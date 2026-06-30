Wimbledon: Lehečka může mít potíže, Bejlek v ohrožení. Začnou Nosková a Menšík, hraje osm Čechů

DNES, 06:00
Previews 39
Úterní program ve Wimbledonu nabídne druhou polovinu zápasů prvního kola s osmi českými zástupci. Většina z nich by se měla dostat do další fáze turnaje a jedním z nejsledovanějších duelů bude derby mezi Karolínou Plíškovou a Terezou Valentovou. Své působení v All England Clubu zahájí také Linda Nosková, Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Marie Bouzková a Vít Kopřiva. Nejvíce v ohrožení je z českých nadějí Sára Bejlek. Program startuje ve 12:00.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Bouzková Marie
Kopřiva Vít
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Bejlek Sara
Valentova Tereza
Menšík Jakub
Jiří Lehečka odehraje první kolo ve slavném Wimbledonu (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 30. 6.

Češi v akci
T. Valentová (ČR)Plíšková (ČR) | Court 4 (12:00 SELČ)
Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.) | Court 17 (12:00 SELČ)
Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.) | No.3 Court (15:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.) | Court 17 (16:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.) | Court 16 (17:00 SELČ)
Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.) | Court 17 (17:30 SELČ)
Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.) | Court 18 (18:00 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Plíšková vyzve Valentovou, v akci i Nosková a Bouzková

Už před startem úterního programu je jisté, že ve druhém kole letošního ročníku Wimbledonu přibude další české jméno. Hned na úvod hracího plánu se totiž v prvním kole střetnou finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková a debutantka v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje Tereza Valentová. Půjde o první vzájemný zápas, který se dá považovat za souboj generací. Mírnou kurzovou favoritkou je bývalá světová jednička Plíšková, jež má s travnatým povrchem podstatně víc zkušeností než o 15 let mladší krajanka. Zatímco Valentové se přípravné turnaje příliš nepovedly, Plíšková zapsala čtvrtfinále v londýnském Queen's Clubu a semifinále v Nottinghamu. Vítězka s největší pravděpodobností půjde v dalším kole na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou.

Více informací

 

Linda Nosková se konečně po dlouhé době dočkala svého druhého kariérního titulu a přerušila sérii finálových nezdarů. Po triumfu v Berlíně, kde ve finále skolila světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou, se zařadila do širšího okruhu favoritek na celkový triumf ve Wimbledonu. Nosková má momentálně vynikající formu a nic na tom nemění jasná porážka v Bad Homburgu, kam přijela okamžitě po berlínském prvenství. Souboj prvního kola s Ellou Seidelovou v All England Clubu by tak pro ni měl být pouhou formalitou. Světová dvanáctka je obrovskou favoritkou a měla by slavit rychlý postup do další fáze turnaje. Seidelová má v prvním kole grandslamů bilanci 0:4 a s hráčkami TOP 20 sehrála pět soubojů, přičemž vyhrála jen jeden.

Více informací

 

Favoritkou na postup je i další nasazená česká tenistka Marie Bouzková. Tu ale na rozdíl od Noskové čeká na papíře podstatně těžší výzva. Na Wimbledon se naladila triumfem v Nottinghamu a zkompletovala sbírku trofejí ze všech povrchů. I proto se jí proti Talii Gibsonové věří. S Australankou ovšem měla velké potíže už na začátku loňské sezony na betonu v Brisbane a teď je Gibsonová ještě lepší hráčkou a nedávno prožívala životní období. Navíc na trávě vzdorovala pozdější šampionce Madison Keysové v Eastbourne i Karolíně Plíškové v Nottinghamu. Bouzková, která byla už dvakrát ve druhém týdnu Wimbledonu, to tedy nemusí mít vůbec jednoduché. Pokud ale naváže na výkony z Nottinghamu, měla by se do dalšího kola dostat.

Více informací

Lehečka může mít potíže, nastoupí i Menšík a Kopřiva

Jiří Lehečka vstoupí do Wimbledonu jako jasný kurzový favorit. Jenže na posledním turnaji nepřesvědčil, když vypadl ve druhém kole s outsiderem Rinkym Hijikatou a loni se mu na nejslavnějším turnaji nedařilo. Nevyzpytatelný Alexei Popyrin tak může být velmi nepříjemnou výzvou. Australan má dělový servis, a pokud mu to zrovna sedne, dokáže potrápit kohokoli na tour. Ukázal to ostatně i nedávno v Římě, kde skolil Jakuba Menšíka. Teď má však na kontě čtyři porážky v řadě a v letošní sezoně disponuje hrozivou bilancí 8:17. Ještě k tomu v přípravě na trávě celkem jasně nestačil na Raphaëla Collignona ani Jana Choinskiho. Lehečka si tedy roli favorita zaslouží, ale letos padl na obou grandslamech v prvním kole s outsiderem.

Více informací

 

Rovněž vysoko nasazený Jakub Menšík by měl první kolo zvládnout. Ani on ale nesmí svého soupeře podcenit. Čeká ho totiž domácí naděje Toby Samuel, který bude mít v zádech publikum a na poslední generálce v Eastbourne coby lucky loser překvapil postupem do semifinále, v němž měl na lopatě pozdějšího šampiona Zizoua Bergse. Samuel si zatím hlavní soutěž grandslamu zahrál jen nedávno na French Open a schytal výprask od Alexe de Minaura. Jedná se o jeho jediný dosavadní duel s někým z TOP 20 žebříčku. Menšíka tedy čeká papírově docela snadný soupeř, který ještě nikdy nebyl v elitní stovce. Český tenista by tak měl úspěšně vykročit za obhajobou loňského třetího kola. Navíc je známý tím, že úvodní zápasy na turnajích prostě umí.

Více informací

 

Z českého tria by mohl uspět i Vít Kopřiva. Rodák z Bílovce má jedinečnou šanci poprvé v kariéře překročit první kolo slavného Wimbledonu. Los k němu byl celkem milosrdný a přisoudil mu do úvodního zápasu domácí divokou kartu Jana Choinskiho, který uzavírá elitní stovku žebříčku. Brit ale vyhrál poslední dva souboje a ve vzájemné bilanci vede 2:1, přestože se pokaždé potkali na Kopřivově oblíbené antuce. Český tenista se až nečekaně dobře prezentoval v přípravě. V Halle sebral set grandslamovému šampionovi a domácí hvězdě Alexanderovi Zverevovi a na Mallorce byl kousek od semifinále. Kopřiva je mírným favoritem na postup, ale bude proti sobě mít publikum i soupeře, který má s travnatým povrchem více zkušeností.

Více informací

 

Bejlek má největší hrozbu

Jasně nejtěžší výzvu z osmi českých tenistů v rámci úterního programu má Sára Bejlek, a proto je nejvíc v ohrožení. Po šokujícím triumfu na únorovém podniku WTA 500 v Abú Zabí vůbec nemá formu a v tomto období takřka neustále bojuje se zdravotními problémy, což potvrzují jen čtyři výhry za posledních skoro pět měsíců. Aby toho nebylo málo, tak před týdnem v Eastbourne kvůli zranění levého lokte nenastoupila k zápasu druhého kola. Není tak divu, že proti Soraně Cirsteaové, která hraje poslední a zároveň nejlepší sezonu kariéry, bude outsiderkou. Pro Rumunku je tráva nejslabším povrchem a ve Wimbledonu ještě nikdy nebyla ve druhém týdnu, nicméně i tak by měla trápící se Bejlek porazit.

Více informací

 

Úterní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Townsendová (USA) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Blockx (Belg.) – Zverev (2-Něm.)
3. S. Williamsová (USA) – Jointová (Austr.)


NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Fritz (6-USA) – Lajovič (Srb.)
2. Boissonová (Fr.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Wawrinka (Švýc.) – M. Berrettini (It.)


NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Anisimovová (6-USA) – Gjorčeská (Mak.)
2. Virtanen (Fin.) – Shelton (4-USA)
3. Svitolinová (8-Ukr.) – Snigurová (Ukr.)
4. Navone (Arg.) – Cobolli (9-It.)


NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Boulterová (Brit.) – Grantová (It.)
2. De Minaur (5-Austr.) – Burruchaga (Arg.)
3. Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)


COURT 18 (od 12:00 SELČ)
1. Dayová (USA) – Keysová (26-USA)
2. Nakashima (28-USA) – Pinnington Jones (Brit.) 6:3, 7:6, 4:3 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Chačanov (19-) – Harris (Brit.)
4. Sweeny (Austr.) – Dimitrov (Bulh.)
5. Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)


COURT 4 (od 12:00 SELČ)
1. T. Valentová (ČR)Plíšková (ČR)


COURT 16 (od 12:00 SELČ)
1. Beguová (Rum.) – Swanová (Brit.)
2. Džumhur (Bosna) – Fery (Brit.)
3. Navarrová (23-USA) – Badosaová (Šp.)
4. Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)


COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
2. Humbert (27-Fr.) – Bergs (Belg.)
3. Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
4. Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Previews

Komentáře

39
Přidat komentář
Ondra979
30.06.2026 12:34
nemam ted cas ale Maru jede..tak snad to vydrzi. a Plech s Terkou se zatim vyrovnane
Reagovat
frenkie57
30.06.2026 13:26
Nevydrží, Marie je zralá na třetí set. Gibson srovnala miřidla a Marušku tam nepěkně honí + perfektní dropšoty.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.06.2026 12:23
Duo Staženékalhoty zde? Ještě není?
Reagovat
frenkie57
30.06.2026 12:29
Reagovat
Ondra979
30.06.2026 12:14
koukal jsem vcera na posledni set Djoka s tim Wuem, a ne uplne presvedcivy vykon od Djokovice, podobne jako Janik se trochu trapil a ulehcil mu to nakonec Wu, kdyz zkazil nalitou smec pri BB Djoka..aura tentokrat zafungovala, ale oba se musi zlepsit aby si zahrali pripadne SF..
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.06.2026 12:26
no Joker moc na SF nevypadal, ale pravda, Wuuu hrál obstojně a tvrdě to Jokerovi rozhazoval pravá levá a to mu moc nechutnalo. Lítal tam jak hadr na holi. Zahrál sice v koncovce pár skvělých míčů, ale Číňan si to prohrál hlavně sám.
Reagovat
Ondra979
30.06.2026 12:32
to jo, kdyz jsem to zapnul, tak to vypadalo i na paty set coz by bylo pro Djoka hodne nemile...uvidime dal, jestli to je jen nerozehranost nebo slabsi forma, takto by asi az do SF nedosel
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.06.2026 11:37
je za tím nějaký vyšší smysl, že všechny zápasy i přes ta vedra začínají v poledne?
Angličané dlouho snídají?

Na druhou stranu jsem se divil, že včera nechali dohrát Jokera.
Takže pracovní doba 12-23h?
Reagovat
tenisman1233
30.06.2026 11:42
Zápasy začínají jako na každém jiném
turnaji v 11 hodin,Novak hrál pod zataženou střechou,jinak by dohrával asi dneska.
V Anglii je časový posun,o hodinu méně.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.06.2026 12:07
sakra, a to jsem v tom Greenwichi byl
Fakt mi to nedošlo. Ti Angláni taky musí mít všechno jinak než zbytek Evropy
Reagovat
Vlk-v-trave
30.06.2026 12:14
predvalecne Ceskoslovensko jezdilo take vlevo... :-)
Bohuzel se to zmenilo... v mezivalecnem obdobi obcane aktivne vyuzivali obe dve mozkove hemisfery... a skvele vysledky byly videt... zmena rozhodne nepomohla a take mentalni kondice se nam vyrazne zhorsila. :-)))
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.06.2026 12:31
Vlevo jsem jel jeden den na Tobagu a díky zanedbané hemisféře jsem občas přejel do protisměru
No vidíš to, ti paličáci britský se toho jako jediní dodnes nevzdali.
A mentální kondici to, zdá se, taky moc nezlepšilo
Reagovat
Vlk-v-trave
30.06.2026 12:57
Ale zase udrzeli Wimbledon a travu proti vsem.. tak ja si myslim, ze to je pekny vysledek :-D
Reagovat
annah
30.06.2026 13:16
Musí to být ale pro Angličany peklo, pokud vyrazí za hranice autem. Já bych to nedala jezdit najednou vlevo. A to jsem s volantem téměř srostlá...
Reagovat
Vlk-v-trave
30.06.2026 11:44
Ano...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.06.2026 12:08
Reagovat
Blondie
30.06.2026 10:28
Hoj, pls, nemáte tip na streamy? Na nějaký hub?
Chtěla jsem si zaplatit Eurosport Player, ale koukám, že je jen Max - a já si nejsem jista, zda ten bonus sport umožňuje koukat na všechny zápasy.

Eurosport už mám, ale samozřejmě je tam jen jeden aktuálně hraný zápas. Já bych si chtěla vybrat...
Reagovat
Diabolique
30.06.2026 10:30
Na tenis vsechno smysluplny co neni jinde je zde: https://www.viprow.sx/sports-tennis-online
Reagovat
Blondie
30.06.2026 10:56
Děkuju!
Reagovat
ChybelJsemVam
30.06.2026 11:47
ale copak copak copak diabolíček..... Chwalinská ti vypadla , joooo?

Přesně jak jsem říkal před a po finále FO, tenhle malý skřet nemá se svým vzrůstem šanci vyhrát GS. Problémy se budou nabalovat a nabalovat, herně si na ní zvyknou a zranění ji zničí kariéru. :-)

Naopak Mirruška postoupila. Levels baby.
Reagovat
misa
30.06.2026 10:42
Max + sport umožňují dívat se na všechny zápasy.
Reagovat
Blondie
30.06.2026 10:55
Fakt? Jé, tak super, to asi zkusím.
Reagovat
Blondie
30.06.2026 10:56
Děkuji
Reagovat
misa
30.06.2026 10:04
Gibson je hodně těžký los. Když bude mít dobrý den, Marii bez problémů vystřílí z kurtu. Ale není možné mít pořád štěstí při losování...
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.06.2026 10:04
Maruška je ale ve skvělé formě i kondici, teda doufám. A ve Wimbledonu je tráva pomalejší, věřím jí, i když snadné to nebude.
Reagovat
misa
30.06.2026 10:41
Ve spoustě zápasů Marušky záleží spíše na tom, co zahraje soupeřka. Marie může mít skvělou formu, ale pokud ranařce padají míčky do kurtu, je skoro bezbranná
Reagovat
aligo
30.06.2026 11:08
Tak to je pak ale téměř každá bezradná, když to soupeře padá
Reagovat
Vlk-v-trave
30.06.2026 11:22
Tak na trave nesmi hlavne pristoupit na placani od BL, hlavne co nejvetsi silou jak vetsina... jedno jakou maji silu...a svih..
Finale s Navarro
6 dropshotu za zapas
14 nevynucenych nabehu na sako za zapas
je sice pekne obecne, ale Marus ma na vic...
zalezi jen na ni, nejen na souperkach..
Reagovat
Vlk-v-trave
30.06.2026 10:46
Na brblani neni letos cas... tak hlavne prosim tlac...:-)))
O Marusku se nebojim...
Reagovat
Ondra979
30.06.2026 12:06
ale Maruska na ni ma, nemuze ji to porad padat..tak snad ji dnes zpacifikuje..
Reagovat
Diabolique
30.06.2026 09:38
Krasnej den, kdyz nikomu z nasich nehrozi konec a jen Lehecka ma asi neco s zaludkem.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
30.06.2026 09:40
Reagovat
HAJ
30.06.2026 10:11
Ale hrozí, buď Plíškové anebo Valentové, blbý los
No, zas na druhé straně je tam našich dost, tak se budou utkávat asi spolu i v dalších kolech. Bohužel.
Reagovat
Vlk-v-trave
30.06.2026 07:53
Letosni rocnik Wimbledonu a oslavy kralovny Travy Martiny Navratilove pri prilezitosti 40. vyroci posledniho debloveho titulu byly vcera zahajeny skvelymi zapasy a momenty nejen na kurtech, horni pulka pavouka pochopila a vsechny holky nejen ty ceske se snazily... tem, kteri chteli bojkotovat bylo durazne vysvetleno, ze narusovat tak vyznamnou udalost je opravdu nevhodne a tak nejvetsi tenisovy svatek a oslavy by mely probihat dale aspon bez tehle nepatricnych excesu...

Na dnesni den jsme Martine pripravili krasne ceske derby (v priprave je jeste nekolik), kde by kralovna mela videt pekny generacni souboj... mladicka Valentova se tak stretne ze zkusenou Pliskovou a jiste by to melo Martinu potesit. :-) Terezka je z toho sice trochu nervozni, ale snad to zvladne... Karolina je jiz zkusena jiste Terezce pomuze.

To co me potesilo, ze se podaril zorganizovat pekny otevirak na centr kurt, kde je naplanovany serv&volej show - predvest by se tak mela Taylor... jen doufam v tom organizacnim shonu, ze ji to Katka dobre vysvetlila...;-)

V ramci peknych oslav Martina bude mit moznost skouknout tenisovou post-modernu Noskova x Seidel... doufam ze Seidel pochopila vyznam oslav a nevyrube nam Lindu.

Dale je naplanovany exhibicni zapas a americke derby Day x Keys... a doufame, ze Kajla bude mit dnes dobry den.

V ramci peknych oslav je naplanovany pekny symbolicky duel Marusky s domaci hrackou...

Letosni vyjimecne oslavy Kralovny Travy si nechtela ujit Serenka, se kterou bylo nejvic prace, ostatne jako vzdycky... a pripravit se to povedlo doslovne na posledni chvilu... vcetne i debla W&W.

Nezpomnelo se i na ten lidsky a kulturni prvek - jiz od vcerejska si divaci mohou pripominat spolecne s Naomi slavne obdobi pred Open Erou no a na dnesni den je pripraven vyjimecny duel s krasnym humanitarnim a lidskym poslanim o prekonavani ruznych tezkych zivotnich situaci -> Navarro x Badosa...

Behem dnesniho programu oslav bude plno dalsich doplnkovych akci a duelu...
Reagovat
misa
30.06.2026 10:05
Maruška hraje s Australankou.
Reagovat
Vlk-v-trave
30.06.2026 10:42
promin... to vis organizacne tyhle oslavy jsou narocne... dekuji za pomoc... hlavne ale Marusku dobre priprav na zapas :-)
Reagovat
misa
30.06.2026 10:44
Reagovat
honza.khp
30.06.2026 10:25
boží pokec, fakt super
Reagovat
vojta912
30.06.2026 07:08
Lehy bych rekl ze poletí domu. Snad mladá Katka neodpadá zvládne za krátký pobyt dostatečně zaplnit Instáč
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist