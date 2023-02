Yibing Wu, první Číňan ve finále turnaje ATP. V Dallasu si vyšlápl i na světovou osmičku Fritze

Yibing Wu patřil k nejtalentovanějším čínským tenistům. V září 2017 ještě měsíc před svými 18. narozeninami vyhrál domácí challenger v Šanghaji a ve světovém žebříčku se vyšplhal do třetí světové stovky. Ale pak ho zastavily zdravotní potíže a přišel o tři sezony.



Tři roky nehrál.



Loni v lednu se po dlouhé pauze na kurty vrátil, jenže hned na první akci vzdal a další dva měsíce absentoval. Ovšem druhý pokus o comeback se mu již povedl. V dubnu hned vyhrál antukový turnaj ITF M15 na Floridě a od té doby strmě stoupá světovým žebříčkem.



Vyhrál tři challengery, na US Open při grandslamovém debutu prošel z kvalifikace až do 3. kola a tento týden se jako teprve druhý Číňan v historii (po Zhizhen Zhangovi) posunul mezi sto nejlepších tenistů světa.



Až dosud 23letý rodák z Hangzhou vyhrál na turnajích ATP jen tři zápasy a jen jednou porazil hráče Top 50. Jenže nyní v Dallasu hned na první akci v roli hráče Top 100 pokračuje v posouvání tenisových milníků své země a připisuje si životní skalpy.



Proti Denisi Shapovalovovi zaznamenal první skalp hráče Top 30 a tři dny na to si dokonce ve svém druhém střetnutí s členem Top 10 vyšlápl i na světovou osmičku Taylora Fritze. Domácího favorita, kterému nepomohlo ani 20 es, v sobotním večerním semifinále udolal i díky odvrácení všech devíti brejkbolů ve čtyřech různých gamech 6-7 7-5 6-4.

Wu comes through



Wu Yibing defeats Taylor Fritz 6-7 7-5 6-4 to become the first Chinese player to ever reach an ATP final! #DalOpen pic.twitter.com/VRb6Mupase — Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2023



Yibing Wu byl přitom delší dobu blíže k porážce. V první sadě nevyužil dva setboly a za stavu 6-7 a 1-2 v dlouhém gamu bojoval o zřejmě klíčové udržení servisu. Za stavu 6-7, 4-5 a 0-30 byl dokonce třikrát dva míčky od vyřazení.



Od té chvíle ale získal 12 z 15 fiftýnů a vynutil si rozhodující dějství. V něm v páté hře zaznamenal druhý brejk, za stavu 4-3 zlikvidoval i devátý brejkbol a čistou hrou a 33. a 34. winnerem zápas po více než dvou a půl hodinách boje ukončil.



"Dnes jsem při hře vůbec nepřemýšlel o tom, jestli vyhraju, nebo prohraju. Jen jsem se ze sebe snažil dostat to nejlepší," řekl vysmátý Yibing Wu v pozápasovém rozhovoru na kurtu a užíval si podporu publika. "Moc děkuju fanouškům, jste úžasní. Povzbuzovali jste nás po každé výměně. Díky!"

"With the hair and makeup, there's always room to improve." We're so here for all future Wu Yibing modelling jokes

Yibing Wu, který si minulý týden zahrál finále na challengeru v Clevelandu a vyhrál 8 z 9 posledních zápasů, tak jako první Číňan postoupil do finále turnaje ATP a zajistil si posun již na 75. místo světového žebříčku. O titul si v neděli zahraje s domácím veteránem Johnem Isnerem (h2h 0-0).



37letý Isner tento týden zaznamenal první letošní výhru a nyní v Texasu přešel už přes čtyři soupeře. V semifinále po boji otočil souboj s krajanem Jeffreym Wolfem, s nímž poprvé na turnaji přišel o podání, ale nakonec i díky 31 esům a již 501. vyhranému tie-breaku v kariéře zvítězil 3-6 7-5 7-6.



208 centimetrů vysoký Isner v Dallasu nastřílel 94 es během čtyř zápasů a devíti setů a postoupil do svého 31. finále. Dosud má na kontě 16 titulů, čtrnáct z nich slavil na domácí půdě, ale ještě nikdy neuspěl v hale. V té je ve finále teprve potřetí.



The king of tiebreaks wins it in a tiebreak @JohnIsner defeats JJ Wolf 3-6 7-5 7-6 at #DalOpen to reach his 31st ATP Final. pic.twitter.com/dmfaFPja41 — Tennis TV (@TennisTV) February 11, 2023