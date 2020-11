ŽIVĚ: Macháč v Bratislavě bojuje o druhý challengerový titul

Tomáš Macháč v únoru vyhrál halový challenger v německém Koblenzu a pod střechou si znovu zahrál až před týdnem na jiném německém challengeru v Eckentalu. Tam měl však smůlu na los a v prvním kole vypadl s pozdějším šampionem Sebastianem Kordou.



Mnohem lépe si 20letý talent vede tento týden v Bratislavě, kde musel začínat už v kvalifikaci. Během sedmi dnů však vyhrál šest zápasů, v nichž prohrál jediný set, a počtvrté v kariéře postoupil do finále challengeru.



V něm přemožitel Kanaďana Braydena Schnura, Poláka Kamila Majchrzaka, Itala Mattea Violy a domácího Lukáše Kleina právě čelí Němci Maximilianu Martererovi. S bývalým 45. hráčem světa a vítězem šesti challengerů, který na titul čeká od předloňského února, hraje poprvé.



Berounský rodák Macháč, který před dvěma měsíci prošel kvalifikací French Open a při debutu na grandslamovém turnaji svedl pětisetovou bitvu s Taylorem Fritzem, už má v žebříčku ATP zajištěný debut v Top 200. Triumf by ho vvhoupl na 181. místo.



V Bratislavě se Macháč může stát čtvrtým českým šampionem po Davidu Škochovi (1996), Janu Hernychovi (2008) a Lukáši Rosolovi (2012).



Oba finalisté by se z Bratislavy měli přesunout na další halový challenger v italském Ortisei. Na českého mladíka v prvním kole čeká domácí Luca Nardi.

• CHALLENGER BRATISLAVA •

Slovensko, tv. povrch / hala, 44.820 eur

nedělní výsledky (15. 11. 2020) • Dvouhra - finále • 11:05 | Macháč (ČR) - Marterer