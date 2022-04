Základní skupiny finálového turnaje Davis Cupu jsou rozlosovány. Čtvrtým dějištěm bude Valencie

Zbývající dějiště základních skupin oznámila Mezinárodní tenisová federace (ITF) několik hodin před losem v Londýně. Původně měla skupinu hostit Málaga, později se ale posunula do role hostitele vyřazovacích bojů pro letošní a příští ročník finálového turnaje.

Šestnáct týmů bude 14. až 18. září ve čtyřech čtyřčlenných skupinách usilovat vždy o dvě postupová místa. Nejlepších osm družstev se v Málaze utká o "salátovou mísu" 21. až 27. listopadu v závěrečném turnaji mužského tenisového kalendáře.

Čeští tenisté prohráli začátkem března v kvalifikaci v Argentině a mezi šestnáctku finalistů nepostoupili. Obhájci trofeje Rusové byli vyloučeni kvůli invazi na Ukrajinu.

