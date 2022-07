Zastavena ve čtvrtfinále. Bouzková ve Wimbledonu nestačila až na Džabúrovou

Marie Bouzková měla před letošní sezonou jedinou výhru na grandslamových turnajích. V roce 2022 ale na každém ze tří grandslamů zvládla svůj úvodní duel a naposledy ve Wimbledonu našla přemožitelku až v pátém utkání.



Dnes ve svém prvním grandslamovém čtvrtfinále vítězka dívčího US Open z roku 2014 podlehla na travnatém Centrálním kurtu v All England Clubu 6-3 1-6 1-6 v životní formě hrající světové dvojce Ons Džabúrové z Tuniska.



Třiadvacetiletá Češka měla před zraky wimbledonského vítěze z roku 1973 Jana Kodeše výborný úvod a za stavu 2-2 prolomila poprvé servis soupeřky. Tunisanka mohla v dalším průběhu vývoj vyrovnat, ani jeden ze dvou brejkbolů ale nevyužila a Bouzková zakončila zisk první sady dalším úspěšným brejkem. Džabúrová prohrála set poprvé na turnaji.



Papírová favoritka se ale nevzdala a hned v úvodu druhého setu se jí podařilo Češku brejknout. Od stavu 2-1 eliminovala nevynucené chyby, prolomila servis Bouzkové ještě dvakrát a po zisku čtyř her za sebou si vynutila rozhodující sadu.



Před jejím začátkem Bouzková odešla na chvíli z kurtu, ani přestávka jí ale nepomohla. Džabúrová pokračovala v sebevědomém výkonu a po dalších dvou brejcích utekla do vedení 4-0. Češka pak sérii osmi prohraných gamů zastavila, za stavu 1-4 ale opět nedokázala udržet vlastní servis a Tunisanka potom hodinu a 49 minut trvající duel zakončila čistou hrou.







Nasazená trojka Džabúrová, jež triumfovala před Wimbledonem na turnaji v Berlíně, vyhrála i desátý letošní zápas na trávě a se stala první grandslamovou semifinalistkou z arabských a severoafrických zemí.



"Věděla jsem, že do toho Marie půjde, a musela jsem si každý míček pořádně odmakat. Je to velmi nebezpečná soupeřka a jsem ráda, že jsem ten druhý a třetí set zvládla," řekla v pozápasovém rozhovoru na kurtu Džabúrová, jež hrála čtvrtfinále grandslamu potřetí v kariéře. Ve Wimbledonu překonala loňský výsledek.



"Jsem velmi šťastná. O to víc, že jsem uspěla na tomhle dvorci. Doufám, že moje cesta turnajem bude ještě pokračovat," doplnila 27letá Tunisanka.







O finále si Džabúrová zahraje s Tatjanou Mariaovou, která je její velmi dobrou kamarádkou. Často spolu trénují i tráví volný čas. "Bude to trochu divné nastoupit zrovna proti ní. Ale je skvělé, že si tu obě zahrajeme velký zápas," uvedla Džabúrová.



34letá Němka Mariaová, matka dvou dcer, se z celkově 34 grandslamových startů dostala jen jednou do 3. kola (Wimbledon 2015), nyní na trávě v All England Clubu ale vyřadila už pět soupeřek a postoupila do semifinále.



Po zdolání Astry Sharmaové, Sorany Cirsteaová, světové pětky Marie Sakkariové a bývalé vítězky Roland Garros Jeleny Ostapenkové, které utekla ze dvou mečbolů, si dnes poradila 4-6 6-2 7-5 s krajankou Jule Niemeierovou.



103. hráčka světa Mariaová po ztrátě první sady a úvodního podání ve druhém setu se proti o dvanáct let mladší soupeřce vrátila do hry čtyřmi vyhranými gamy za sebou a také v poslední sadě dokázala zareagovat na nepříznivý stav 2-4. Po téměř dvouapůlhodinovém boji zápas ukončila využitím prvního mečbolu.



Mariaová se stala ve věku 34 let a 332 dní nejstarší debutantkou v semifinále grandslamu v takzvané open éře. Zároveň je také čtvrtou hráčkou od roku 1984, jež se dostala do mezi čtyři nejlepší hráčky Wimbledonu, aniž by figurovala v první stovce žebříčku WTA.









• WIMBLEDON 2022 •

Velká Británie / Londýn, tráva, 40.350.000 liber

úterní výsledky (05. 07. 2022) • Dvouhra žen - čtvrtfinále • Džabúrová (3-Tun.) - Bouzková (ČR) 3-6 6-1 6-1 Mariaová (Něm.) - Niemeierová (Něm.) 4-6 6-2 7-5 • Čtyřhra juniorek - 1. kolo • Bartůňková/Naefová (1-ČR/Švýc.) - Kuhlová/Valentová (Něm./ČR) 6-3 6-4 Tomajková/Vargová (8-ČR/SR) - Neilsonová-Gatenbyová/Xuová (Brit.) 6-4 6-4 Macaveiová/Štruplová (USA/ČR) - Blokhinová/Udvardyová (USA/Maď.) 5-7 6-3 10-2 Klimovičová/Šalková (ČR) - Balusová/Prestonová (6-SR/Austr.) bez boje