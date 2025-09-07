ŽIVĚ: Ve třetím finále grandslamu v řadě proti sobě stojí Sinner a Alcaraz. Kdo uspěje na US Open?

DNES, 19:50
US OPEN - Ve finále US Open se podle očekávání utkávají dva největší favorité a nejlepší hráči světa, kteří mimo grandslamového titulu hrají také o post světové jedničky. Aktuální lídr žebříčku a obhájce titulu Ital Jannik Sinner (24) stejně jako ve Wimbledonu a na Roland Garros bojuje se svým největším rivalem Španělem Carlosem Alcarazem (22). Duel, jehož průběh můžete sledovat v podrobné reportáži živě na Tenisportálu, začne kvůli kontrolám na stadionu až ve 20:45.
Jannik Sinner a Carlos Alcaraz se utkají o titul US Open i post světové jedničky (@ Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Sinner – Alcaraz (20:45)

Sinner a španělský supertalent Alcaraz se potkávají už ve třetím grandslamovém finále za sebou. Ital slavil v půlce července ve Wimbledonu, kde se dočkal odvety za hořkou porážku na Roland Garros. V Paříži neproměnil tři mečboly a prohrál pět a půl hodinovou bitvu, ve které vedl 2:0 na sety. Poprvé v tzv. open éře na sebe narážejí v jedné sezoně dva stejní hráči ve třetím grandslamovém finále.

Poslední dva hráči, kteří proti sobě hráli třikrát v řadě o titul na majorech byli legendární členové Big Three Srb Novak Djokovič a Španěl Rafael Nadal, kteří svedli závěrečný souboj ve Wimbledonu a US Open 2011 a následující rok na Australian Open.

Úřadující šampion Sinner se pokouší získat svůj pátý grandslamový titul a už třetí v sezoně. Vedle trávy v All England Clubu uspěl také na Australian Open, kde triumfoval i loni. Také Alcaraz bojuje v New Yorku o druhý titul, turnaj ovládl v roce 2022, získal zde svůj premiérový major a zároveň se jako nejmladší hráč v historii stal světovou jedničkou. Výhra by mu zajistila návrat do čela žebříčku i letos.

Rivalita aktérů je momentálně nesilnější a nejvyhledávanější v mužském tenise. Na turnajích, kterých se oba zúčastnili se potkají už popáté za sebou ve finále. Mimo grandslamy si zahráli o trofej také na tisícovkách v Římě a v Cincinnati, v obou případech byl úspěšnější Alcaraz, který vede ve finálových duelech 4:3. Španělovi se více daří i na grandslamech, kde vyhrál tři z pěti vzájemných zápasů. Druhý hráč světa pro sebe urval i jediné dosavadní střetnutí tady v New Yorku, kde před třemi lety odvrátil mečbol a zvítězil po strhující pětisetové řežbě.

Ve Flushing Meadows prší a na kurtu Arthura Ashe, největším tenisovém stadionu světa, se tak bude hrát pod zataženou střechou. Kvůli kontrolám na stadionu začne duel o půl hodiny později.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

28
Přidat komentář
marsden
07.09.2025 21:01
Hezky bucej na tu zrzavou zrůdu
Reagovat
com
07.09.2025 20:58
brejk v prvnim gamu.. Lahuuuuuuuuuudka smile
Reagovat
HolyMotors
07.09.2025 21:00
Labubuuu
Reagovat
Pe3k
07.09.2025 20:46
má někdo funkční stream který jede se zvukem a neseká se?
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:51
ještě tady - musíš klikat a pak Ti naskočí i zvuk
https://topliga.net/tennis-can1/
Reagovat
annah
07.09.2025 20:45
Kdo byl ten vlasatý fešák, co se s hráči a upírem fotil u sítě? Ředitel turnaje?
Reagovat
enfee
07.09.2025 21:02
Safin
Reagovat
aligo
07.09.2025 20:27
To jsou matláci
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:30
Já tipoval, že začnou o hodinu déle, ale to jsem byl možná velký optimista. Budeme rádi, když začnou kolem 21:30
Reagovat
jackiec
07.09.2025 20:33
To s tím komikem Trumpem měli očekávat
Reagovat
Ondra979
07.09.2025 20:37
dementni oranzovaj senilni sasek..ku.vi cely svet,v podstate na co sahne, to jde o pr...ti amici se fakt uplne po...
Reagovat
jih
07.09.2025 20:38
Reagovat
Marduch
07.09.2025 20:47
Svet zkurvili ti pred nim. Budicek.
Reagovat
Ondra979
07.09.2025 20:52
nesmysl a to naprosty..jednak uz tam jednou byl a nebylo to moc dobre, byt to bylo v uplne jine geopoliticke situaci, ale covid byl hodne spatnej. kazdy dela chyby, o tom zadna a nikdo nebyl zadny lumen, ale trump je naprosta katastrofa..ekonomika v USA uz jde do pr. a na to oranzovej dojede.geopolitika rozes... jako nikdy driv, to je vina hlavne putina, ale trump s tim vubec nic neudelal jak se dalo ocekavat, putin se mu vysmiva a vrazdi si dal..takova je realita
Reagovat
HolyMotors
07.09.2025 20:53
Nikdo ho (kromě Putina) od druhé války nezkurvil víc než Trump. Budíček možní tak pro tebe.
Reagovat
annah
07.09.2025 20:58
Reagovat
Pe3k
07.09.2025 20:20
stream?
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:25
https://tennistream.online/
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:25
https://jokerfreestreams.xyz/1ba6c591/d44fdb7d/48d94c89
Reagovat
Marduch
07.09.2025 20:47
Na pi ču. Proc sem davas retardovany odkazy?
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:55
Jede normálně, ale španělsky - případně jsem frkni něco lepšího
Reagovat
jackiec
07.09.2025 19:56
Pokud prší, dejte raději střechu, nechci čekat do půlnoci než začnou hrát.
Reagovat
ing.tenis
07.09.2025 19:58
Ne sú prísne kontroly kuli príchodu Trumpa a tak diváci SR dostavaji pomalú na štadión proto to dali a pul hodiny neskôr
Reagovat
Liverpool22
07.09.2025 20:03
Fronty před stadiónem jsou velké - to se spíš protáhne na hodinu
Reagovat
ing.tenis
07.09.2025 20:13
Jo
Reagovat
com
07.09.2025 19:54
Tady se ty clanky zas meni jak kdyby Kvitovic koncila karieru
Reagovat
PTP
07.09.2025 19:54
Po finále US Open
mám diagnózu CHOPN.
Reagovat
Dovodo6
07.09.2025 19:52
Barney Rubble vs. Alcaropithecus
Reagovat

