ŽIVĚ: Kopřiva bojuje o nové maximum. Bitvu se španělským talentem ale zahájil špatně

DNES, 13:00
FRENCH OPEN - Vít Kopřiva (28) v úvodním zápase na French Open vyřadil v pětisetové bitvě domácího favorita Corentina Mouteta a obhájil druhé kolo. V něm se pokusí využít velkou šanci na postup mezi dvaatřicítku nejlepších. Čeká ho totiž talentovaný Španěl Martín Landaluce (20), který letos v Paříži slavil první výhru na grandslamu, ale už má za sebou také dvě čtvrtfinále na turnajích Masters. Zápas vám přineseme v živé reportáži na Tenisportálu.
Vít Kopřiva se o třetí kolo utká s Martínem Landalucem (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Kopřiva – Landaluce 0:1 / hraje se

Horší vstup do zápasu Kopřiva mít nemohl. Hned v úvodním gamu snadno ztratil servis a rychle s Landalucem prohrával o brejk.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

 

Kopřiva začal letošní French Open stejně jako loni a po ohromné pětisetové bitvě postoupil znovu do druhého kola. Na úvod vyřadil nevyzpitatelného a kontroverzního domácího favorita Mouteta, který plnil roli 30. nasazeného, a vytvořil si tak velkou šanci na vylepšení zdejšího maxima. Tu se pokusí využít proti španělskému talentu Landalucemu.

Aktuálně 69. hráč žebříčku letos v Paříži zaznamenal své premiérové vítězství na grandslamu, když zvládl řežbu s kvalifikantem Juanem Carlosem Pradou Ángelem z Bolívie. V tomto roce má však za sebou velmi dobré výsledky, především na prestižních akcích Masters. Na tisícovkách v Miami a v Římě se dostal mezi osmičku nejlepších.

Ve vzájemné bilanci vede český tenista, který ovládl jediné předchozí střetnutí na Landaluceho domácí půdě. Na challengeru v Madridu před dvěma lety zvítězil Kopřiva jasně 6:3, 6:3. Oba hráči se ale od té doby výrazně posunuli a usadili se v TOP 100.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

4
Přidat komentář
pantera1
28.05.2026 13:03
Ortie držím tlapy, Landala zvládneš, máš na to. Budu sledovat skóre.
PTP
28.05.2026 13:19
A neujídej tu šlehačku!
pantera1
28.05.2026 13:36
Poslala bych mu natuněný ledový kafíčko ode mě .
alcaraz.dva
28.05.2026 13:41
Tintin má sice jednoduchy tenis, ale Kopřiva ho nezastavi
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

