Wozniacká: Je úžasné vyhrávat noční zápasy na velkém kurtu. Chci hrát s těmi nejlepšími

Dánka Caroline Wozniacká si užila vítězný comeback na US Open po čtyřech letech. Bývalá světová jednička, jež se začátkem srpna vrátila na kurty po třech a půl letech a dvou porodech, porazila v New Yorku 6:3, 6:2 kvalifikantku Taťjanu Prozorovovou a v druhém kole se střetne se svou dlouholetou soupeřkou Petrou Kvitovou.

"Je úžasné být zpět. Samozřejmě jsem byla hodně nervózní, nebyla jsem tu od roku 2019 a hodně se toho od té doby změnilo," řekla třiatřicetiletá Wozniacká, jejímž posledním vystoupením na grandslamu a na tour vůbec bylo před mateřskou pauzou Australian Open 2020.

"Je úžasné mít šanci hrát na tomhle velkém kurtu, hrát noční zápas a zvítězit. Je to mimořádné," dodala dvojnásobná finalistka newyorského grandslamu po výhře nad devatenáctiletou soupeřkou na kurtu Louise Armstronga.

Wozniacká se vrátila na okruh WTA v Montrealu a prohrála v druhém kole s wimbledonskou šampionkou Markétou Vondroušovou. Na dalším turnaji v Cincinnati vypadla hned v prvním kole.

"No a teď už to bude těžší. Další na řadě je Petra, kterou znám velmi dobře, protože jsem s ní hrála opravdu mnohokrát. Vím, co mám od ní očekávat," řekla rodačka z Odense. S Kvitovou, jež je o čtyři měsíce starší, se střetla patnáctkrát a dvětkrát prohrála.

"Musím hrát lépe, abych ji porazila, to ale ona také. Myslím, že to bude vzrušující a dobrý zápas," řekla vítězka Australian Open 2018. "Mohla jsem mít trochu lepší los? Možná. Ale jsem tu na divokou kartu, takže jsme se mohly potkat už v prvním kole," připomněla Wozniacká, že na turnaji hraje díky pozvánce od pořadatelů.

"Na druhou stranu jsem tu kvůli tomu, abych hrála. Znám se, znám svou soutěživost. Chci hrát proti těm nejlepším a vím, že když budu hrát svůj nejlepší tenis, můžu porazit kohokoli," řekla vítězka třiceti turnajů WTA.

Její comeback ocenila i vrstevnice a příští soupeřka Kvitová. "Vždycky byla ve formě, běžela i maraton. Je na ní vidět, že se udržuje. Ale že se jí chce ještě hrát po dvou dětech… Klobouk dolů. Myslela jsem, že se loučila i ze zdravotních důvodů. Že špatně regenerovala. Třeba se to po dětech všechno změní," řekla česká tenistka serveru iSport.cz.