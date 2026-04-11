Skvělá Nosková odvrátila proti Bencicové tři mečboly, bitva se Švýcarskem je vyrovnaná

DNES, 16:10
Aktuality 139
BILLIE JEAN KING CUP - Linda Nosková (21) zvládla velikou bitvu v Billie Jean King Cupu s Belindou Bencicovou (29) a po výsledku 6:3, 3:6 a 7:6 se postarala o vyrovnání stavu se Švýcarskem na 2:2. O postupujícím na finálový turnaj v čínském Shenzhenu rozhodne duel mezi Viktorijí Golubicovou a Marií Bouzkovou.
Linda Nosková musí proti Belindě Bencicové vyhrát (© ČTK / Lebeda Pavel)

Bencicová – Nosková 3:6, 6:3, 6:7

Nosková vstoupila do duelu s Bencicovou bez známek nervozity z klíčového duelu a své úvodní podání získala bez problémů čistou hrou. Podobně si vzápětí vedla i domácí jednička a bylo vyrovnáno. První důležitý moment přišel za stavu 2:1 pro českou jedničku, když poprvé v zápase uspěla na příjmu. Když vzápětí brejk bez problémů potvrdila, šla do velmi nadějného vedení 4:1.

Na domácí tenistce byla v úvodu utkání patrná únava z náročného programu, který proti Češkám měla. Výměny se snažila co nejvíce zkracovat, na což často doplácela nevynucenými chybami. Nosková se naopak mohla opřít o výborný servis a své soupeřce nedávala šanci pomýšlet na případnou otočku v úvodním dějství. Když čistou hrou ovládla sedmou hru, šla do vedení už 5:2.

Švýcarka se slovenskými kořeny se v průběhu setu potýkala s problémy s chodidlem, mezi gamy se zase často držela za oblast okolo žaludku. Rodačka ze Vsetína už žádné trable v úvodním dějství nepřipustila, sadu získala 6:3 a po 32 minutách šla do vedení.

Ani ne z poloviny zaplněná hala v Bielu i nadále sledovala snahu obou hráček o maximálně agresivní tenis z obou stran. A s úvodem druhé sady mohla být většina fanoušků spokojena, protože to byla i Bencicová, která ve druhém gamu poprvé v zápase uspěla na příjmu, brejk vzápětí potvrdila a vedla už 3:0.

I nadále se na kurtu odehrávaly ostré přestřelky od základní čáry, tentokrát to ale byla Češka, kdo se dopouštěl více nevynucených chyb, a Bencicová toho využívala. Bez problémů si držela své podání a hlídala si třígamové vedení 4:1.

Za stavu 5:2 si Švýcarka na příjmu vypracovala dva setboly, ani jeden ale neproměnila a dala své soupeřce ještě šanci s průběhem sady něco udělat. Do stejné situace se dostala vzápětí světová jedenáctka, i ona si však poradila, proměnila třetí setbol a poslala utkání do rozhodující sady.

Do složité situace se v rozhodující sadě jako první dostala ve druhém gamu bývalá světová čtyřka, která si musela poradit se stavem 15:40. Brejkovou hrozbu musela vzápětí řešit i Češka, obě byly úspěšné a Nosková tak šla do vedení 2:1. I ve čtvrté hře držela česká jednička na příjmu vedení 40:15, opět však své možnosti nevyužila, a bylo vyrovnáno – 2:2.

Neproměněných příležitostí mohla svěřenkyně Tomáše Krupy vzápětí litovat. Za stavu 3:3 to byla ona, kdo jako první neudržel ve třetím setu podání, Bencicová brejk vzápětí potvrdila a vedla už 5:3. Domácí tenistka ale šanci dopodávat zápas nevyužila, několika lehčími chybami Noskové pomohla, a bylo vyrovnáno – 5:5. Třetí sadu, i celý zápas, tak musela nakonec rozhodnout zkrácená hra.

V ní šla Nosková do vedení 4:1, Bencicová však náskok smazala a za stavu 6:5 si vypracovala první mečbol. Ten neproměnila, stejně jako následující dva. Za stavu 9:8 měla naopak svou první možnost jak uzavřít zápas Češka, ani ona úspěšná nebyla. Druhý však už využila, tie-break získala 11:9 a srovnala stav utkání mezi Švýcarskem a Českem na 2:2.

Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: DvouhraČtyřhra

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
misa
11.04.2026 19:03
Maruška v psychicky velmi náročném zápase. Výhra by ji dodala velkou porci sebevědomí a mohla by její kariéru pozvednout výš. Naopak u prohry se obávám, že ji po krásné Bogotě srazí zase na dno.
Kapitan_Teplak
11.04.2026 19:00
BB má na tom obrázku tedy šlehu, to je skoro na žalobu.
tommr
11.04.2026 18:58
Marie bude pod velkým tlakem se kterým už asi nepočítala. Kdyby dokázala zopakovat výkon ze zápasu s Bencicovou tak musí Golubic s přehledem porazit. Obávám se ale že bude vystresovaná a Golubic toho využije ...
tenisman1233
11.04.2026 18:56
Nečekal jsem,že to Linda nakonec otočí ,opět prokázala že má pevné nervy narozdíl od Belindy.
Serpens
11.04.2026 18:53
Maruška má co dělat. Golubicová hraje za reprezentaci vždycky o tři levely výš a taky mi nepřipadá, že její obranný styl by jí měl nějak vadit. Chodí si pro balóny na síť, a když potřebuje, je úplně stejnou zdí. Favoritka tady není.
Dave6969
11.04.2026 19:00
Přesně
věřil bych víc Tereze
Serpens
11.04.2026 19:02
Já asi ne. Terka v poslední době ukazuje, že není zas tak odolná, jak se zdálo. A dát jí na 2:2, to by byl obrovský risk, obzvlášť po porážce ve čtyřhře, která šla spíš za ní.
Kuba4Win
11.04.2026 19:04
Přesně tak, je zbytečné teď riskovat a Tereza teď není moc ve formě.
chlebavevaju
11.04.2026 18:50
Celý tenisový národ nyní spoléhá na Marii Barkovovou, snad nezklame.
PTP
11.04.2026 18:49
Linda je moje jednička,
chci ji vysvléct ze trička
a líbat něžně její ňadra
a cvrlikat jako koňadra.
Krisboy
11.04.2026 18:46
Snad vám udělá prohrou radost aspoň ta Maruška
Dave6969
11.04.2026 18:59
Já bych teda věřil víc Tereze ale šéfuje tomu Bára ????tak snad ví
Georgino
11.04.2026 19:01
To je tady jen pár zakovwjch exemplářů. Jdu fandit, panáka jsem si zatím vtipně nedal, schovávám Maruš. A vim, že tam nechá všechno, co bude moct, a jestli to nebude stačit, tak se nepo...
.
tommr
11.04.2026 18:42
Z výhry Lindy mám dvojnásobnou radost. Jednak jsem jí tu výhru samozřejmě přál a za druhý mám škodolibou radost z toho že vzteklounka Bencicová konečně narazila na Češku která se z ní nepodělala ...
The_Punisher
11.04.2026 18:45
Přesně! Lindě dvojté díky
Krisboy
11.04.2026 18:39
Letmo jsem prolétl diskusi a s hrůzou zjišťuju, že hownovevaju tady není jedinej připosranej, odevzdanej sraac s nulovým sebevědomím. S vaší mentalitou by nevyhrál nikdy nikdo nic a tahle země by dávno neexistovala.

Jestli si něco zaslouží , jste to vy!
chlebavevaju
11.04.2026 18:41
Měl bys zapracovat na svých emocích, kdo má tyto výlevy čist.
HAJ
11.04.2026 18:38
Tak to byl super zápas a klobouk dolů před oběma. Linda se nepoložila v krizových okamžicích a Belinda při té fyzické náloži famózní. Fantastický tenis od obou.
Serpens
11.04.2026 18:37
Asi bych se měl radovat jako blázen, ale ten celkový průběh mě nechává chladným. Linda mohla bezpečně vyhrát "v základní hrací době" a nakonec jen tak tak utekla hrobníkovi z lopaty. Jsem rád, že to alespoň nevzdala a zabojovala. A taky kvůli Benčičové, kterou už bych opravdu nemohl vystát, kdyby i potřetí vygumovala náš tým zcela sama.
Georgino
11.04.2026 18:44
Co to je jako, že LN mohla vyhrát základní hrací době. Měla jen prostě jeden set navrch, nic víc. Ale klobouček, že to vyválčila.
Serpens
11.04.2026 18:47
Ty brejkboly, těch šest brejkbolů za sebou, a po nich ten s lehkostí využitý hned první. Ještěže i Belinda trochu zaváhala za stavu 6:5. Naštěstí na to můžeme zapomenout.
misa
11.04.2026 18:37
Linda zvládla oba zápasy jako skutečná týmová jednička
Kuba4Win
11.04.2026 18:37
Babolet
11.04.2026 18:42
milik254
11.04.2026 18:37
LINDAAAA

místním komentátorům navzdory vyválčila druhý bod! Pak prý že nebojuje
frenkie57
11.04.2026 18:36
Bouzí, na plac!
Kreuz
11.04.2026 18:36
Mam tlak 190 140.. nemuzu nic mluvit
frenkie57
11.04.2026 18:38
Já mám třesavku jak bič.
pantera1
11.04.2026 18:43
Kdybych byla na jejím místě zavřu se na záchodě a nevylizám
pantera1
11.04.2026 18:45
Patřilo to pod ten koment s Bouzi
frenkie57
11.04.2026 18:49
Jí budou tahat z toho ajncliku heverem. Néé, necííí...
zfloyd
11.04.2026 18:35
no jo normálně vyhrála tak jak měla ,nervy dobrý , myslím její nervy ne moje
Blondie
11.04.2026 18:35
Moje nervy... Diky, Lindo.
A teda giga respekt Belinde, wow.
pantera1
11.04.2026 18:34
Nakrklas mě fest, ale vše odpuštěno a hlavně se nebude blit jupiiiismile
Kuba4Win
11.04.2026 18:37
Linda to nakonec ubojovala, hlavně mě těší že se dá na Lindu dost spolehnout, hraje vždycky když muže a neodmítá jako třeba Siniakova, Muchová, Frulinda atd. smile
pantera1
11.04.2026 18:42
Jj, měla jsem strach a nervy mi teda jely, ale Linda to nakonec dala parádně .
Kuba4Win
11.04.2026 19:03
Zvládla to daleko líp než loni v Soulu, pěkně Belindu nahlodala.
chlebavevaju
11.04.2026 18:34
Nikdo nechápe, nejvíc nechápe Linda. Matka překvapivě selhala. To si za rámeček nedá.
Krisboy
11.04.2026 18:34
smile Pupíček smile

Naprosto s přehledem
com
11.04.2026 18:34
chudák Maruš, ted je to na ní a jestli prohraje, tak to tu schytá
Mantra
11.04.2026 18:35
frenkie57
11.04.2026 18:39
Snad jí ta tíha zodpovědnosti nezalisuje do toho betonu.
Georgino
11.04.2026 18:46
Věřím, že bude bojovat a prostě buď vyhraje nebo ne.
Kapitan_Teplak
11.04.2026 18:55
Až tě bude hrdlo bolet.
Kuba4Win
11.04.2026 18:34
Linda to zvládla!
Mantra
11.04.2026 18:33
tak to mě v závěru hodně překvapila - bravo
Dave6969
11.04.2026 18:34
To jsou nervy kámo... Nosková nás nervuje jako kdysi Kvitová
Diabolique
11.04.2026 18:33
UFFFF
Serpens
11.04.2026 18:31
Ten rozdíl v sebedůvěře nemůže být jasnější.
petrulinka
11.04.2026 18:30
No třísknout tam při stavu 6:6 dvojchybu . Děs
com
11.04.2026 18:28
sem napnutej jak guma v tangách Blondie
Blondie
11.04.2026 18:36
frenkie57
11.04.2026 18:40
ccarloss
11.04.2026 18:26
ježišmarjá. :)
chlebavevaju
11.04.2026 18:26
Nosková, ty opravdu nejsi normální.
petrulinka
11.04.2026 18:30
Souhlasím, je to děs
Diabolique
11.04.2026 18:16
Belindo, devatej set za dva dny, to prece nemuzes dat, ne?
com
11.04.2026 18:17
je to matka, kdo je vic smile
chlebavevaju
11.04.2026 18:18
Já jsem matka, rozumíš ?! MATKA!!
com
11.04.2026 18:23
matka se nam v tajbrejku nak rozpadla
Diabolique
11.04.2026 18:27
ani ne, clovece ...
com
11.04.2026 18:29
to byla falešná forma
Kreuz
11.04.2026 18:15
5-5... tak zatim mlcim...
pantera1
11.04.2026 18:14
Lindo do prčic, teď už to musíš dotáhnout do vítězného konce
com
11.04.2026 18:13
česká lavička ještě žije
chlebavevaju
11.04.2026 18:12
0:30 na podání soupeřky, tak co z toho Noskovic vykouzlí, opět nic ?
chlebavevaju
11.04.2026 18:13
Hele, brejk.
com
11.04.2026 18:14
petrulinka
11.04.2026 18:06
Tak stačí rozehrát, že a třeba by to klaplo. Ale tak ono je lepší to třísknout do sítě
historik
11.04.2026 18:04
Zasloužená lekce. Tenisová hlava je naš dlouhodobý problém.
Blondie
11.04.2026 18:37
A ted co, placko?
petrulinka
11.04.2026 18:03
No něco bych napsala, ale nechci být sprostá. Linda...... Děs, běs, hraje naprosto strašně, síť, ven, síť, ven.... Furt dokola. Takto se opravdu vyhrát nedá. A nejhorší je, že my máme 4 hráčky, které by měly být konkurence schopné a oni to vyhrají pouze se dvěma. Ostudné
chlebavevaju
11.04.2026 18:04
Nebojíš se toho, to se cení. Ale tady v diskuzi budeš za tento názor potrestána.
com
11.04.2026 18:07
do polepšovny s tebou
pantera1
11.04.2026 18:08
Je to ostuda hraje strašně, zas ju to nebaví. A začala dobře, ale úplně to pustila. To by byl zázrak jestli to otočí.
stirr
11.04.2026 18:02
Linda měla už 6 bb ani jeden z nich neproměnila a bencic promění hned první
petrulinka
11.04.2026 18:04
No a to je umění velkých hráček
chlebavevaju
11.04.2026 18:02
Tak si pojďme sesumírovat poslední 2 dny. Bouzková vedla ve třetím setu proti Bencic 4:3 a 40:15, prohrála, náš debl vedl 1:0 na sety a byl 2 míče od výhry, prohra. Teď Noskovič vedla 1:0 na sety a ve třetím setu měla 2x možnost brejku za stavu 15:40 na podání soupeřky, nic z toho. Bencic vyklepala celý český tým, opět.
petrulinka
11.04.2026 18:03
Přesně tak, děs
misa
11.04.2026 18:09
Marie byla od výhry hodně daleko. Brejk by potom musela potvrdit vlastním servisem.
tommr
11.04.2026 18:01
Třikrát za sebou nevyužít 40:15 na returnu je tenisovej zločin kterej musí být potrestán. Bencic se toho úkolu ujala a s přehledem proměnila hned svůj první brejkbol ve třetím setu. Je po zápase ...
Serpens
11.04.2026 18:01
Benčičová udává lekce, jak má fungovat tenisová hlava. Tak frustrující utkání jsem nějakou dobu nezažil.
com
11.04.2026 17:58
a Benčič hned první brejk premění
Kreuz
11.04.2026 17:58
Frustrujici zapas.. bencic hraje dobre, ale meli jsme velky sance ji zlomit... zacinam z toho mit spatnou naladu
ccarloss
11.04.2026 18:00
v pátek byla nakolenou s Maruškou, dneska ve čtyřhře taky, s Lindou po prvním setu taky. ale furt žije a vyhrává. jo, je to frustrující.
chlebavevaju
11.04.2026 17:56
Tilden game, teď to přijde?
chlebavevaju
11.04.2026 17:59
Bencic využívá hned 1. BP, tak to jsem opravdu nečekal, jak by řekl božský Kája.
misa
11.04.2026 17:53
Linda zatím drží servis jistě, Benčič musí odvracet pořád brejkboly. Snad se jí to jednou nepodaří...
Serpens
11.04.2026 17:55
S tím Linda čeká do stavu 4:4 nebo 5:5. Nebylo by to poprvé.
pantera1
11.04.2026 17:56
No mám obavy, že nakonec ta Vzteklina Nosila potrestá, nedáš dostaneš .
pantera1
11.04.2026 17:58
Je to tady.
misa
11.04.2026 18:00
To je jak včera
Kreuz
11.04.2026 17:49
Zas promrhany 15-40!! Ja uz hledam taky balici folie!
chlebavevaju
11.04.2026 17:50
Jedna facka Strýcové a třeba by se Nosková probrala. Je to přece divá Bára.
historik
11.04.2026 17:49
To už není normální, 3x za sebou na příjmu nevyužít 40:15
Aby to nemrzelo.
tommr
11.04.2026 17:52
je to trestuhodný a ten trest příjde na konci zápasu ale možná už dřv ...
Serpens
11.04.2026 17:48
Začínám si říkat, jestli tohle není celé nějaké scénářované a naplánové předem, tohle přece už není možné
ccarloss
11.04.2026 17:46
Bencic hraje na hrozný riziko a neuvěřitelně jí to vychází.
chlebavevaju
11.04.2026 17:39
Neustále opakující se scénář, ty psychicky vypjaté momenty Nosková nezvládá ani na WTA tour, natož v reprezentaci. Bencic ovšem hraje na big pointy nadpozemsky, takového hráče prostě chcete mít v repre týmu, mentálně silná.
ccarloss
11.04.2026 17:44
je to bohužel tak. Bencic vypadá zatím nezlomně.
chlebavevaju
11.04.2026 17:47
Zase 2 BP a Noskovic nic.
Kreuz
11.04.2026 17:36
Ted kdo z koho.. bencic, zadame trochu vymeknout...
Serpens
11.04.2026 17:30
Lindo Lindo, sice to byla dobrá podání (o to víc to naštve, když věčně dvojchybující Benčičová se vždycky musí probrat proti brejbolům), ale ten return je jinak děsný.
frenkie57
11.04.2026 17:33
S tímhle returnem je ve třetím setu bez šance.
Škoda těch BB, ale BeBe na nich zahrála bezchybně.
Serpens
11.04.2026 17:38
A situace se do puntíku opakuje hned na úvod druhého setu. Musím najít ty bublinkové balící folie, jinak tady brzy něco rozflákám
Kreuz
11.04.2026 17:42
promarneny vyhazeny sance.. nadeje ale zije
pantera1
11.04.2026 17:22
Nosíku tu nafrněnou švýcarskou gedžitku musíš ve třetím vyklepnout.

Posílám něco na povzbuzení

Serpens
11.04.2026 17:18
Už je to zase v tom stavu, kdy člověk trne kdykoli, kdy Linda pošle balon přes síť. Benčičové teď odešel servis a Linda toho absolutně nevyužila. Třetí set zdá se nevyhnutelný.
Kreuz
11.04.2026 17:22
Nekdy hraje jak ponocnej.. bencic ma prevahu a beha jak za mlada.. noskova dej to do kupy a zintenzivnit!!!
misa
11.04.2026 17:12
Maruška skrytá kdesi v zákulisí. Na co teď asi myslí?
chlebavevaju
11.04.2026 17:13
No na tebe, přece.
misa
11.04.2026 17:20
To bych se musel jmenovat Barkov.
jackiec
11.04.2026 17:19
Na to že už nemusí nastoupit, páč je součástí porážky 1-3
Kapitan_Teplak
11.04.2026 17:23
Na zkázu lidstva.
com
11.04.2026 17:30
ja bych řekl, že myslí na to, že když to ted smileková projede, tak si vlastně celkem oddychne, že to nebude na ní smile
misa
11.04.2026 17:35
:)
com
11.04.2026 17:38
uvidime jestli je Linda kámoška a nebude stresovat Marušku smile
PTP
11.04.2026 17:01
Belinda si dala v šatně nějakou dobrou včeličku
misa
11.04.2026 17:10
3 zajíčky Lindt
Serpens
11.04.2026 16:59
První set byl až příliš snadný na to, aby se to načež rychle nezkomplikovalo.
Kreuz
11.04.2026 17:03
Jasny, ted pujde do tuhyho, uvidime jestli umi zabojovat jako bouzkova
Diabolique
11.04.2026 16:51
Ta Tereza ... ma tak dobry ... oci ...
Pe3k
11.04.2026 17:10
slušné no, ale na sport to moc dobré není
Oin
11.04.2026 17:11
Halepová by mohla vyprávět.
Diabolique
11.04.2026 18:08
Jak byla v rozhovoru, tak bylo videt jak je to krasna mlada holka s docela velkym akne ... to se ji casem spravi ... ale ty oci v obliceji jsou proste moc pekny ...
frenkie57
11.04.2026 18:45
I úsměv má moc hezký...
tommr
11.04.2026 16:51
Zatím dobrý Snad Linda neodpadne po vyhraným setu jako naše holky v deblu ...
Kreuz
11.04.2026 16:55
Neztratit hned podani
Serpens
11.04.2026 16:55
Stačí jen být bez podání.
com
11.04.2026 16:58
tak už
Krisboy
11.04.2026 18:43
Snad vám udělá prohrou radost aspoň ta Maruška
Krisboy
11.04.2026 18:48
Sorry, samozřejmě omyl... patřilo nahoru jako nový koment
Kreuz
11.04.2026 16:42
Zadny fraky a lamentace, Noskova dopodavat prvni set, step by step!
com
11.04.2026 16:11
I kdybyste mě rozkrájeli na takovýhle nudličky, tak nevyhraje
pantera1
11.04.2026 16:16
Bliješ ty piškoty s kakaem, co? Nevím proč bliješ dopředu. Jestli Linda vyhraje, seš zralej na pleskanec po čuni a doufám, že vyhraje .
Mantra
11.04.2026 16:19
au
Babolet
11.04.2026 16:34
Ty by jsi se měl léčit.
com
11.04.2026 16:36
se polepším v polepšovně
Kreuz
11.04.2026 16:43
Rikal do blazince, ne do polepsovny ty by sis to chtel zkraslit
