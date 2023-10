Zlepšení nepřichází. Rune skončil v Šanghaji hned po prvním zápase, s Nakashimou uhrál dva gamy

Holger Rune si pro letošní sezonu stanovil jasný cíl, a sice vyhrát grandslamový turnaj. Nejenže se k pokoření tohoto milníku ani nepřiblížil, ale v aktuálním roce dokázal zatím triumfovat jen na malé akci ATP 250 v Mnichově, a to po odvrácených mečbolech, a v posledních měsících je v pořádné krizi.

Ta odstartovala porážkou ve čtvrtfinále Wimbledonu a pokračuje i o tři měsíce později. Nezdarů nakonec posbíral sedm v řadě a nelichotivou šňůru přerušil až před týdnem v Pekingu, když porazil trápícího se Félixe Augera-Aliassimeho. Na další vítězství však čeká a při debutu v Šanghaji ztroskotal hned na Brandonovi Nakashimovi.

Z posledních 10 zápasů tak vyhrál jediný a v souboji s Američanem si připsal jednu ze svých nejdrtivějších porážek v kariéře. Pátému hráči světa a nasazené trojce vůbec nic nevycházelo. Po prvním i druhém podání získal méně než polovinu bodů, čelil 14 brejkbolům, pětkrát o servis přišel a na výsledkovou tabuli se dostal až po prvním gamu druhé sady.

Podíl na momentálním trápení mají určitě i nedávné potíže se zády, které řešil od antukového jara a kvůli nimž měl velké potíže na podání. Dánský supertalent by měl být ale zase fit a nejspíše je teď jeho daleko větším problémem sebevědomí a forma. A brzy se k tomu přidá obhajoba velké porce bodů, v závěru loňského roku hrál čtyři finále v evropských halách a triumfoval ve Stockholmu a na pařížském Masters.

"Myslím, že je to poprvé, co jsem se dostal do třetího kola na Masters. Bonusem je, že jsem to zvládl proti hráči z první pětky. Se svým dnešním výkonem jsem velmi spokojený a doufám, že mi taková úroveň hry vydrží," řekl Nakashima v pozápasovém rozhovoru na kurtu. Premiérový skalp hráčů TOP 10 si připsal na sedmý pokus a coby člen druhé stovky pořadí.

Bývalý 43. muž hodnocení měl pravdu, mezi nejlepší dvaatřicítku na nejprestižnějších turnajích ATP se skutečně probojoval poprvé v kariéře. A to v sezoně, kterou mohl před dnešním cenným vítězstvím hodnotit jedině jako zklamání. Vítězná série v Šanghaji je totiž jeho teprve třetí v tomto roce.

O znovu vylepšení svého osobního maxima na podnicích kategorie Masters bude usilovat proti Tomásovi Martínovi Etcheverrymu, nebo Zhizhenovi Zhangovi.

