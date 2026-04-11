Smutný závěr. Vondroušová s Valentovou v deblu padly, Švýcarky jdou do vedení
Bencicová/Golubicová – Valentová/Vondroušová 6:7, 7:6, 6:1
Do zápasu vstoupila na svém podání Bencicová a i přes drobné problémy ho dokázala udržet. Úvod naopak na servisu nevyšel českému páru. Valentová za stavu 30:30 spáchala dvě dvojchyby za sebou a domácí šly do vedení 2:0. Brejk však Švýcarky potvrdit nedokázaly, Golubicová o své podání přišla čistou hrou a český pár měl naději na rychlé vyrovnání.
Šanci však Češky nevyužily, ani Vondroušová servis neudržela, a Švýcarky šly opět do trháku. Nervózní první set z obou stran pokračoval. Brejk vzápětí nedokázala potvrdit ani Bencicová a Češky se opět dostaly na dostřel – 2:3. O první vyhrané podání hostujícího páru se vzápětí postarala Valentová a bylo vyrovnáno.
V následujících čtyřech hrách si už všechny aktérky své podání pohlídaly a první sada tak za stavu 5:5 směřovala do dramatické koncovky. Velmi důležitý moment přišel v jedenácté hře při podání Golubicové. Nejstarší z aktérek zápasu podruhé v zápase přišla o své podání, navíc během jedné z výměn ji Bencicová trefila do hlavy, a Češky měly možnost set dopodávat. To se ale nepovedlo, Vondroušová o servis přišla čistou hrou, a musel rozhodnout tie-break.
První minibreak přišel až za stavu 4:4 a Bencicová se o něj navíc postarala dvojchybou. A to českému páru stačilo. Valentová na svém podání nezaváhala a hostující dvojice šla po 49 minutách do vedení 1:0 na sety.
V úvodu druhého setu si svá podání pohlídaly Valentová i Bencicová, jako první o něj tak přišla Vondroušová a Švýcarky šly do vedení 2:1. Domácí pár se snažil během utkání často hrát přes Valentovou na síti a tato taktika slavila ve třetí hře úspěch.
Šanci na re-break měly Češky vzápětí, ani vedení 40:0 při podání Golubicové jim ale nestačilo a prohrávaly už 1:3. Do kritické situace se Vondroušová s Valentovou dostaly za stavu 2:4, kdy při servisu prvně jmenované ztrácely už 15:40, game ale dokázaly zachránit a tím i naději na obrat ve druhém setu.
A to se vzápětí potvrdilo. Servis nejisté Golubicové získaly čistou hrou a bylo vyrovnáno – 4:4. Oba páry si už do konce setu svá podání pohlídaly a i o osudu druhého dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní naprosto dominovaly Švýcarky, svým soupeřkám nenechaly ani fiftýn a po hodině a 47 minutách poslaly zápas do rozhodující sady.
Tu začaly lépe Švýcarky. Především díky výbornému výkonu olympijské šampionky Bencicové prolomily hned úvodní podání Valentové a když vzápětí brejk potvrdila Golubicová, vedl domácí pár už 3:0.
Myslím že šance pořád žije, ty singly nebudou nezvládnutelné. Je potřeba využít větší vytížení Bencic a pak už se může stát cokoliv.
Čistě teoreticky by nám šanci na postup ještě mohla zachránit Linda Nosková ale tomu dávám jen 1% šanci ...
Tak to je v pohodě. Já sice Pupíkovi věřím celou dobu, ale teď jsi mě přeci jenom ještě uklidnil.
Ale hrát roli by mohlo, že BeBe musela být na kurtě o dost déle.
A co znamená blábol "pokud z ní má být potencionální GS vítězka"?
