Wimbledon: Lehečka může mít potíže, Bejlek v ohrožení. Začnou Nosková a Menšík, hraje osm Čechů
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 30. 6.
Češi v akci
T. Valentová (ČR) – Plíšková (ČR) | Court 4 (12:00 SELČ)
Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.) | Court 17 (12:00 SELČ)
Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.) | No.3 Court (15:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.) | Court 17 (16:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.) | Court 16 (17:00 SELČ)
Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.) | Court 17 (17:30 SELČ)
Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.) | Court 18 (18:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíšková vyzve Valentovou, v akci i Nosková a Bouzková
Už před startem úterního programu je jisté, že ve druhém kole letošního ročníku Wimbledonu přibude další české jméno. Hned na úvod hracího plánu se totiž v prvním kole střetnou finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková a debutantka v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje Tereza Valentová. Půjde o první vzájemný zápas, který se dá považovat za souboj generací. Mírnou kurzovou favoritkou je bývalá světová jednička Plíšková, jež má s travnatým povrchem podstatně víc zkušeností než o 15 let mladší krajanka. Zatímco Valentové se přípravné turnaje příliš nepovedly, Plíšková zapsala čtvrtfinále v londýnském Queen's Clubu a semifinále v Nottinghamu. Vítězka s největší pravděpodobností půjde v dalším kole na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou.
Linda Nosková se konečně po dlouhé době dočkala svého druhého kariérního titulu a přerušila sérii finálových nezdarů. Po triumfu v Berlíně, kde ve finále skolila světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou, se zařadila do širšího okruhu favoritek na celkový triumf ve Wimbledonu. Nosková má momentálně vynikající formu a nic na tom nemění jasná porážka v Bad Homburgu, kam přijela okamžitě po berlínském prvenství. Souboj prvního kola s Ellou Seidelovou v All England Clubu by tak pro ni měl být pouhou formalitou. Světová dvanáctka je obrovskou favoritkou a měla by slavit rychlý postup do další fáze turnaje. Seidelová má v prvním kole grandslamů bilanci 0:4 a s hráčkami TOP 20 sehrála pět soubojů, přičemž vyhrála jen jeden.
Favoritkou na postup je i další nasazená česká tenistka Marie Bouzková. Tu ale na rozdíl od Noskové čeká na papíře podstatně těžší výzva. Na Wimbledon se naladila triumfem v Nottinghamu a zkompletovala sbírku trofejí ze všech povrchů. I proto se jí proti Talii Gibsonové věří. S Australankou ovšem měla velké potíže už na začátku loňské sezony na betonu v Brisbane a teď je Gibsonová ještě lepší hráčkou a nedávno prožívala životní období. Navíc na trávě vzdorovala pozdější šampionce Madison Keysové v Eastbourne i Karolíně Plíškové v Nottinghamu. Bouzková, která byla už dvakrát ve druhém týdnu Wimbledonu, to tedy nemusí mít vůbec jednoduché. Pokud ale naváže na výkony z Nottinghamu, měla by se do dalšího kola dostat.
Lehečka může mít potíže, nastoupí i Menšík a Kopřiva
Jiří Lehečka vstoupí do Wimbledonu jako jasný kurzový favorit. Jenže na posledním turnaji nepřesvědčil, když vypadl ve druhém kole s outsiderem Rinkym Hijikatou a loni se mu na nejslavnějším turnaji nedařilo. Nevyzpytatelný Alexei Popyrin tak může být velmi nepříjemnou výzvou. Australan má dělový servis, a pokud mu to zrovna sedne, dokáže potrápit kohokoli na tour. Ukázal to ostatně i nedávno v Římě, kde skolil Jakuba Menšíka. Teď má však na kontě čtyři porážky v řadě a v letošní sezoně disponuje hrozivou bilancí 8:17. Ještě k tomu v přípravě na trávě celkem jasně nestačil na Raphaëla Collignona ani Jana Choinskiho. Lehečka si tedy roli favorita zaslouží, ale letos padl na obou grandslamech v prvním kole s outsiderem.
Rovněž vysoko nasazený Jakub Menšík by měl první kolo zvládnout. Ani on ale nesmí svého soupeře podcenit. Čeká ho totiž domácí naděje Toby Samuel, který bude mít v zádech publikum a na poslední generálce v Eastbourne coby lucky loser překvapil postupem do semifinále, v němž měl na lopatě pozdějšího šampiona Zizoua Bergse. Samuel si zatím hlavní soutěž grandslamu zahrál jen nedávno na French Open a schytal výprask od Alexe de Minaura. Jedná se o jeho jediný dosavadní duel s někým z TOP 20 žebříčku. Menšíka tedy čeká papírově docela snadný soupeř, který ještě nikdy nebyl v elitní stovce. Český tenista by tak měl úspěšně vykročit za obhajobou loňského třetího kola. Navíc je známý tím, že úvodní zápasy na turnajích prostě umí.
Z českého tria by mohl uspět i Vít Kopřiva. Rodák z Bílovce má jedinečnou šanci poprvé v kariéře překročit první kolo slavného Wimbledonu. Los k němu byl celkem milosrdný a přisoudil mu do úvodního zápasu domácí divokou kartu Jana Choinskiho, který uzavírá elitní stovku žebříčku. Brit ale vyhrál poslední dva souboje a ve vzájemné bilanci vede 2:1, přestože se pokaždé potkali na Kopřivově oblíbené antuce. Český tenista se až nečekaně dobře prezentoval v přípravě. V Halle sebral set grandslamovému šampionovi a domácí hvězdě Alexanderovi Zverevovi a na Mallorce byl kousek od semifinále. Kopřiva je mírným favoritem na postup, ale bude proti sobě mít publikum i soupeře, který má s travnatým povrchem více zkušeností.
Bejlek má největší hrozbu
Jasně nejtěžší výzvu z osmi českých tenistů v rámci úterního programu má Sára Bejlek, a proto je nejvíc v ohrožení. Po šokujícím triumfu na únorovém podniku WTA 500 v Abú Zabí vůbec nemá formu a v tomto období takřka neustále bojuje se zdravotními problémy, což potvrzují jen čtyři výhry za posledních skoro pět měsíců. Aby toho nebylo málo, tak před týdnem v Eastbourne kvůli zranění levého lokte nenastoupila k zápasu druhého kola. Není tak divu, že proti Soraně Cirsteaové, která hraje poslední a zároveň nejlepší sezonu kariéry, bude outsiderkou. Pro Rumunku je tráva nejslabším povrchem a ve Wimbledonu ještě nikdy nebyla ve druhém týdnu, nicméně i tak by měla trápící se Bejlek porazit.
Úterní program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Townsendová (USA) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Blockx (Belg.) – Zverev (2-Něm.)
3. S. Williamsová (USA) – Jointová (Austr.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Fritz (6-USA) – Lajovič (Srb.)
2. Boissonová (Fr.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Wawrinka (Švýc.) – M. Berrettini (It.)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Anisimovová (6-USA) – Gjorčeská (Mak.)
2. Virtanen (Fin.) – Shelton (4-USA)
3. Svitolinová (8-Ukr.) – Snigurová (Ukr.)
4. Navone (Arg.) – Cobolli (9-It.)
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Boulterová (Brit.) – Grantová (It.)
2. De Minaur (5-Austr.) – Burruchaga (Arg.)
3. Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)
COURT 18 (od 12:00 SELČ)
1. Dayová (USA) – Keysová (26-USA)
2. Nakashima (28-USA) – Pinnington Jones (Brit.) 6:3, 7:6, 4:3 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Chačanov (19-) – Harris (Brit.)
4. Sweeny (Austr.) – Dimitrov (Bulh.)
5. Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)
COURT 4 (od 12:00 SELČ)
1. T. Valentová (ČR) – Plíšková (ČR)
COURT 16 (od 12:00 SELČ)
1. Beguová (Rum.) – Swanová (Brit.)
2. Džumhur (Bosna) – Fery (Brit.)
3. Navarrová (23-USA) – Badosaová (Šp.)
4. Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
2. Humbert (27-Fr.) – Bergs (Belg.)
3. Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
4. Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)
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Komentáře
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Angličané dlouho snídají?
Na druhou stranu jsem se divil, že včera nechali dohrát Jokera.
Takže pracovní doba 12-23h?
turnaji v 11 hodin,Novak hrál pod zataženou střechou,jinak by dohrával asi dneska.
V Anglii je časový posun,o hodinu méně.
Fakt mi to nedošlo. Ti Angláni taky musí mít všechno jinak než zbytek Evropy
Bohuzel se to zmenilo... v mezivalecnem obdobi obcane aktivne vyuzivali obe dve mozkove hemisfery... a skvele vysledky byly videt... zmena rozhodne nepomohla a take mentalni kondice se nam vyrazne zhorsila. :-)))
No vidíš to, ti paličáci britský se toho jako jediní dodnes nevzdali.
A mentální kondici to, zdá se, taky moc nezlepšilo
Chtěla jsem si zaplatit Eurosport Player, ale koukám, že je jen Max - a já si nejsem jista, zda ten bonus sport umožňuje koukat na všechny zápasy.
Eurosport už mám, ale samozřejmě je tam jen jeden aktuálně hraný zápas. Já bych si chtěla vybrat...
Přesně jak jsem říkal před a po finále FO, tenhle malý skřet nemá se svým vzrůstem šanci vyhrát GS. Problémy se budou nabalovat a nabalovat, herně si na ní zvyknou a zranění ji zničí kariéru. :-)
Naopak Mirruška postoupila. Levels baby.
Finale s Navarro
6 dropshotu za zapas
14 nevynucenych nabehu na sako za zapas
je sice pekne obecne, ale Marus ma na vic...
zalezi jen na ni, nejen na souperkach..
O Marusku se nebojim...
No, zas na druhé straně je tam našich dost, tak se budou utkávat asi spolu i v dalších kolech. Bohužel.
Na dnesni den jsme Martine pripravili krasne ceske derby (v priprave je jeste nekolik), kde by kralovna mela videt pekny generacni souboj... mladicka Valentova se tak stretne ze zkusenou Pliskovou a jiste by to melo Martinu potesit. :-) Terezka je z toho sice trochu nervozni, ale snad to zvladne... Karolina je jiz zkusena jiste Terezce pomuze.
To co me potesilo, ze se podaril zorganizovat pekny otevirak na centr kurt, kde je naplanovany serv&volej show - predvest by se tak mela Taylor... jen doufam v tom organizacnim shonu, ze ji to Katka dobre vysvetlila...;-)
V ramci peknych oslav Martina bude mit moznost skouknout tenisovou post-modernu Noskova x Seidel... doufam ze Seidel pochopila vyznam oslav a nevyrube nam Lindu.
Dale je naplanovany exhibicni zapas a americke derby Day x Keys... a doufame, ze Kajla bude mit dnes dobry den.
V ramci peknych oslav je naplanovany pekny symbolicky duel Marusky s domaci hrackou...
Letosni vyjimecne oslavy Kralovny Travy si nechtela ujit Serenka, se kterou bylo nejvic prace, ostatne jako vzdycky... a pripravit se to povedlo doslovne na posledni chvilu... vcetne i debla W&W.
Nezpomnelo se i na ten lidsky a kulturni prvek - jiz od vcerejska si divaci mohou pripominat spolecne s Naomi slavne obdobi pred Open Erou no a na dnesni den je pripraven vyjimecny duel s krasnym humanitarnim a lidskym poslanim o prekonavani ruznych tezkych zivotnich situaci -> Navarro x Badosa...
Behem dnesniho programu oslav bude plno dalsich doplnkovych akci a duelu...