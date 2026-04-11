Skvělá Nosková odvrátila proti Bencicové tři mečboly, bitva se Švýcarskem je vyrovnaná
Bencicová – Nosková 3:6, 6:3, 6:7
Nosková vstoupila do duelu s Bencicovou bez známek nervozity z klíčového duelu a své úvodní podání získala bez problémů čistou hrou. Podobně si vzápětí vedla i domácí jednička a bylo vyrovnáno. První důležitý moment přišel za stavu 2:1 pro českou jedničku, když poprvé v zápase uspěla na příjmu. Když vzápětí brejk bez problémů potvrdila, šla do velmi nadějného vedení 4:1.
Na domácí tenistce byla v úvodu utkání patrná únava z náročného programu, který proti Češkám měla. Výměny se snažila co nejvíce zkracovat, na což často doplácela nevynucenými chybami. Nosková se naopak mohla opřít o výborný servis a své soupeřce nedávala šanci pomýšlet na případnou otočku v úvodním dějství. Když čistou hrou ovládla sedmou hru, šla do vedení už 5:2.
Švýcarka se slovenskými kořeny se v průběhu setu potýkala s problémy s chodidlem, mezi gamy se zase často držela za oblast okolo žaludku. Rodačka ze Vsetína už žádné trable v úvodním dějství nepřipustila, sadu získala 6:3 a po 32 minutách šla do vedení.
Ani ne z poloviny zaplněná hala v Bielu i nadále sledovala snahu obou hráček o maximálně agresivní tenis z obou stran. A s úvodem druhé sady mohla být většina fanoušků spokojena, protože to byla i Bencicová, která ve druhém gamu poprvé v zápase uspěla na příjmu, brejk vzápětí potvrdila a vedla už 3:0.
I nadále se na kurtu odehrávaly ostré přestřelky od základní čáry, tentokrát to ale byla Češka, kdo se dopouštěl více nevynucených chyb, a Bencicová toho využívala. Bez problémů si držela své podání a hlídala si třígamové vedení 4:1.
Za stavu 5:2 si Švýcarka na příjmu vypracovala dva setboly, ani jeden ale neproměnila a dala své soupeřce ještě šanci s průběhem sady něco udělat. Do stejné situace se dostala vzápětí světová jedenáctka, i ona si však poradila, proměnila třetí setbol a poslala utkání do rozhodující sady.
Do složité situace se v rozhodující sadě jako první dostala ve druhém gamu bývalá světová čtyřka, která si musela poradit se stavem 15:40. Brejkovou hrozbu musela vzápětí řešit i Češka, obě byly úspěšné a Nosková tak šla do vedení 2:1. I ve čtvrté hře držela česká jednička na příjmu vedení 40:15, opět však své možnosti nevyužila, a bylo vyrovnáno – 2:2.
Neproměněných příležitostí mohla svěřenkyně Tomáše Krupy vzápětí litovat. Za stavu 3:3 to byla ona, kdo jako první neudržel ve třetím setu podání, Bencicová brejk vzápětí potvrdila a vedla už 5:3. Domácí tenistka ale šanci dopodávat zápas nevyužila, několika lehčími chybami Noskové pomohla, a bylo vyrovnáno – 5:5. Třetí sadu, i celý zápas, tak musela nakonec rozhodnout zkrácená hra.
V ní šla Nosková do vedení 4:1, Bencicová však náskok smazala a za stavu 6:5 si vypracovala první mečbol. Ten neproměnila, stejně jako následující dva. Za stavu 9:8 měla naopak svou první možnost jak uzavřít zápas Češka, ani ona úspěšná nebyla. Druhý však už využila, tie-break získala 11:9 a srovnala stav utkání mezi Švýcarskem a Českem na 2:2.
Výsledky kvalifikace Billie Jean King Cupu: Dvouhra | Čtyřhra
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
