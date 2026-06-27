Wimbledon: Směšný kurz na Sinnera, předčasné finále s Djokovičem a šance pro Menšíka i Lehečku
Směšný kurz na vítězství Sinnera
Kurz přibližně 1.60 na vítězství Sinnera. Až tak moc věří sázkové kanceláře, že v neděli 12. července znovu po roce zvedne nad hlavu pohár pro vítěze mužské dvouhry ve Wimbledonu aktuální lídr žebříčku. Přestože na nedávném French Open předvedl totální kolaps a prohrál už ve druhém kole. Ono se ale není čemu divit.
Sinner totiž při absenci Alcaraze vlastně nemá konkurenci a jeho největší překážkou je vlastní zdraví. Kolaps z Paříže se ale v Londýně zřejmě opakovat nebude, protože teploty stejně jako u nás od pondělí klesnou a počasí na tenis na londýnském pažitu bude takřka ideální.
Největší favorit turnaje tak nemá v cestě žádnou výraznější hrozbu. Možná vyjma Djokoviče. Sedminásobný šampion nejslavnějšího tenisového turnaje a nejúspěšnější hráč všech dob ale naposledy na grandslamech kraloval na US Open 2023 a jeho fyzická kondice už není tam, kde by potřeboval. Na druhou stranu dokázal Sinnera skolit v semifinále letošního Australian Open.
Předčasné finále?
A právě v semifinále by se měli Djokovič a Sinner střetnout také ve Wimbledonu. Mnozí hovoří o tom, že by se jednalo prakticky o předčasné finále, protože z dolní poloviny pavouka, kde jsou nejvýše nasazenými Alex de Minaur, Ben Shelton, Taylor Fritz a čerstvý šampion French Open Alexander Zverev, se nikomu velké šance na triumf nedávají.
Sinner by měl do semifinále projít naprosto bez problémů. Asi největší hrozbu představuje Daniil Medveděv, který však nemá ideální formu, a Ital v jejich rivalitě v poslední době naprosto dominuje.
Djokovič to může mít podstatně těžší. V osmifinále by mohl potkat Andreje Rubljova, nebo svého přemožitele z Paříže Joaa Fonsecu. Do čtvrtfinále se nabízí Félix Auger-Aliassime, či talentovaný Learner Tien. Pokud se ale papírové předpoklady naplní, uvidíme semifinále mezi Djokovičem a Sinnerem. Nebo tedy předčasné finále?
Šance pro Menšíka a Lehečku
Vzhledem ke zmíněnému mají velmi solidní šanci na postup do závěrečných kol Menšík s Lehečkou. Oba byli totiž nalosováni do dolní poloviny pavouka a největší favorité turnaje Sinner s Djokovičem jsou v horní půlce.
Nikdo neříká, že to budou mít Menšík s Lehečkou jednoduché, nicméně velkou příležitost nelze ignorovat.
Lehečka schytal velmi těžký los už v úvodním týdnu, ale pokud ho zvládne, může potkat Zvereva, který je na trávě nejvíc zranitelný. Fritz v poslední době bojoval se zraněními a není v optimální formě, i když na trávě se zase zvedl. Na Tiafoea pak Lehečka umí zahrát. A právě toto jsou největší hrozby po cestě do semifinále.
Mezi nejlepší kvarteto by se klidně mohl dostat i Menšík, jenž zkusí navázat na semifinále z Paříže. V cestě má zejména Arthura Filse, De Minaura a Sheltona. To jsou určitě těžcí, ale hratelní soupeři. Třeba bude i české semifinále mezi Menšíkem a Lehečkou.
Pro všechny v dolní polovině pavouka se každopádně jedná o jedinečnou šanci. A pokud znovu ve Wimbledonu selže Zverev, kterému se v tomto dějišti vůbec nedaří, opět můžeme poznat zbrusu nového grandslamového finalistu.
Lehečka schytal brutální los, Menšík může dojít daleko
Komentáře
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A naopak. Tohle může vsadit spíš jen blázen. Ten kurz nemá žádnou hodnotu.
částečně může pomoci nově zavedené heat rule - 10 min. pauza mezi 3. a 4. setem
Sinner získal cenné a bolestivé zkušenosti, takže by měli být lépe připraveni, aby se to neopakovalo
další věcí je, že kurzy jsou obecně blíže realitě, než průměrný názor fanoušků, protože kdyby tomu tak nebylo, pak z dlouhodobého pohledu prodělávali
jim je vlastně jedno, kdo vyhraje, důležité je najít férový kurz a k němu přidat marži a nemůžou prohrát
že občas vyjde kurz 30, tak to stane cca 1x za 30 zápasů
když Sinner zkolaboval v Paříži, tak nějaký šťastlivci vyhráli i v kurzu 1000, ale to byly malé vklady, protože sázkovky tutově vydělali na bláznech, kteří sázeli v kurzu 1 celá nula nic
pokud bychom se snažili najít kurz bez marže, pak se dostaneme někam ke 2,0, což je 50 % pravděpodobnost a to by odpovídalo realitě
já to vidím 50+%, je to pravděpodobnější než orel při hodu mincí
nejvíc mimo je to kurz na Zvereva (11)
Takze jako obvykle uz od doby Samprase (az na nejake vyjimky) bude dulezite si nenechat ujit nektere duely prvniho tydne :-)
Hurkacz - Ruud (mimo fatalni fromu Huberta, to muze byt zajimave, a HuHu jiste sanci ma) 3.kole s Tommym by mohlo byt peknym i atraktivni duelem.
Do druheho tydne se muze probojovat klidne Cilic... takze jiz 1. kolo nabidne asi hodne napinavy duel... s medvedem. 4. kolo Hurkacz x Cilic neni nerealne...
FAA ma obrovskou sanci si zahrat 4.kolo... s Fokinou... ale kdo vi jestli se tam oba dopracuji...
Nekteri se tesi na duel Djokovic x Tsitsipas, ale aby se Stafan vubec dostal prez Gastona... :-)
Rubleva neceka v prvnik kole nic jednoducheho a muze klidne zaznamenat druhy vypadek v 1.kole ve Wimbledone - Safiullin ho klidne muze zvladnout...
Dramo cekam i v pripade Fonseca x Agut... take Hanffmann x Perricard
prekvapenim muze byt i Bellucci.
6/8 - kde je Mensik, tak tam je toho opravdu hodne zajimaveho... Berrettini, Shelton x Virtanen hend v uvodu, Humbert x Simabukuro ve 2. kole. Take prekvapeni kvaldy Sweeny, no a treba pmatovat o Arturovi...
7/8 - kde je Kopriva... tam Kokki x Bublik, Tiafoe x Atmane, Fritz x Draper... vse v 1.kolo
8/8 - kde je Lehy... tam spis bude zajimave, jak bude pokracovat na trave Cerundolo a Altmaier, kteremu pomaha Brown... v 1. kole Moutet x Giron jiste prinese nekolik warningu :-))
nejsi první, kdo tady cituje Ciliče, ale s Medvědem (1,36) je nepochopitelně podceňován, protože na trávě vede Medvěd 2:0 (5setů 2021 a nedávno v Niz)
z Ciliče už jen zbylo jméno, je to dědek, který může překvapit jen v jednom zápase
nikdo neví, jakou formu má Djokovič, 4 zápasy za čtvrt roku neznačí skoro nic
včera na exhibici porazil Paula 6:3 6:7 7:5 (to poslední není set, ale pouze MTB do divných 7b), což nenaznačí zaké nic, jedině kdyby hrál s Fritzem atp.
Hurlingham Exhibition - Highlights
https://www.youtube.com/watch?v=-hggUPlTPVU
full match
https://www.youtube.com/live/c3N4OCESQ2Q?t=2290s
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nevím, jestli si zaregistroval, ale jak je Djo zvyklý napodobovat ostatní, tak brzy vyjde dokument, u kterého je vidět krádež duševního vlastnictví, a myslím, že bys ho měl žalovat, klidně půjdu za svědka
Novak Djokovic: The Wolf In Winter
má to zapotřebí?
dokonce už prodávají i bundu od Lacoste - Wolf Jacket
https://www.facebook.com/watch/?v=4374097982735502
Exhibice jsou na zajizdeni travy... nic to nerika... podobne casto i pripravne turnaje.
ad. Wolf, budu si muset s nim vazne promluvit :-D