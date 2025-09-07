ŽIVĚ: Ve třetím finále grandslamu v řadě proti sobě stojí Sinner a Alcaraz. Kdo uspěje na US Open?
Sinner – Alcaraz (20:45)
Sinner a španělský supertalent Alcaraz se potkávají už ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ital slavil v půlce července ve Wimbledonu, kde se dočkal odvety za hořkou porážku na Roland Garros. V Paříži neproměnil tři mečboly a prohrál pět a půl hodinovou bitvu, ve které vedl 2:0 na sety. Poprvé v tzv. open éře na sebe narážejí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.
Poslední dva hráči, kteří proti sobě hráli třikrát v řadě o titul na majorech byli legendární členové Big Three Srb Novak Djokovič a Španěl Rafael Nadal, kteří svedli závěrečný souboj ve Wimbledonu a US Open 2011 a následující rok na Australian Open.
Úřadující šampion Sinner se pokouší získat svůj pátý grandslamový titul a už třetí v sezoně. Vedle trávy v All England Clubu uspěl také na Australian Open, kde triumfoval i loni. Také Alcaraz bojuje v New Yorku o druhý titul, turnaj ovládl v roce 2022, získal zde svůj premiérový major a zároveň se jako nejmladší hráč v historii stal světovou jedničkou. Výhra by mu zajistila návrat do čela žebříčku i letos.
Rivalita aktérů je momentálně nesilnější a nejvyhledávanější v mužském tenise. Na turnajích, kterých se oba zúčastnili se potkají už popáté za sebou ve finále. Mimo grandslamy si zahráli o trofej také na tisícovkách v Římě a v Cincinnati, v obou případech byl úspěšnější Alcaraz, který vede ve finálových duelech 4:3. Španělovi se více daří i na grandslamech, kde vyhrál tři z pěti vzájemných zápasů. Druhý hráč světa pro sebe urval i jediné dosavadní střetnutí tady v New Yorku, kde před třemi lety odvrátil mečbol a zvítězil po strhující pětisetové řežbě.
Ve Flushing Meadows prší a na kurtu Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu světa, se tak bude hrát pod zataženou střechou. Kvůli kontrolám na stadionu začne duel o půl hodiny později.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://topliga.net/tennis-can1/
mám diagnózu CHOPN.