Znovuobrození australského talentu? Kokkinakis si v rodném Adelaide zahraje o první titul

Thanasi Kokkinakis byl velkou nadějí australského tenisu. Už krátce po svých 19. narozeninách se posunul do Top 100 a vyšplhal se na 69. místo.



Jenže slibně nastartovanou kariéru brzdily časté zdravotní potíže. Zranění, operace, mononukleóza.



A tak v 25 letech patří mezi jeho největší úspěchy skalp Rogera Federera, čtyři tituly z challengerů či jedno finále na okruhu ATP (Los Cabos 2017).



Ovšem v úvodu sezony 2022 má Kokkinakis velmi dobrou formu. Na domácí půdě v rodném Adelaide se dvakrát během dvou týdnů dostal do semifinále turnajů ATP 250, přitom v minulosti si ho zahrál pouze jednou v kariéře.



A dnes ho Australan přetavil dokonce ve své druhé finále. Po výhrách nad Benoitem Pairem, Johnem Isnerem a Aleksandrem Vukicem zvládl i třísetovou bitvu s Marinem Čiličem. O osm let staršího Chorvata udolal 6-2 3-6 7-6.



Kokkinakis zvládl dramatickou koncovku. Ve třetím setu nejprve dotáhl manko brejku a za stavu 3-3 utekl z brejkbolu. V tie-breaku sice neproměnil čtyři mečboly v řadě a sám se pak dvakrát ocitl míček od porážky, ale situace ustál a nakonec po využití až sedmé šance na ukončení zápasu mohl s společně s fanoušky slavit.

Raising the roof!



The moment @TKokkinakis defeated No. 3 seed Cilic and made the final in Adelaide! pic.twitter.com/XYuYTgw9ij — Tennis TV (@TennisTV) January 14, 2022

Home crowd appreciation @TKokkinakis makes his first final in 4 years in his hometown!#AdelaideTennis pic.twitter.com/mB1Tnoylls — Tennis TV (@TennisTV) January 14, 2022



O premiérový titul bude Kokkinakis hrát v prvním vzájemném střetnutí s Arthurem Rinderknechem. 26letý Francouz dnes smetl 6-1 6-3 krajana Corentina Mouteta, navázal na včerejší cenný skalp Karena Chačanova a do finále turnaje ATP postoupil poprvé v kariéře.