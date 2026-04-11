Smutný závěr. Vondroušová s Valentovou v deblu padly, Švýcarky jdou do vedení

DNES, 12:25
Aktuality 109
BILLIE JEAN KING CUP – Markéta Vondroušová (26) a Tereza Valentová (19) na druhý bod v kvalifikaci na finálový turnaj Billie Jean King Cupu v čínském Shenzhenu nedosáhly. V duelu s domácím párem Belinda Bencicová (29), Viktorija Golubicová (33) padly po setech 7:6, 6:7 a 1:6. Švýcarky tak jdou do vedení 2:1. O srovnání stavu bude bojovat Linda Nosková proti Bencicové.
Profily hráčů (7)
Golubic Viktorija
Bencic Belinda
Vondroušová Markéta
Valentova Tereza
Vondroušová s Valentovou během zápasu se Švýcarkami (@ PETER SCHNEIDER / EPA / Profimedia)

Bencicová/Golubicová – Valentová/Vondroušová 6:7, 7:6, 6:1

Do zápasu vstoupila na svém podání Bencicová a i přes drobné problémy ho dokázala udržet. Úvod naopak na servisu nevyšel českému páru. Valentová za stavu 30:30 spáchala dvě dvojchyby za sebou a domácí šly do vedení 2:0. Brejk však Švýcarky potvrdit nedokázaly, Golubicová o své podání přišla čistou hrou a český pár měl naději na rychlé vyrovnání.

Šanci však Češky nevyužily, ani Vondroušová servis neudržela, a Švýcarky šly opět do trháku. Nervózní první set z obou stran pokračoval. Brejk vzápětí nedokázala potvrdit ani Bencicová a Češky se opět dostaly na dostřel – 2:3. O první vyhrané podání hostujícího páru se vzápětí postarala Valentová a bylo vyrovnáno.

V následujících čtyřech hrách si už všechny aktérky své podání pohlídaly a první sada tak za stavu 5:5 směřovala do dramatické koncovky. Velmi důležitý moment přišel v jedenácté hře při podání Golubicové. Nejstarší z aktérek zápasu podruhé v zápase přišla o své podání, navíc během jedné z výměn ji Bencicová trefila do hlavy, a Češky měly možnost set dopodávat. To se ale nepovedlo, Vondroušová o servis přišla čistou hrou, a musel rozhodnout tie-break.

První minibreak přišel až za stavu 4:4 a Bencicová se o něj navíc postarala dvojchybou. A to českému páru stačilo. Valentová na svém podání nezaváhala a hostující dvojice šla po 49 minutách do vedení 1:0 na sety.

V úvodu druhého setu si svá podání pohlídaly Valentová i Bencicová, jako první o něj tak přišla Vondroušová a Švýcarky šly do vedení 2:1. Domácí pár se snažil během utkání často hrát přes Valentovou na síti a tato taktika slavila ve třetí hře úspěch.

Šanci na re-break měly Češky vzápětí, ani vedení 40:0 při podání Golubicové jim ale nestačilo a prohrávaly už 1:3. Do kritické situace se Vondroušová s Valentovou dostaly za stavu 2:4, kdy při servisu prvně jmenované ztrácely už 15:40, game ale dokázaly zachránit a tím i naději na obrat ve druhém setu.

A to se vzápětí potvrdilo. Servis nejisté Golubicové získaly čistou hrou a bylo vyrovnáno – 4:4. Oba páry si už do konce setu svá podání pohlídaly a i o osudu druhého dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní naprosto dominovaly Švýcarky, svým soupeřkám nenechaly ani fiftýn a po hodině a 47 minutách poslaly zápas do rozhodující sady.

Tu začaly lépe Švýcarky. Především díky výbornému výkonu olympijské šampionky Bencicové prolomily hned úvodní podání Valentové a když vzápětí brejk potvrdila Golubicová, vedl domácí pár už 3:0.

Domácí tenistky byly i nadále ve třetím setu jasně lepší dvojicí. Svá podání bez problémů držely, naopak to byla za stavu 1:4 Valentová, kdo především díky dvojchybám neudržel servis a bylo rozhodnuto. Golubicová utkání bez problémů dopodávala a zajistila Švýcarkám po výsledku 6:7, 7:6 a 6:1 druhý bod.


Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

109
Přidat komentář
Oin
11.04.2026 16:26
Všimli jste si štrikující fanynky?
Reagovat
com
11.04.2026 16:39
to bude Fandina
Reagovat
Serpens
11.04.2026 16:08
Nevěřím v nějaký faktor "unavená Benčičová", jak se o tom mluví celý víkend. To by musela znovu hrát s Marií. Buď to tam Lindě bude padat a zvládne psychicky koncovky (což není zrovna její přednost), nebo bude zase baráž před liduprázdnou tribunou někde v tramtárii.
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 16:13
A baráž se vydře v 5. zápase a rozhodující 4hře a pro následující rok dostaneme za soupeřky Švýcarky. A takhle si tu žijeme.
Reagovat
Georgino
11.04.2026 16:26
Jdi už, nebavíš.
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 16:32
Já tady taky nejsem proto, abych tě bavil.
Reagovat
tommr
11.04.2026 16:03
Kdy se začne hrát třetí dvouhra? Nebo to se čeká až si Bencic dostatečně odpočine?
Reagovat
subaru
11.04.2026 16:27
Limit je 30 minut.
Reagovat
GaelM
11.04.2026 15:53
Škoda, škoda. Markéta docela překvapila, nečekal jsem hned po návratu zápas na takhle vysoké úrovni.

Myslím že šance pořád žije, ty singly nebudou nezvládnutelné. Je potřeba využít větší vytížení Bencic a pak už se může stát cokoliv.
Reagovat
novopuren
11.04.2026 15:48
Bohužel Tereza totálně ve třetím setu odešla.I předtím podprůměrný výkon. Její nominace do čtyřhry byl omyl Báry Strýcové.
Reagovat
Serpens
11.04.2026 15:51
Hrála celkem obstojně, dokud nepohnojila tu smeč, po které to mohlo být 6:5 30:0. Vsadím se, že to měla celou dobu v hlavě.
Reagovat
GaelM
11.04.2026 15:54
Tyhle zkušenosti jsou přesně to, co potřebuje nabrat. Jednou se jí (i nám) to pozitivně vrátí
Reagovat
subaru
11.04.2026 15:47
Jak jsem psal nebylo to fér vůči Havlíčkové a tak uvidíme kdo bude hrát v listopadu o záchranu.
Reagovat
Mantra
11.04.2026 15:48
tam už hvězdy nebudou chtít, tak to bývá
Reagovat
jackiec
11.04.2026 16:13
My máme teď v týmu nějaké hvězdy?
Reagovat
Mantra
11.04.2026 16:18
dobře dal bych tam uvozovky, ale Vondrouš vyhrál Slam nebo se pletu?
Reagovat
Serpens
11.04.2026 15:48
Lucka ani neměla v týmu být, nic kdovijakeho letos zatím nepředvádí.
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:49
No přece Havlíčková ať si to hezky vypije, ten kalich hořkosti. Naše hvězdy budou zase házet omluvenky.
Reagovat
tommr
11.04.2026 15:46
Zdá se že je rozhodnuto. Cesta k postupu vedla jen přes Golubic a debla a ten naše holky ztratily i když byly k výhře velmi blízko. Za stavu 6:5 15:0 ve druhém setu ale totálně selhaly když prohrály 11 míčků v řadě. Takovej kolaps se jen tak nevidí ...
Čistě teoreticky by nám šanci na postup ještě mohla zachránit Linda Nosková ale tomu dávám jen 1% šanci ...
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 15:51
Dva míčky od výhry.
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:53
Legendární forehandovo 1%?
Tak to je v pohodě. Já sice Pupíkovi věřím celou dobu, ale teď jsi mě přeci jenom ještě uklidnil.
Reagovat
com
11.04.2026 15:40
tak už můžu?


Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:42
Je to tvoje.
Reagovat
Mantra
11.04.2026 15:48
Reagovat
com
11.04.2026 16:09
něco si nech ještě na potom.. Až vyhraje Benčič
Reagovat
Mantra
11.04.2026 16:12
Reagovat
Serpens
11.04.2026 15:39
Našim už léta chybí v BJKC aura zvládat důležité zápasy, nedávají to psychicky. Včera Marie, dnes čtyřhra. Snad mladší holky dozrajou a nebude z nich generace věčně pár míčků od triumfu, jak tomu zatím nasvědčuje.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 15:38
No jestli BB zůstane v laufu a nezačne ji zase hrabat, tak to nedopadne dobře.
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:36
Tereza je stále velká hráčka pro budoucnost? Jen abych věděl, jak to tady místní experti vidí, dneska netrefila vrata od stodoly.
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:36
No upřímně, čekal jsem to horší. Ten vyhranej set je příjemné překvapení.
Reagovat
tommr
11.04.2026 15:48
ale k čemu to je když se nakonec stejně sesypou? To samý včera Marie Bouzková ...
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:55
Jasně, že ve finále je to k ničemu, ale já jsem od nich opravdu nic nečekal, jen hladkou prohru.
Ale hrát roli by mohlo, že BeBe musela být na kurtě o dost déle.
Reagovat
tommr
11.04.2026 15:59
Bencic má lepší kondici než Linda ...
Reagovat
Mantra
11.04.2026 15:50
nebuď slušnej... tohle je tak český, když se něco zesere, tak tam najdeme něco proč je to vlastně skvělý, prohrát
Reagovat
Serpens
11.04.2026 15:14
Terka po tě smeči za stavu 6:5 15:0 úplně odešla. Vypadá to, že je po všem.
Reagovat
frenkie57
11.04.2026 15:35
Že to vezme takto rychlej konec, to jsem tedy nečekal. V hlavní roli Tereza.
Reagovat
Otmar
11.04.2026 15:10
I přes chyby na síti Valentové se druhý set dal vyhrát...klasicky nedopodávaný gam a tragický TB. Je to docela dobrý debl na to, že ho hrajou vesměs singlistky, sice občas chyby v postavení, občas si překážejí, ale celkem to jde. Včera mě zaujalo chování Belindy ve svém boxu, dneska na kurtu....to musí být taky "dárek" tahle "hvězda".
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:12
Bencic dokázala udělat scénu na hotelu i kvůli blbým ručníkům, nepříjemný člověk.
Reagovat
Mantra
11.04.2026 15:52
umí se ozvat a má sebevědomí, je nabitá, já to chápu - ne že by to nešlo dělat s gracií
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:09
Pokud Noskovic neporazi Belindu, která má v nohách včerejší 3 hodiny a dnes další delší zápas, tak by se měla zamyslet nad svoji tenisovou budoucnosti.
Reagovat
aligo
11.04.2026 15:19
Občas lidé zapomínají na to, kolik Lindě je
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:23
Co to je furt za argument ohledně jejího věku? Pokud z ní má být potencionální GS vítězka, tak ve 21 letech už musí být schopna tyto zápasy vyhrávat. Gauff je pouze o rok starší a co už dokázala. Andreeva ještě mladší. To je taková česká specialita, mluvit ještě o 25-letém hráči/hráčce, že je junior.
Reagovat
SydneyOpen
11.04.2026 15:24
Ne jen o hráči, ale celkově o sportovci. Sportovec je u nás v 26 letech ještě "mladík" a sbírá zkušenosti
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:25
Přesně tak, a potom se nadává 19-letému Jilkovi, že nemá pokoru, když je pro něj stříbro málo, zvláštní česká mentalita.
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:28
Zrovna ty, kterej jseš neustále posranej a poraženej před každým zápasem, mluv o zvláštní české mentalitě.

A co znamená blábol "pokud z ní má být potencionální GS vítězka"?
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:31
No tak tady se neustále v komentářích mluví o Noskové jako o budoucí GS vítězce, podobně jako o Mensikovi. Nebo je to uz zase jinak? Ach jak ten čas letí.))
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:34
Nepochopil, no nic...ptal jsem se, jak se z tenisty stane potencionální gs vítěz, ale neřeš to, prosím!
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:35
Vole, ty si tady hraješ na slovíčka, přitom moc dobře víš, co jsem myslel a hlavně moc dobře víš, že je to pravda, jen to neuznáš, protože to píšu zrovna já.
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:37
Bože ty seš fakt vůl
Reagovat
Kreuz
11.04.2026 15:36
tebe uz jsem prejmenoval poseravevaju
Reagovat
Georgino
11.04.2026 15:40
21 jí není.
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 15:43
Je jí 21, narozena 17.11.2004.
Reagovat
Georgino
11.04.2026 16:03
Sorry, myslel jsem Terezu.
Reagovat
misa
11.04.2026 15:35
Benčič by zvládla podobnou zátěž klidně pět dní v řadě.
Reagovat
frenkie57
11.04.2026 15:38
Bébéčko má fyzičku dobrou, taky myslím, že ta zátěž nebude na jejím výkonu znát.
Reagovat
subaru
11.04.2026 15:40
Už jste snad pochopili, že Lindina priorita není dřít jako magor a vyhrát GS. Viz její vyjádření. Nechte ji žít. Je její život.
Reagovat
Serpens
11.04.2026 15:42
Není to všechno o dřině, ale i talentu. Gábina Soukalová vyhrávala světový pohár a v noci se ládovala nutellou.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 15:52
Jaké vyjádření ?
Reagovat
Georgino
11.04.2026 15:46
Ty jsi rozumbrada. Benčič bude na vlně a po deblu dá singl v pohodě. (V mládí, když jsem hrál mistráky za žáky a pak za dorost, během 1 dne musel dát člověk singla, debla a ještě mixa,bez tie-breaků).Navíc ta psych. výhoda - Belinda může, zatímco naše Linda musí.
Reagovat
Serpens
11.04.2026 15:00
Rozhodla nepovedená smeč nad hlavou.
Reagovat
Georgino
11.04.2026 14:49
Ten babinec, navíc s vědomím jeho důležitosti, má placama grády, na panáka.
Reagovat
Serpens
11.04.2026 14:34
Tohle není dobrý, Švýcarky dobře vidí, jak vede cesta přes Terku na síti. Markéta by tomu měla trochu zamezit podáním, jenže to je pro mě zatím zklamání. Ani umístění ani razance.
Reagovat
Mantra
11.04.2026 15:04
nehrála sto let. ta nemá ani motivaci, bude se plácat pro pár dolarů navíc...
Reagovat
frenkie57
11.04.2026 15:15
Ty jseš těma penězma naprosto posedlej.
Reagovat
pantera1
11.04.2026 15:22
Má ráno jako budíček na vstávání

https://youtu.be/_sJYrReI3h8?is=_pPf5RrxkypkV4lp
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 15:30
Jsem čekal tohle:

https://youtu.be/4kfUBUstoMs?t=19
Reagovat
Mantra
11.04.2026 16:13
snad ona
Reagovat
Mantra
11.04.2026 16:14
a jinak, jen popisuji jak to vidím, to je svět co? já je neviděl, než jsi to napsal. vidíš je tedy víc ty nebo já?
Reagovat
jir6
11.04.2026 14:21
Třikrát za sebou nezreturnovat servis Golubic a to ještě za stavu 40:0 pro naše je hrozné...
Reagovat
Georgino
11.04.2026 14:26
To se nemělo stát
Reagovat
frenkie57
11.04.2026 14:17
Tereza je na síti naprosto marná.
Reagovat
Serpens
11.04.2026 14:18
Toho jsem se bál, naštěstí na to Švýcarky přišly až v druhém.
Reagovat
aligo
11.04.2026 14:05
No ty naše holky dostávají kartáč!!! Přesně jak tady někteří "fanoušci" předpovídali hrůza co tam ta strašná Strýcová poslala!!!
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 14:08
Ty máš nějaký alternativní tenisportal ?
Reagovat
aligo
11.04.2026 14:09
No včera jak to tady všichni všechno hejtili?
Reagovat
Georgino
11.04.2026 14:25
Reagovat
Serpens
11.04.2026 14:05
Terka hraje dobře odzadu a Markéta to jistí na síti. Slabý servis Terky naštěstí nemá ve čtyhře takové důsledky jako v singlu. Když je Markéta vzadu a Terka vpředu, jsou značně zranitelné, hlavně volej Terky.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 14:04
BB nám vyhrála TB
Reagovat
Oin
11.04.2026 13:58
Taky se vám předbíhá zvuk před obrazem?
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 13:51
Ti hastroši a burani z Prostějova jsou za trest, akorát dělají ostudu.
Reagovat
aligo
11.04.2026 13:55
Ty tady taky
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 13:57
Ty trumpetky bych jim někam narval, kterého pitomce tohle napadlo
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 13:59
Co trumpety, i ty jejich obleky jak na Mikuláše.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 14:06
To je mi fuk, ale fakt lituji ty diváky tohle poslouchat x hodin.
Reagovat
subaru
11.04.2026 14:11
Minule jim vše zakázali do haly vzít, Švýcaři nebyli připravení.
Reagovat
subaru
11.04.2026 13:24
Havlíčková tam maká a pak hraje Valentová.
Reagovat
r176
11.04.2026 13:28
Ale pořád dostane víc než kdyby vyhrála itf 75
Reagovat
Astarin
11.04.2026 13:47
Je někde uveřejněné, kolik za to dostanou?
Reagovat
com
11.04.2026 13:22
hned brejk.. nic jinyho sem ani nečekal
Reagovat
r176
11.04.2026 13:09
Tak debl může jen překvapit ale bojím se že dostaneme čočku
Reagovat
Mantra
11.04.2026 13:14
bookies to viděli dokonce jako by byly favoritky naše
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 13:31
Já tedy viděl vyrovnané kurzy kolem 2, což za mě tedy taky neodpovídá.
Reagovat
Mantra
11.04.2026 13:36
já s nakloněním k nám - tedy obecně byly okolo vyrovnání, ale spíše stranily našim, (1.9 - 1.8 nebo tak nějak tam bylo) - jak píšeš divné, ale zatím hrají vyrovnaně.
Reagovat
Mantra
11.04.2026 13:37
2.3-1.6 teď - nechápu
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 13:01
Po čtyřhře hrajou jedničky ?
Reagovat
subaru
11.04.2026 13:23
Jo
Reagovat
com
11.04.2026 13:27
a pro anglický čtenáře

yes
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 12:57
Ony začínají čtyřhrou??
Reagovat
tommr
11.04.2026 13:02
od letoška je změna formátu po vzoru DC ...
Reagovat
Mantra
11.04.2026 13:06
snaží se to dělat napínavý a udržet lidi až do konce - trapný pokus
Reagovat
Krisboy
11.04.2026 12:37
Tak Pupíku...pojď. Věřím ti! smile
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.04.2026 12:41
Po včerejšku bych na to, že porazí BB nevsadil ani zlámanou grešli.
Reagovat
jih
11.04.2026 12:49
Jo, radši hoď např. 5000 na BB, to pomůže.
Reagovat
jih
11.04.2026 12:36
Chjo, tak si jdu aspoň vsadit!
Reagovat
Mantra
11.04.2026 12:40
na co?
Reagovat
jih
11.04.2026 12:46
Reagovat
Mantra
11.04.2026 12:34
na livesportu je zapsaná Havlíčková s Vonrou... tak jak?
Reagovat
chlebavevaju
11.04.2026 12:30
To bude rychta
Reagovat
Mantra
11.04.2026 12:26
sorry Baruno, ale i kdyby vyhrály...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist