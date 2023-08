Zmar Plíškové. Ve Washingtonu ji nenastartoval ani kanár a podlehla Baptisteové

Karolína Plíšková se během antukového jara dostala do krize a topí se v ní už přes tři měsíce. Od 21. dubna odehrála osm utkání, sedm z nich prohrála a jedinou výhru si připsala po skreči soupeřky.

Poslední dvě porážky utrpěla dokonce se soupeřkami figurujícími až ve třetí světové stovce. Ve Wimbledonu nestačila na Srbku Nataliju Stevanovičovou (225. v WTA) a nyní ve Washingtonu si po dalším bezkrevném výkonu protrpěla zápas s domácí kvalifikantkou Hailey Baptisteovou (204.).

Zkušená Češka prohrála úvodních pět gamů a první sadu ztratila po pouhých 24 minutách hry. Pak sice potřetí v sezoně nadělila soupeřce kanára a ve vzduchu viselo nadechnutí k obratu, bývalá světová jednička a dvojnásobná grandslamová finalistka Plíšková ale své fanoušky znovu zklamala.

V rozhodujícím dějství se nedokázala vyhecovat, nebojovala a zbytek zápasu téměř 'odchodila'. To byla voda na mlýn nadšeně hrající Američanky, která za výrazné podpory publika vycítila šanci a v rychlém třísetovém duelu dokráčela za necelou hodinu a půl k vítězství 6:1, 0:6, 6:3.

Showing her BEST tennis at home



Hailey Baptiste secures another big win in D.C. taking out Pliskova in three!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/z4PGS8InBE