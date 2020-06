WTA a ATP potvrdily návrat turnajů v srpnu. Ženy začnou v Palermu, muži ve Washingtonu

Profesionální tenis se vrátí na kurty po pětiměsíční pauze, v současnosti se hrají jen exhibiční soutěže. Podle aktuálních předpokladů se budou turnaje konat bez diváků a za přísných hygienických opatření. Plány se ale mohou podle vývoje situace změnit.

WTA počítá do konce roku s dvacítkou akcí a listopadovým vyvrcholením na Turnaji mistryň v Šen-čenu. ATP zatím zveřejnila program s termíny jen do Roland Garros. "Je to výsledek společného úsilí a já doufám, že budeme moci podle vývoje situace přidat do kalendáře další turnaje," řekl šéf ATP Andrea Gaudenzi.

Od 22. srpna je pro tenisty a tenistky připraven společný turnaj Masters, který ale bude místo tradičního Cincinnati hostit newyorský areál ve Flushing Meadows. Po něm bude od 31. srpna následovat grandslamové US Open.

We are excited to announce a plan for the WTA Tour to return to play this season!



Pro muže začne antuková sezona v druhém týdnu US Open turnajem v Kitzbühelu, ženy čeká Istanbul. Poté budou jako příprava na Roland Garros následovat opět společné akce v Madridu a Římě.

Z května odložený pařížský grandslam se oproti původnímu plánu po konzultacích s ATP, WTA a ITF ještě o týden posunul. Na rozdíl od US Open by se tak měl uskutečnit v plném rozsahu včetně kvalifikace a dokonce nejspíš i s omezeným počtem fanoušků. "Jsme si vědomi výsady, že budeme moci uspořádat Roland Garros v obvyklé podobě. Zvlášť vzhledem k tomu, že kvalifikace pomůže finančně podpořit kategorii hráčů, které tato mimořádná krize nejvíce postihla," uvedl šéf francouzské tenisové federace Bernard Giudicelli.

Světová tenisová sezona je přerušená kvůli pandemii koronaviru od března a zrušen byl mimo jiné slavný Wimbledon. Ženy naposledy hrály v prvním březnovém týdnu v Monterrey a Lyonu, muži měli před březnovou daviscupovou kvalifikací naposledy turnaje v Santiagu de Chile, Acapulcu a Dubaji.

Nejasný osud zatím mají soutěže družstev i s českými výběry. Finálový týden Fed Cupu se měl konat 14. až 19. dubna na antuce v Budapešti, ale byl odložen a ve zveřejněném kalendáři WTA uveden není. Finálový turnaj Davisova poháru byl v původním rozpisu v plánu od 23. do 29. listopadu v Madridu.