WTA uzavřela komerční dohodu s firmou CVC, jež působila ve formuli 1

CVC vedle motoristických světových šampionátů působila v minulosti i ve volejbale, ragby či kriketu a spolupracovala i se španělskou a francouzskou fotbalovou ligou.

"Partnerství s CVC přinese zkušenost, systém a kapitál, díky nimž se náš sport posune na novou úroveň," uvedl v prohlášení na webu šéf WTA Steve Simon. "Je skvělé, že můžeme oslavit 50 let historie WTA společně s touto přelomovou a historickou příležitostí," dodal.

A new era



Welcoming our new partner, CVC, who will join us in building upon the legacy the WTA has established over the last 50 years. This partnership will look to accelerate commercial growth for fans, players and tournaments.



