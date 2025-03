Životní výsledek! Menšík zvládl souboj talentů a je poprvé v semifinále na Masters

1 - First player born in ... to reach a Masters 1000 semi-final:



1999: Denis Shapovalov

2000: Felix Auger Aliassime

2001: Jannik Sinner

2002: ❓

2003: Carlos Alcaraz

2004: ❓

2005: Jakub Mensik



