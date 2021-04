WTA zavítá do Prahy po Wimbledonu. Livesport Prague Open se bude hrát v červenci

"Věřím, že díky pozdějšímu termínu se můžeme těšit na stabilnější počasí, když speciálně v tomto roce dává navíc naději na přítomnost diváků na tribunách, které bychom si po všech omezeních zaviněných pandemií všichni moc přáli," uvedl na facebookovém profilu Livesport Prague Open ředitel turnaje David Trunda. Vloni v areálu ve Stromovce uspořádal alespoň srpnový mimořádný turnaj WTA, který byl druhou akcí na okruhu po koronavirové pauze, a následně i turnaj série 125K jako náhradu za zrušenou kvalifikaci grandslamového US Open.

Prague Open, jehož novým titulárním partnerem je česká sportovně-technologická společnost Livesport, je součástí okruhu WTA od roku 2015, kdy povýšilo ze seriálu ITF. První vítězkou byla Karolína Plíšková, o rok později uspěla Lucie Šafářová a v roce 2018 kralovala Petra Kvitová. O sezonu dříve byla ve finále Kristýna Plíšková a v roce 2019 Karolína Muchová.

Letos se nově bude hrát místo antuky na betonovém povrchu. Kvalifikace začne 10. července.

V kalendáři ženského okruhu nastaly i další změny. Ve stejném týdnu jako v Praze se bude hrát v Budapešti, kam se turnaj WTA přesune z Bukurešti. O týden později se místo tvrdého povrchu ve Washingtonu bude hrát na antuce v polské Gdyni.

Z letošní sezony vypadl turnaj na trávě v Hertogenboschi, který byl naplánován od 7. června. Po odložení Roland Garros se dostal do termínové kolize s pařížským grandslamem, na němž se v té době bude hrát druhý týden. O turnaji v Nottinghamu, který má stejný problém, se bude ještě jednat.

Lots of changes in the next phase of the 2021 WTA calendar...tournaments moving locations, some tourneys gone another added #WTA pic.twitter.com/pNKXk6AqZF