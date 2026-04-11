ŽIVĚ: Vše má v rukou Bouzková. V rozhodujícím duelu bojuje s Golubicovou

DNES, 19:00
BILLIE JEAN KING CUP - Kvalifikační duel o postup na finálový turnaj Billie Jean King Cupu v čínském Shenzhenu je po čtyřech duelech nerozhodný 2:2. O rozhodující bod se utkají dvojky obou týmů – za domácí zkušená Viktorija Golubicová a čerstvá vítězka z Bogoty Marie Bouzková. Utkání sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Marie Bouzková v zápase Billie Jean King Cupu proti Švýcarsku (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Golubicová – Bouzková, hraje se 1. set

Po pátečních dvouhrách byl stav utkání mezi Švýcarskem a Českem nerozhodný 1:1. Bouzková nejdříve po více než tříhodinové bitvě podlehla Belindě Bencicové, Linda Nosková poté bez problémů přehrála Golubicovou.

V prvním sobotním zápase pak Markéta Vondroušová a Tereza Valentová podlehly Bencicové s Golubicovou 1:2 na sety, na 2:2 poté srovnala Nosková, která v bitvě s Bencicovou odvrátila tři mečboly.

Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: DvouhraČtyřhra

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Kapitan_Teplak
11.04.2026 19:04
Proč je tam vůbec pořád Pála a v jaké funkci ?
