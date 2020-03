WTA se snaží zajistit vyšší výdělky z turnajů, uvažuje i o prodloužení letošní sezony

Ženská tenisová asociace usiluje o to, aby se po restartu sezony hráčky dostaly k větším výdělkům, řeší se také prodloužení letošního kalendáře. Pomoc by to byla hlavně pro žebříčkově níže postavené tenistky, které jsou na příjmech z turnajů závislé a v koronavirové krizi tak nejvíce postiženy.