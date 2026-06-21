Zraněná Bouzková urvala čtvrtý titul! V dramatickém finále poprvé kralovala na trávě

DNES, 16:05
Aktuality 195
WTA NOTTINGHAM - Marie Bouzková si v Nottinghamu došla pro svůj čtvrtý kariérní titul a premiérovým triumfem na trávě zkompletovala sbírku trofejí ze všech tří povrchů. Česká tenistka se v závěru úvodního dějství zranila, ale i tak přežila setboly a dramatické finále s Američankou Emmou Navarrovou nakonec vyhrála 7:6, 4:6, 6:2.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Navarro Emma
Bouzková získala čtvrtý kariérní titul (© NATHAN STIRK / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Bouzková – Navarrová 7:6, 4:6, 6:2

Bouzková na začátku finálového souboje s Navarrovou navazovala na povedené výkony z předchozích zápasů. Češka se výborně bránila a zároveň hrála aktivně a už ve třetí hře po velmi povedeném a útočném gamu na returnu slavila brejk. Navarrová však manko dvou gamů nepřipustila. Tentokrát zazářila na returnu Američanka a srovnala na 2:2.

V následujících minutách si obě aktérky snadno uhájily servis a v sedmé hře opět zahrozila na returnu Bouzková. Češka se i díky luxusnímu prohozu dostala do vedení 40:0 se sérií tří brejkbolů. Navarrová se ovšem zastrašit nenechala a stav srovnala. Bouzková si však vypracovala další příležitosti, dvěma úspěšnými prohozy po sobě nakonec napínavý game urvala a zase vedla o brejk.

Pražské rodačce se ale ani v tomto případě nepodařilo brejk potvrdit. Navarrovou manko brejku znovu probudilo a okamžitě skóre srovnala na 4:4. Ani tentokrát se Bouzková nenechala rozhodit, kritický game zvládla s přehledem a vynutila si pokračování úvodního dějství.

Zbytek vyrovnaného setu však nevypadal pro Bouzkovou vůbec dobře. Při skóre 5:5 nedokázala využít brejkbolovou příležitost a během 12. gamu si přivodila zranění pravého chodidla, které si okamžitě a za stavu 0:30 nechala ošetřovat. Vzápětí díky servisu přežila dva setboly po sobě a při shodě bylo utkání zase na několik minut přerušeno, tentokrát z důvodu nevolnosti diváka v hledišti.

Dramatický set musel nakonec rozhodnout tie-break. Navarrová se propracovala k vedení 3:1, ale Bouzková i díky chybám soupeřky vývoj otočila na 4:3. Jako první se k setbolu dostala Bouzková při skóre 6:5, hned první příležitost vítězným bekhendem proměnila a 79minutovou sadu urvala na svou stranu.

Bouzkovou naštěstí zranění chodidla nijak výrazně nelimitovalo. Češka pokračovala ve velmi solidním a aktivním výkonu a dobíhala všechny míče. Úvod druhého setu žádné drama nenabídl a hráčky si držely servis. Za stavu 2:2 ale Američanka sehrála povedený game na returnu a Bouzkové snadno sebrala podání.

Navarrová začínala mít na kurtu mírnou převahu, brejk potvrdila čistou hrou, vzápětí vyřešila stav 0:30 v dalším gamu na servisu a vedla 5:3. Bouzková se ovšem odmítala vzdát a dál se rvala o možnost získat druhý set. České hráčce se podařilo nadvládu soupeřky zastavit a měla celkem tři brejkboly na srovnání na 5:5. Navarrová ale neznervózněla, všechny hrozby smazala a vynutila si rozhodující sadu.

Hned úvod posledního dějství nabídl dva napínavé gamy. Bouzková brejkbol nepřipustila a pak měla tři možnosti na returnu. Navarrová s přehledem úvodní dvě odvrátila, ovšem na tu poslední vyrobila dvojchybu a Češce brejk darovala. Ta ho poté úspěšně potvrdila a vypracovala si velmi nadějné vedení 3:0.

Bouzková si v následujícím průběhu náskok brejku bez problémů udržovala a za stavu 5:2 už byla opravdu blízko k zisku titulu. Takto luxusní vedení už si vzít nenechala, dokonce duel uzavřela již na returnu a po třech hodinách mohla navzdory zraněnému chodidlu slavit.

Až do finálové bitvy neztratila Bouzková na turnaji jediný set, přestože narazila na nebezpečnou veteránku Tatjanu Mariaovou či krajanku a bývalou šampionku Karolínu Plíškovou. Vůbec poprvé v kariéře dokázala v rámci jedné sezony triumfovat více než jednou na hlavním okruhu. Na kontě má tituly ještě z Livesport Prague Open 2022 a 2025 a Bogoty 2026.

Svou finálovou bilanci vylepšila na 4:6 a vyhrála už třetí souboj o titul po sobě. A také triumfem v Nottinghamu zkompletovala sbírku trofejí ze všech tří povrchů. K tomu jí chybělo prvenství už jen na trávě. Bouzková v pondělí o dvě místa vylepší své žebříčkové maximum, bude jí patřit 22. pozice.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Navarrové se naopak nepodařilo sbírku titulů ze všech povrchů zkompletovat. Američanka usilovala o stejný úspěch jako Bouzková a rovněž o čtvrtý triumf. V minulosti vyhrála všechna tři finále, konkrétně v Hobartu 2024, Méridě 2025 a ve Štrasburku 2026.

Bývalá světová osmička, která se úspěšně vrací po zdravotních problémech, bude ve světovém hodnocení figurovat o dvě pozice za Bouzkovou, tedy na 24. příčce. Zatímco česká hráčka si dá před Wimbledonem týden volna, Navarrová plánuje hrát v příštím týdnu v Bad Homburgu.

Výsledky turnaje WTA 250 v Nottinghamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

195
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Vlk-v-trave
21.06.2026 17:44
LOS KVALIFIKACE MUZU - WIMBLEDON 2026
Los je venku...

1/16 - tady velky favorit Comesana jako nasazena jednicka, souperi v tehle sekci zajimavi... ale snad neprekvapi:-)

2/16 - nasazena No.2 Faira. Tak tomu hrozi nejen FRA blok trech hracu :-) ale Tonik Musevic, ktery klidne muze prekvapit...

4/16 - skupina smrti, pro no.4 Wonga zadna sranda... Gojo, Djere, Zheng... no ma se na co tesit...

5/16 - nasazena no.5 Gaston by fakt mel, ale ve druhem kole ho ceka italska vlna... :-)

6/16 - silna dvojka v jedne skupine - no.6 Basivasvili, a ve finale mozny Goffin...

9/16 - Skupina Danyho Evanse ;-)

10/16 - Zdenda Kolar muze mit problemy uz v prvnim kole s Gentzschem.

12/16 - Tady bych upozornil na ucast Federica Corii... :-)

13/16 - Tomic v akci, hned v prvnim japonec Uchida... no... tezko si predstavit, ze nejen vyhraje ale vubec postoupi...

Cely rozpis kvaldy:
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles_qualifying
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Otmar
21.06.2026 17:44
Marie zaslouží za tento turnaj absolutorium a přání všeho dobrého. Nehrála nic mimořádného, jen svůj obvyklý tenis a tentokrát to stačilo. Připadla mi sebevědomější a snad jsem se nemýlil. Nottingham je sice jen 250-ka, ale je to turnaj tradiční, ceněný a dobře obsazovaný. O to je výhra cennější. Skvěle, Marie, ať se Vám vede i nadále. A "bordó" Vám náramně sluší!
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Petruco
21.06.2026 17:35
Tak jsem dokoukal záznam. Maruška se mi nezdála být pasivní. Ke své opravdu úporné obraně (divím se, jak to mohla všechno uběhat) přidala také dost náběhů na síť a jednoznačně si pro to šla i několika moc hezkými winnery. Možná nebyla lepší, ale taky ne horší než Emma.
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Daniela123
21.06.2026 18:19
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GaelM
21.06.2026 17:33
Navarro pěkně nakynula, jsem si říkal proč proti Marušce nastupuje Bartoli
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tommr
21.06.2026 18:16
taky mě to srovnání s Bartoli napadlo ...
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paddy
21.06.2026 17:24
to zranění je pěkná dezinformace, ale je vidět, že se ujala smile
je zázrak, že to nemělo dopad na pohyb smile

jak jsem předpovídal, diváci nebyli nadšení, a Navarro byla aktivnější, a přestože na míče prohrála jen těsně, tak na gemy to vypadá jednoznačněji

zajímavostí je, že obě byly v plusu W/UE, přičemž nemálo W u Bouzkové bylo vyhráno prohozem při nelogické hře Navarro, která opakovaně při doběhu k sítí hodila míč na raketu Bouzkové místo, aby použila nechytatelný kraťas

Na příkladu Bouzkové je vidět, že s defenzívní hrou se dá bez problémů dostat do lepšího nadprůměru, protože slabší hráčky nemají dostatečnou útočnou kvalitu, aby jí přehrály, takže čím déle je míč ve hře, tím je pravděpodobnější chyba.

Pegula je teď na řadě, aby uhájila čest amerických miliardářek smile

pozn: podařilo se mi zjistit, co stojí za nadváhou Navarro. Má onemocnění štítné žlázy, což vysvětluje její dlouhou a podezřelou absenci na jaře. Myslím, že za tím bude kromě stresu i přetížení z předchozích sezón. Nevím, jaký druh poruchy má, ale obecně se prý s tím dá vést běžný život pomocí medikace.
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Vlk-v-trave
21.06.2026 17:28
No zdalo se me to nejake divne, zeby to bylo jen nejakou hamburgrovou dietou... tohle je ale neprijemne a fakt zadna sranda (hlavne jak dela holka sport)... drzim moc tlapy!!!
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 17:43
Zdravotní problém tam byl, vždyť se nechala ošetřovat uprostřed gamu a pak ještě minimálně jednou ve druhém setu. Žádná dezinformace to není. I se zdravotním problémem se dá dohrát. Možná kdyby to nebylo finále, tak skrečne. Kdo ví, co to může udělat za několik hodin, nebo zítra. Aspoň trošku přemýšlej, než něco napíšeš.
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tenisman1233
21.06.2026 17:45
I se zdravotním problémem se dá vyhrát GS.
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PTP
21.06.2026 18:23
I s malým Kašpárkem se dá zahrát velké divadlo.
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Vlk-v-trave
21.06.2026 18:47
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Vlk-v-trave
21.06.2026 17:48
Verme, ze si prispevek neprecte Maruska a nezrani to jeste jeji city :-)
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paddy
21.06.2026 17:50
kdyby jí noha nějak omezovala, tak těžko bude naplno běhat nebo podávat, zejména podání je klíčové, protože jde o automatizovaný jev
MTO neznamená zranění
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 17:51
Aha, takže to MTO bylo jen tak a další návštěva fyzia taky jen tak? Ty bolestné grimasy a počáteční nejistota po prvním MTO taky jen tak? OK
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Vlk-v-trave
21.06.2026 18:16
Jen tak ne... ale asi ma paddy na mysli, ze Maruska trpi na Haptefilii :-)))
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:44
Linda nic, Kačka nic a do toho se Prdeláč chystá vyhrát Halle
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hanz
21.06.2026 16:47
No, teď koukám na Prdeláče... Frycek to teda pěkně po.ebal..
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PTP
21.06.2026 16:51
Konec rasové hygieny v Halle.
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ccarloss
21.06.2026 16:41
jako řekl bych, že český tenis má zase našlápnuto ve Wimbledonu něco slušného uhrát. pokud se teda nepletu, tak co se týče ženského tenisu, tak máme nejvíc hráček v TOP 100 ze všech států, vyjma Američanek. jsme tenisová velmoc. :)
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Preview.lover
21.06.2026 16:46
1. USA 15 hráček
2. Česko 10
3.-4. Rusko, Ukrajina 7
5. Austrálie 5
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LiJ
21.06.2026 17:05
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hanz
21.06.2026 16:47
Tenisová velmoc končící do 3. kola...
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chlebavevaju
21.06.2026 16:50
Tenisová velmoc prvokolařek a dvojkolek.
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Sinuhet1
21.06.2026 16:38
Maruska je v live zebricku 22,to bych do ni nikdy neřekl,ze muze vystoupat tak vysoko
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hanz
21.06.2026 16:40
To platí i pro WB? Nebo už je to uzavřený?
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tommr
21.06.2026 16:46
nasazovat se bude podle zítřejšího žebříčku takže posun na 22.místo Marii zajistí trochu výhodnější los ...
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hanz
21.06.2026 16:48
Alespoň že tak, nebude potravou pro první osmu a určo by jí zas dali Sabýska nebo Gofku..
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honza.khp
21.06.2026 17:02
jako řekl bych že nasazení 25-32 je úplně to nejhorší co se dá při losu mít, NLinda se v tom tam jedno období pěkně plácala, pravidelně na Swátkovou a tak ... a Maruška na té trávě umí být taky pěkně otravná pro soupeřky
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aape
21.06.2026 17:07
Je to paráda smile , a to tu o ní letos byly takove pochybnosti od některých
Maruška se vypracovala na solidní hráčku na všech površích, se zdravým sebevědomím, jen tak dál a gratulace k titulu
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tommr
21.06.2026 16:37
Divný je že tu nikde nevidím jedinej příspěvek od fanouška Marie číslo jedna. Nestalo se mu něco?
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Kuba4Win
21.06.2026 16:41
Taky jsem si říkal
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PTP
21.06.2026 16:42
V tom vedru mu asi praskla cévka.
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Preview.lover
21.06.2026 16:48
asi si misu našel com
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hanz
21.06.2026 16:49
AJAJAJ...
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PTP
21.06.2026 16:54
Naopak, pomáhá odklízet bahno v Říčanech jako vyjádření omluvy za neuvážené vítězství Marušky v SF.
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GaelM
21.06.2026 17:31
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Vlk-v-trave
21.06.2026 16:31
\o/ Maruska \o/
Konecne potvrdila svou sikovnost a cit pro mic na trave take titulem na trave :-)
Velka gratulace - k tomuto premierovemu titulu na nej. tenisovem povrchu....a take samozrejme k druhemu titulu v letosni sezone...! Jeste chybi v tomto roce doplnit po antuce, trave, take hard... :-)

#We Will Make Tennis Grass Again! :-))
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tommr
21.06.2026 16:25
Marie to prozřetelně ukončila na returnu. Myslím si že by jinak s dopodáváním měla hodně velký problémy ...
Upřímně řečeno ani nevím jak k tomu titulu dneska přišla. Nezdála se mi lepší hráčkou. Historie se ale na to ptát nebude. Důležitý je že má letošní druhej a celkově čtvrtej titul. Z aktivních českých hráček jsou lepší jen Karolína Plíšková (17), Bára Krejčíková (8) a Katka Siniaková (5) ... smile
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tenisman1233
21.06.2026 16:42
V Praze bude mít velkou šanci získat 3 titul, ze 3 povrchů.
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PTP
21.06.2026 16:45
K tomu říkáme s NoLindou jasné NE!
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tenisman1233
21.06.2026 16:55
Neboj,Linda N. tam hrát nebude.
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tommr
21.06.2026 17:04
já si naopak myslím že Linda bude mít velkou motivaci ukončit v Praze to finálové prokletí ...
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tenisman1233
21.06.2026 17:08
Zatím tam nefiguruje a s jejím rankingem se na 250 nedostane a kdyby chtěla mít výjimku tak by jí hlásili jako velkou hvězdu turnaje už dopředu.
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PTP
21.06.2026 17:10
To bude divoký překvápko až těsně před turnajem.
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The_Punisher
21.06.2026 16:22
Gratulace, Maruško předvádela v Nottinghamu krasne vykony. Snad to nebude nic vážného
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PTP
21.06.2026 16:22
Nottingh Else Matters!

So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters
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Dobry-den
21.06.2026 16:22
Jooo! Gratulka Marušce Jahůdce. smile smile smile

Ve třetím setu měla překvapivě více sil než Emma.

Hráčka, která ještě před rokem držela pouze jeden ušmudlaný titul z Prahy, kde ve finále tehdy nezahrála jediný winner, má nyní už 4 tituly! Zároveň tímto zkompletovala sbírku titulů ze všech povrchů.
Díky tomu překoná své žebříčkové maximum. Bravo!

Další cíl? Třeba vyhrát nějakou slabší pětistovku. Ale ještě předtím by mohla udělat nějaký hezký výsledek ve Wimbledonu.
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The_Punisher
21.06.2026 16:23
Bylo by to krásné
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:19
Veliká gratulace bojovné Marušce. Moc jsem se bál, že o cenný titul přijde kvůli hloupému zranění. Doufám, že je to k zahojení.

Míša si bere dovolenou
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George_Renel
21.06.2026 16:17
Český tenis nadále drží průměr titul ATP/WTA měsíčně.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:21
to nemůže být pravda, protože hned několik tenisových expertů TP tvrdí, že Češi a Češky nic nevyhrají.
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hanz
21.06.2026 16:22
Přesně, to jsou samý prohry...
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Petruco
21.06.2026 16:33
Pecka! Však naše lvice jim ještě ukážou!
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frenkie57
21.06.2026 16:13
Obranářský styl Marie zase jednou slaví úspěch. Emma byla po celý zápas lepší hráčkou, tvořila hru, Maruška jen do nekonečna vracela a čekala na chybu, která dost často prišla.
Marie má čtyři tituly ze třech povrchů.
Marie je od zítřka na novém maximu.
Míša má mnohonásobný orgasmus.
Všem gratuluji.
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hanz
21.06.2026 16:16
Míša? Ten tu vůbec nebyl... Možná už mu stříká šáňo...
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horska.kraslice
21.06.2026 16:10
Tak ani Emma Marii neudolala. Je to neuvěřitelná, kam se Marie se svým pojetím (anti)tenisu dopracovala.
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Mony
21.06.2026 16:11
Poctivá dříčka s citem pro balón.. proč antitenis?
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melounek777
21.06.2026 16:12
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Diabolique
21.06.2026 16:14
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bardunek666
21.06.2026 16:38
Já to označení taky nechápu. Dnes zahrála dobře kraťasy, na síti a občas krásný winner a čopy.
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tenisman1233
21.06.2026 16:44
Jediný kdo hraje antitenis je Moutet.
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tenisman1233
21.06.2026 17:04
Snažila se být aktivní,nebylo to jen zbrklé vracení míčků.
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chlebavevaju
21.06.2026 16:11
Antitenis je ještě slušné slovo. Doslova hnus. Chudak božská Emma.
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Serpens
21.06.2026 16:13
Fanoušcí Plíškové jsou holt stejní jako ona sama
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:22
já bych Káje tak nekřivdil
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chlebavevaju
21.06.2026 16:25
Co na srdci, to na jazyku, to se mnohým nelíbí, raději si to šuškají doma v kuchyni za zavřeným oknem.
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chlebavevaju
21.06.2026 16:23
Vlastenka Karolína založila vlastní tenisovou akademii, narozdíl od mnohými preferované fulnecké lvice, která se zmohla tak maximálně na vlastní muzeum a ještě se vstupným.
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hanz
21.06.2026 16:14
Božská Emyčka si to zasloužila... přece nebude mít 4 tituly ze čtyř... tak dobrá fakt není...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:24
já ji už viděl s haluzí po zranění Marušky Ne, opravdu tak dobrá není.
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aape
21.06.2026 17:11
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melounek777
21.06.2026 16:12
Bohužel to jen ukazuje na ne/úroveň ženského tenisu. Co už .
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aape
21.06.2026 17:12
ale no tak...
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Pe3k_
21.06.2026 16:08
smile
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Mony
21.06.2026 16:08
Tak Ondro, bude nějaká oslava s dortem, jestli všechny 3 WTA tituly získají dnes Češky?..nechci to zakriknout, ale stali se to někdy?
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Serpens
21.06.2026 16:08
Gratulace Marušce, nebyl to moc pěkný zápas, ani si nemyslím, že byla lepší (byť ve třetím setu zabrala). Čtyři tituly, to už zní mnohem líp, než ten jeden, který měla ještě rok zpátky. Navíc, má je na všech površích.

Tak snad Linda se už na kurt dnes nepodívá, štěstí si dnes Český tenis už vybral.
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Mony
21.06.2026 16:09
Ale 3.WTA titul Češek v 1 dni by se zapsal do historie..
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Serpens
21.06.2026 16:11
Já bych Viďmanovou stejně nepočítal, je to v podstatě Challenger, tenhle navíc s úplně směšným obsazením, na úrovni W75.
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Mony
21.06.2026 16:12
Pořád je to WTA turnaj
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Serpens
21.06.2026 16:14
No právě. Já myslím, že by to mělo být pod ITF.
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Mony
21.06.2026 16:16
A nejvýše nasazená Dasha nebyla
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Mony
21.06.2026 16:17
A 125 bodů nemáš ani za SF WTA250
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Serpens
21.06.2026 16:19
Taky jsou to hodně "levné" body, které pomáhají v žebříčku nahoru. Viz Sára loni na podzim.
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tenisman1233
21.06.2026 16:45
Kvalitativně stejně jako Bogota
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hanz
21.06.2026 16:14
No, já jsem zvědav na její antitenis na trávě... to bude žůžo labůžo...
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hanz
21.06.2026 16:07
Kralovala? Kdo vymyslel ten nadpis?
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Mony
21.06.2026 16:10
Královnila?
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hanz
21.06.2026 16:11
Napsal bych ... Jahůdka to doklohnila k titulu...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:26
nemusí kralovat v zápase, stačí, když kraluje po něm
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Diabolique
21.06.2026 16:05
Maruska je hvezdaaaa!!!
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melounek777
21.06.2026 16:08
Bouzková má do hvězdy hodně daleko !
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EdinaElwes
21.06.2026 16:09
Vyhrála. Je hvězda.
Reagovat
pantera1
21.06.2026 16:10
Vyhrála turnaj, takže je hvězda a radujme se
Reagovat
Diabolique
21.06.2026 16:10
Je to hvezda se ctyrma titulama!
Reagovat
PTP
21.06.2026 16:13
Je to naše veselotesknoskuhravý embéčko smile
Reagovat
tommr
21.06.2026 16:01
Marii už stačí jen udržet si příští podání. Zvládne to nebo zase chytí nerva?
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chlebavevaju
21.06.2026 15:52
Oksana Selekhmeteva hraje nově za Španělsko? Všiml si te změny někdo?
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hanz
21.06.2026 15:54
No, takovejch je, co se předělaly ... vychcan.ůry...
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Serpens
21.06.2026 15:56
Příští týden na řadě Alisa Okťabrevová, avšak z jiných důvodů.
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chlebavevaju
21.06.2026 15:59
Jen aby, Drova taky slibovala.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:28
ale jestli se nepřejmenuje na Alici Říjnovou, tak nic nebude
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Diabolique
21.06.2026 15:44
Maruska je neuveritelna. Bring Bogota back!
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PTP
21.06.2026 15:39
A Maruška jde do trháku
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pantera1
21.06.2026 15:43
Maruška má tady velikou podporu, já se odkloním do Queens clubu, Tommy potřebuje mou podporu, bojuje o první set v TB . Ceruzka je ve formě, bude to náročný .
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PTP
21.06.2026 15:49
Musíš si zajistit místo v bazénku
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PTP
21.06.2026 15:54
A daří se!
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pantera1
21.06.2026 16:54
Je to bitva jako hrom, Ceruzka si zajistil třetí sadu .
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PTP
21.06.2026 16:58
Oni odehrajou jeden game a ženský celej set!
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pantera1
21.06.2026 17:05
Se jim v té Aréně Můry líbí a chtějí tam být co nejdýl. No jsem zvědavá jak to dopadne, mám trochu obavy, že to můj krasavec nezvládne.
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PTP
21.06.2026 17:08
Klidně ho v bazénku zaskočím.
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pantera1
21.06.2026 17:15
Já vím potřebuješ ze sebe dostat tu Viagru, no možná ti dám šanci . Seš vlastně ten vysekanej modrookej vysokej borec, jsem úplně zapomněla . To bude chtít pořádnej bazén s protiproudem plavky řešit nebudem, to je zbytečnost.
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frenkie57
21.06.2026 17:32
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PTP
21.06.2026 17:36
Plavky, to je romantika.
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pantera1
21.06.2026 17:49
Když romantika, tak romantika. Vezmeme si to sexy ribano, co měl na sobě Hrůša v Rozmarným létě .
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pantera1
21.06.2026 17:30
Tommyno bože . Už to mohlo být 3:4. Ach jo, to necháš té zubaté Ceruzce .
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pantera1
21.06.2026 17:52
Schovanej v ručníčku , smutnej, utěšila bych tě, no co už, Ceruzka byl o fous lepší, bylo to parádní finále
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pantera1
21.06.2026 15:55
ty seš hrozná vysírka.
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PTP
21.06.2026 16:01
Nojo no, vzal jsem si Viagru na Lindu a zas nebylo nic, tak co s tím mám teď dělat.
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pantera1
21.06.2026 16:05
Je to dobrej nápad v tom hicu? Myslím, že Charlie stal na hlavě,aby se mu krev hrnula jinam, teda Berta to říkala, že to pomáhá .
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PTP
21.06.2026 16:10
Stát na hlavě by mě asi dorazilo, zkouším to přerazit bílým vínem a sledováním utrápeného obličeje Marušky, ale sakra už se culí po vítězství, tak to mi taky nepomůže
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pantera1
21.06.2026 16:13
Musíš říct své bytné, aby tě zachránila.
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PTP
21.06.2026 16:17
Jo, to by mohlo pomoct.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:30
vyděržaj pijaněr
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Serpens
21.06.2026 15:36
Ustrašená, nenápaditá hra, na brejkbolech vrcholící. Nehodné titulu.
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tommr
21.06.2026 15:20
Marie si bohužel svůj nejhorší výkon schovala na finále. Hraje strašně pasívně a vyloženě nahrává soupeřce na winnery ...
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frenkie57
21.06.2026 15:42
No ona jo to tam Emma dost bombí, Marie je ráda, že to vůbec vrátí.
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hanz
21.06.2026 15:19
To mi po.er... Čůrondolo vede na trávě nad Polem... svět se zbláznil...
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chlebavevaju
21.06.2026 15:17
Výborně Emmicko a ještě set, jedem.
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tommr
21.06.2026 14:53
Marie vyhrála první set s notnou dávkou štěstí, ale ve druhém setu už přestává stíhat ...
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hanz
21.06.2026 14:59
Jahůdčina fyzička už je vyhlášená... odpadá s pravidelností...
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horska.kraslice
21.06.2026 15:18
Tak tentokrát už si to Navarro na závěr setu vzít nedala.
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The_Punisher
21.06.2026 15:18
A druhý set se nepovedl, škoda :(
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horska.kraslice
21.06.2026 14:33
Tak Marii nakonec ten první set spadl do klína.
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frenkie57
21.06.2026 14:36
Ta ani neví jak. Ale dobrý, ještě jeden.
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Serpens
21.06.2026 14:33
Maruška měla víc štěstí než rozumu. Ovšem pokud bude dál pasivní proti vracečce ultra, tak stejně prohraje.
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hanz
21.06.2026 14:32
Tak jsem to vypnul a Jahůdka vyhrála 1. set?
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com
21.06.2026 14:33
vyhrala prvni set, ale beztak srečne.. To bude karma, ze zranila Karolinu
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hanz
21.06.2026 14:34
Kajísek má starosti s vyplavenou Oázou... přečti si někdy Plesk
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frenkie57
21.06.2026 14:35
To je dneska skučeního, Jééžiši.
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Serpens
21.06.2026 14:22
Ještě jsem neviděl MTO, kdy se hráčka prochází po kurtu a dribluje.
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Ondřej.Jirásek
21.06.2026 14:23
To nebyl MTO, někomu se udělalo špatně v hledišti.
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Serpens
21.06.2026 14:24
Aha, ok. Mám to bez zvuku.
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zfloyd
21.06.2026 14:21
tak nejdříve zabalí finále Krejčíková , teď Bouzková a za chvíli možná ještě Nosková a je vystaráno
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hanz
21.06.2026 14:22
Je to hnus od všech našich....
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:32
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Sinuhet1
21.06.2026 16:34
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:13
Maruška se konečně dostane do finále a zraní se
Možná by to chtělo lepší boty.
Asics - ve zdravém těle zdravý duch
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SpacialRecognition
21.06.2026 14:14
Možná by to chtělo nehrát vracečkový tenis na trávě.
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hanz
21.06.2026 14:16
Přesně, chybí tomu nějaká myšlenka...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:18
to každopádně. Akorát netuším, co se tam teď děje. Druhý MTO v řadě?
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SpacialRecognition
21.06.2026 14:22
divákovi se udělalo špatně
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:34
to přišlo v pravou chvíli. Snad se mu neudělalo špatně ze sledování tenisu.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:15
zachrání ji déšť nebo co to tam teď Maruš vyvádí?
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horska.kraslice
21.06.2026 14:21
Ani stream to nevydržel, vypadl a nejde nahodit.
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paddy
21.06.2026 14:26
to se stává šetřílkům
takový Tsitsipas je největší držgrešle, ten nakupuje pouze u Vietnamců na tržišti

není divu, že má pak problém s botami
https://www.youtube.com/watch?v=kSwPpmh4Fd4
nebo se mu během výměny rozlomí raketa smile
https://www.youtube.com/shorts/YKwnML0JcnA
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pantera1
21.06.2026 14:31
Tak proto se s ním Badosi rozešla, to je ten pravej důvod, asi všechno lepila za něj, zas jeden co má sám málo. Takových známe
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pantera1
21.06.2026 14:10
Není lepší se dívat na Bultika s Fernandou, je to bez nervů a v klidu .
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chlebavevaju
21.06.2026 14:12
Nějaká nová kolumbijská telenovela? Zrovna mam rozkoukanou Esmeraldu.
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pantera1
21.06.2026 14:13
Přepni na lázně v Hamburku. Před chvílí to tam zazdila Kači
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:17
Z Esmeraldy se přeci nedá přepnout
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pantera1
21.06.2026 14:22
No nevím, já jsem to nikdy neviděla, takže nemůžu soudit. Ale dost to dávali More svým děckám jako jména, takže asi pecka seroš .
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:37
narážel jsem na to, že když přijdeš o 15dílů, tak pak zjistíš, že jsi přišla tak o
10min děje Taky tyhle věci nesleduju.
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pantera1
21.06.2026 14:14
Na tu je expert pan com, teda až po blití.
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PTP
21.06.2026 15:13
S Káťou se vysílit v bazénku a pak krásná masáž od Alexe.
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pantera1
21.06.2026 15:18
Klokan je neduživej, to chce pořádný pracky na masáž Ale s Tommym se vysílit v bazénku a pak pořádná masáž od Arturka, to se mi líbí mnohem víc .
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PTP
21.06.2026 15:32
Léto jak má být s tím vším, co známe
Léto jak má být, nic víc a nic míň
To ti přeju já jen za to, jaks mě dokázala hřát
A jestli to chceš zkusit znova, tak se vrať
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pantera1
21.06.2026 15:48
Kdekdo si zoufá, vrásky má
že už se jasní, vím jen já.
Ty zítra přijet máš ráno v půl
tenhle fakt s mraky řádně hnul.
Pryč je rázem déšť
slunce máš ve vlasech
jasnější nad zlatý důl.
Hej, záda smoč a jen se směj.
Zas máme proč, zase je nám hej.
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PTP
21.06.2026 15:53
Kája to má veselejší
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pantera1
21.06.2026 15:57
To tvoje je zas větší romantika .
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PTP
21.06.2026 16:04
Romantika, to je moje
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 16:39
já znám jen Hej pane diskdžokej
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pantera1
21.06.2026 16:47
Hudba je čaroděj. Toho Káju pošlu Lindě pro štěstí, pokud vyleze na kurt dnes. No měla by, aby pana PTP nevezla rychlá . To je pecka letní song a do toho hicu se parádně hodí. Ještě je dobrý Disko, disko tancuj pri mě blízko .
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hanz
21.06.2026 14:06
Jahůdka klasicky ve finále úplně bezzubá... dvakrát vede o brejk, dvakrát to projede... a ještě si něco udělá s haksnou... tlstoprdce zase spadne do klína ÍZY win ve finále...
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chlebavevaju
21.06.2026 14:08
Ničitelka cizích snů. Kato by mohla vyprávět.
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hanz
21.06.2026 14:09
Nějaká trapka Kato mi nezajímá... mně zajímá to, že naše to klasicky projíždí...
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SpacialRecognition
21.06.2026 14:06
To je tak, když veškerý její styl je běhání za každým míčem a vracení, dokud soupeřka neudělá chybu. Tělo tohle nemůže dlouhodobě vydržet, kor na trávě.
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tommr
21.06.2026 14:06
A teď se ještě Marie navíc zranila. To je konec nadějí ...
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:05
Maruška má ušoupané nohy MTO
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horska.kraslice
21.06.2026 14:05
Aj, kotnček.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:06
ne, spíš prsty nebo nárt
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horska.kraslice
21.06.2026 14:07
Jojo, nebude skreč?
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tommr
21.06.2026 14:01
Marie dělá příliš mnoho laciných chyb ...
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chlebavevaju
21.06.2026 14:04
Neměla porazit zlounku, to je karma. Karolína by si titul vzít nenechala. Aspon trosku radosti by ji to přineslo k te včerejší tragédii.
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Tomas_Smid_fan
21.06.2026 14:09
karma za to, že je někdo lepší
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Georgino
21.06.2026 14:09
Jasně, Karolína v životě neprohrála žádný finále
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horska.kraslice
21.06.2026 14:10
Jojo, na začátku byla takřka bezchybná, ale časem se chyby objevily a bohužel i zmnožily...
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hanz
21.06.2026 14:11
Jde spíš o to, že vůbec tu Ramlici nedokáže rozběhat dopředu, dozadu, do stran... háže jí to na střed a ta si s tím dělá, co chce...
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Serpens
21.06.2026 13:48
Už dvakrát.
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chlebavevaju
21.06.2026 13:47
Jedeme božská Emmo. Chci pomstu zlouna.
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frenkie57
21.06.2026 13:51
Božská Emma má paže jak řeznice z Kampy.
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hanz
21.06.2026 13:51
No, nechápu, jak to může uběhat... ta je jak slon v porcelánu...
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PTP
21.06.2026 13:55
Božská Ema Destinnová byla taky při těle.
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pantera1
21.06.2026 13:57
A hrála ju krásná Božidara .
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Georgino
21.06.2026 13:55
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hanz
21.06.2026 13:29
Jahůdka bleskově odevzdala...
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