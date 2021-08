Zázrak, mám víza! Pavljučenkovová stihne start US Open

"Stal se zázrak, mám víza," napsala na Twitter třicetiletá Pavljučenkovová. "Děkuju za všechny zprávy podpory. Bylo to velmi stresující období a je hanba, že se sportovci stále musejí potýkat s těmihle nesmysly. Každopádně tahle bitva mimo kurt je za mnou a konečně jsem na cestě do New Yorku."

Olympijská vítězka ve smíšené čtyřhře Pavjučenkovová je na US Open 14. nasazenou a v prvním kole se střetne s domácí Alison Riskeovou. Jejím maximem je čtvrtfinále z roku 2011.

O víza dál marně usiluje tranér Karolíny Plíškové Němec Sascha Bajin, který zřejmě bude české tenistce v New Yorku chybět.

Miracle happened, I got my visa Thanks for all supportive messages, it was a very stressful time and it’s a shame athletes still have to deal with this nonsense. Anyway, this off-court battle is over and I’m finally on my way to New York ✈️#USOpen@jaybee10s thank you