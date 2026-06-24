Zpátky na zem. Andrejevová po triumfu na French Open vyhořela na krajance
Alexandrovová – M. Andrejevová 6:3, 6:4
Že byl letošní sezona vycházela Alexandrovové podle představ, se říci nedá. Na svém kontě měla před probíhajícím podniku v Bad Homburgu jen sedm výher oproti patnácti porážkám. Před turnajem si však po boku Lindy Noskové připsala deblový triumf na podniku v Berlíně a dobrou pohodu si zjevně přinesla i na následující travnaté klání do Bad Homburgu.
Proti světové pětce a šampionce z nedávno skončeného French Open Andrejevové nastupovala v roli velkého outsidera, na kurtu ale od prvních míčů nic takového patrné nebylo. Alexandrovová nejprve v šesté hře neproměnila v dlouhé hře dva brejkboly, litovat toho ale nemusela.
Při vedení 4:3 se na returnu dostala do náskoku 40:15 a svůj čtvrtý brejkbol v utkání už proměnila. Brejk následně s problémy potvrdila, využila druhý setbol a po 44 minutách šla do vedení 1:0 na sety.
Andrejevová byla i ve druhém setu jen stínem tenistky z Paříže. Okamžitě přišla o své úvodní podání, vzápětí si nebyla schopná podržet ani druhé a velmi rychle nabrala těžko řešitelné manko 4:0. V páté hře mladá Ruska navíc ztrácela znovu na svém servisu 15:40, z kritické situace se ale dostala a zapsala první vítěznou hru. Vzápětí poprvé ve druhém setu uspěla na příjmu a když brejk potvrdila, svítil na ukazateli skóre stav již jen 4:3 pro rodačku z Čeljabinsku.
Velký návrat do zápasu grandslamové šampionky ale Alexandrovová nedovolila. Sérii tří ztracených gamů v řadě utnula na svém podání a šla do vedení 5:3. Následně si na příjmu vypracovala vedení 40:15 a tím pádem i dva mečboly. Ani jeden ale nevyužila a znovu vedla jen o jedinou hru. Mrzet to ale zkušenou Rusku nemuselo. Utkání zakončila na servisu čistou hrou a po hodině a 28 minutách mohla slavit zasloužený postup.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře