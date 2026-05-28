ŽIVĚ: Kopřiva bojuje o nové maximum. Bitvu se španělským talentem ale zahájil špatně
Kopřiva – Landaluce 0:1 / hraje se
Horší vstup do zápasu Kopřiva mít nemohl. Hned v úvodním gamu snadno ztratil servis a rychle s Landalucem prohrával o brejk.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Kopřiva začal letošní French Open stejně jako loni a po ohromné pětisetové bitvě postoupil znovu do druhého kola. Na úvod vyřadil nevyzpitatelného a kontroverzního domácího favorita Mouteta, který plnil roli 30. nasazeného, a vytvořil si tak velkou šanci na vylepšení zdejšího maxima. Tu se pokusí využít proti španělskému talentu Landalucemu.
Aktuálně 69. hráč žebříčku letos v Paříži zaznamenal své premiérové vítězství na grandslamu, když zvládl řežbu s kvalifikantem Juanem Carlosem Pradou Ángelem z Bolívie. V tomto roce má však za sebou velmi dobré výsledky, především na prestižních akcích Masters. Na tisícovkách v Miami a v Římě se dostal mezi osmičku nejlepších.
Ve vzájemné bilanci vede český tenista, který ovládl jediné předchozí střetnutí na Landaluceho domácí půdě. Na challengeru v Madridu před dvěma lety zvítězil Kopřiva jasně 6:3, 6:3. Oba hráči se ale od té doby výrazně posunuli a usadili se v TOP 100.
