebo Siniaková ve třetím. Ruska bude proti všem českým tenistkám velkou favoritkou. Ve Wimbledonu totiž už dvakrát zazářila a byla v osmifinále v roce 2023 a loni ve čtvrtfinále.
Muchová a Nosková jsou největší naděje
Karolína Muchová a Linda Nosková jsou jednoznačně největšími českými nadějemi v letošním Wimbledonu a podmanily si německé přípravné turnaje. I bez těchto triumfů by ale měly největší důvěru českých fanoušků.
Muchová se po menší krizi zase zvedla těsně před Wimbledonem, když ovládla Bad Homburg a ve finále školila Naomi Ósakaovou. Japonka nakonec vzdala a olomoucká rodačka pošetřila síly. Do osmifinále nejslavnějšího turnaje by měla projít bez problémů. V cestě má Anastasiji Zacharovovou, Biancu Andreescuovou, nebo Shuai Zhang a případně finalistku French Open Maju Chwaliňskou.
Pak už to bude mít hodně těžké. V osmifinále totiž bude s největší pravděpodobností čekat Mirra Andrejevová, čerstvá šampionka French Open. Do čtvrtfinále se nabízí hlavně světová jednička Aryna Sabalenková a do semifinále Jessica Pegulaová s Coco Gauffovou. Je potřeba připomenout, že Muchová je sice dvojnásobnou čtvrtfinalistkou Wimbledonu, nicméně poslední čtyři starty uzavřela hned v prvním kole.
Nosková kralovala i díky skalpu Jessicy Pegulaové v Berlíně a měla by ve Wimbledonu obhájit loňské osmifinále. Souboj v prvním kole s Ellou Seidelovou by měl být pouhou formalitou a jasnou favoritkou bude také proti Camile Osoriové, nebo Simoně Waltertové.
Ve třetím kole může čekat její obávaná soupeřka Sorana Cirsteaová. Rozjetá veteránka prožívá pohádkovou rozlučkovou sezonu a s Noskovou vyhrála tři ze čtyř letošních duelů. Na trávě má však negativní kariérní bilanci a ve Wimbledonu nikdy nepostoupila do druhého týdne. V těchto podmínkách by tedy měla mít navrch Češka.
Od osmifinále už to bude pro Noskovou stejně jako pro její krajanku Muchovou velmi těžké. Vsetínská rodačka by mohla dostat šanci na odvetu proti loňské přemožitelce a finalistce Amandě Anisimovové, nebo se utká s velmi nebezpečnou Madison Keysovou. Ve čtvrtfinále by mohla vyzvat bývalou šampionku Jelenu Rybakinovou a v semifinále Elinu Svitolinovou, či obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou.
Noskovou a Muchovou by mohla ve druhém týdnu doplnit Marie Bouzková. Také ona se radovala z triumfu na jedné z generálek (Nottingham), a navíc byla ve Wimbledonu už dvakrát minimálně v osmifinále.
V prvním týdnu má však úřadující šampionka Livesport Prague Open hned několik nástrah. Ta první ji čeká v úvodním kole, v němž změří síly s nebezpečnou Talií Gibsonovou. Hrozbou může být i domácí Katie Boulterová ve druhém kole a jako snadné nepůsobí ani třetí kolo s Dianou Šnajderovou, nebo Ljudmilou Samsonovovou.
Šance je však vlastně velká. Samsonovová prožívá nepovedenou sezonu a musela by mít svůj den, aby Bouzkovou porazila. Šnajderová po semifinále na French Open prohrála oba zápasy na trávě. V osmifinále by česká zástupkyně nejspíše narazila na šampionku z roku 2022 a světovou dvojku Jelenu Rybakinovou.
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