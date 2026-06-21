Zraněná Bouzková urvala čtvrtý titul! V dramatickém finále poprvé kralovala na trávě
Bouzková – Navarrová 7:6, 4:6, 6:2
Bouzková na začátku finálového souboje s Navarrovou navazovala na povedené výkony z předchozích zápasů. Češka se výborně bránila a zároveň hrála aktivně a už ve třetí hře po velmi povedeném a útočném gamu na returnu slavila brejk. Navarrová však manko dvou gamů nepřipustila. Tentokrát zazářila na returnu Američanka a srovnala na 2:2.
V následujících minutách si obě aktérky snadno uhájily servis a v sedmé hře opět zahrozila na returnu Bouzková. Češka se i díky luxusnímu prohozu dostala do vedení 40:0 se sérií tří brejkbolů. Navarrová se ovšem zastrašit nenechala a stav srovnala. Bouzková si však vypracovala další příležitosti, dvěma úspěšnými prohozy po sobě nakonec napínavý game urvala a zase vedla o brejk.
Pražské rodačce se ale ani v tomto případě nepodařilo brejk potvrdit. Navarrovou manko brejku znovu probudilo a okamžitě skóre srovnala na 4:4. Ani tentokrát se Bouzková nenechala rozhodit, kritický game zvládla s přehledem a vynutila si pokračování úvodního dějství.
Zbytek vyrovnaného setu však nevypadal pro Bouzkovou vůbec dobře. Při skóre 5:5 nedokázala využít brejkbolovou příležitost a během 12. gamu si přivodila zranění pravého chodidla, které si okamžitě a za stavu 0:30 nechala ošetřovat. Vzápětí díky servisu přežila dva setboly po sobě a při shodě bylo utkání zase na několik minut přerušeno, tentokrát z důvodu nevolnosti diváka v hledišti.
Dramatický set musel nakonec rozhodnout tie-break. Navarrová se propracovala k vedení 3:1, ale Bouzková i díky chybám soupeřky vývoj otočila na 4:3. Jako první se k setbolu dostala Bouzková při skóre 6:5, hned první příležitost vítězným bekhendem proměnila a 79minutovou sadu urvala na svou stranu.
Bouzkovou naštěstí zranění chodidla nijak výrazně nelimitovalo. Češka pokračovala ve velmi solidním a aktivním výkonu a dobíhala všechny míče. Úvod druhého setu žádné drama nenabídl a hráčky si držely servis. Za stavu 2:2 ale Američanka sehrála povedený game na returnu a Bouzkové snadno sebrala podání.
Navarrová začínala mít na kurtu mírnou převahu, brejk potvrdila čistou hrou, vzápětí vyřešila stav 0:30 v dalším gamu na servisu a vedla 5:3. Bouzková se ovšem odmítala vzdát a dál se rvala o možnost získat druhý set. České hráčce se podařilo nadvládu soupeřky zastavit a měla celkem tři brejkboly na srovnání na 5:5. Navarrová ale neznervózněla, všechny hrozby smazala a vynutila si rozhodující sadu.
Hned úvod posledního dějství nabídl dva napínavé gamy. Bouzková brejkbol nepřipustila a pak měla tři možnosti na returnu. Navarrová s přehledem úvodní dvě odvrátila, ovšem na tu poslední vyrobila dvojchybu a Češce brejk darovala. Ta ho poté úspěšně potvrdila a vypracovala si velmi nadějné vedení 3:0.
Bouzková si v následujícím průběhu náskok brejku bez problémů udržovala a za stavu 5:2 už byla opravdu blízko k zisku titulu. Takto luxusní vedení už si vzít nenechala, dokonce duel uzavřela již na returnu a po třech hodinách mohla navzdory zraněnému chodidlu slavit.
Až do finálové bitvy neztratila Bouzková na turnaji jediný set, přestože narazila na nebezpečnou veteránku Tatjanu Mariaovou či krajanku a bývalou šampionku Karolínu Plíškovou. Vůbec poprvé v kariéře dokázala v rámci jedné sezony triumfovat více než jednou na hlavním okruhu. Na kontě má tituly ještě z Livesport Prague Open 2022 a 2025 a Bogoty 2026.
Svou finálovou bilanci vylepšila na 4:6 a vyhrála už třetí souboj o titul po sobě. A také triumfem v Nottinghamu zkompletovala sbírku trofejí ze všech tří povrchů. K tomu jí chybělo prvenství už jen na trávě. Bouzková v pondělí o dvě místa vylepší své žebříčkové maximum, bude jí patřit 22. pozice.
Navarrové se naopak nepodařilo sbírku titulů ze všech povrchů zkompletovat. Američanka usilovala o stejný úspěch jako Bouzková a rovněž o čtvrtý triumf. V minulosti vyhrála všechna tři finále, konkrétně v Hobartu 2024, Méridě 2025 a ve Štrasburku 2026.
Bývalá světová osmička, která se úspěšně vrací po zdravotních problémech, bude ve světovém hodnocení figurovat o dvě pozice za Bouzkovou, tedy na 24. příčce. Zatímco česká hráčka si dá před Wimbledonem týden volna, Navarrová plánuje hrát v příštím týdnu v Bad Homburgu.
Komentáře
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Los je venku...
1/16 - tady velky favorit Comesana jako nasazena jednicka, souperi v tehle sekci zajimavi... ale snad neprekvapi:-)
2/16 - nasazena No.2 Faira. Tak tomu hrozi nejen FRA blok trech hracu :-) ale Tonik Musevic, ktery klidne muze prekvapit...
4/16 - skupina smrti, pro no.4 Wonga zadna sranda... Gojo, Djere, Zheng... no ma se na co tesit...
5/16 - nasazena no.5 Gaston by fakt mel, ale ve druhem kole ho ceka italska vlna... :-)
6/16 - silna dvojka v jedne skupine - no.6 Basivasvili, a ve finale mozny Goffin...
9/16 - Skupina Danyho Evanse ;-)
10/16 - Zdenda Kolar muze mit problemy uz v prvnim kole s Gentzschem.
12/16 - Tady bych upozornil na ucast Federica Corii... :-)
13/16 - Tomic v akci, hned v prvnim japonec Uchida... no... tezko si predstavit, ze nejen vyhraje ale vubec postoupi...
Cely rozpis kvaldy:
https://en.wikipedia.org/wiki/2026_Wimbledon_Championships_%E2%80%93_Men%27s_singles_qualifying
je zázrak, že to nemělo dopad na pohyb
jak jsem předpovídal, diváci nebyli nadšení, a Navarro byla aktivnější, a přestože na míče prohrála jen těsně, tak na gemy to vypadá jednoznačněji
zajímavostí je, že obě byly v plusu W/UE, přičemž nemálo W u Bouzkové bylo vyhráno prohozem při nelogické hře Navarro, která opakovaně při doběhu k sítí hodila míč na raketu Bouzkové místo, aby použila nechytatelný kraťas
Na příkladu Bouzkové je vidět, že s defenzívní hrou se dá bez problémů dostat do lepšího nadprůměru, protože slabší hráčky nemají dostatečnou útočnou kvalitu, aby jí přehrály, takže čím déle je míč ve hře, tím je pravděpodobnější chyba.
Pegula je teď na řadě, aby uhájila čest amerických miliardářek
pozn: podařilo se mi zjistit, co stojí za nadváhou Navarro. Má onemocnění štítné žlázy, což vysvětluje její dlouhou a podezřelou absenci na jaře. Myslím, že za tím bude kromě stresu i přetížení z předchozích sezón. Nevím, jaký druh poruchy má, ale obecně se prý s tím dá vést běžný život pomocí medikace.
MTO neznamená zranění
2. Česko 10
3.-4. Rusko, Ukrajina 7
5. Austrálie 5
Maruška se vypracovala na solidní hráčku na všech površích, se zdravým sebevědomím, jen tak dál a gratulace k titulu
Konecne potvrdila svou sikovnost a cit pro mic na trave take titulem na trave :-)
Velka gratulace - k tomuto premierovemu titulu na nej. tenisovem povrchu....a take samozrejme k druhemu titulu v letosni sezone...! Jeste chybi v tomto roce doplnit po antuce, trave, take hard... :-)
#We Will Make Tennis Grass Again! :-))
Upřímně řečeno ani nevím jak k tomu titulu dneska přišla. Nezdála se mi lepší hráčkou. Historie se ale na to ptát nebude. Důležitý je že má letošní druhej a celkově čtvrtej titul. Z aktivních českých hráček jsou lepší jen Karolína Plíšková (17), Bára Krejčíková (8) a Katka Siniaková (5) ...
So close, no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters
Ve třetím setu měla překvapivě více sil než Emma.
Hráčka, která ještě před rokem držela pouze jeden ušmudlaný titul z Prahy, kde ve finále tehdy nezahrála jediný winner, má nyní už 4 tituly! Zároveň tímto zkompletovala sbírku titulů ze všech povrchů.
Díky tomu překoná své žebříčkové maximum. Bravo!
Další cíl? Třeba vyhrát nějakou slabší pětistovku. Ale ještě předtím by mohla udělat nějaký hezký výsledek ve Wimbledonu.
Míša si bere dovolenou
Marie má čtyři tituly ze třech povrchů.
Marie je od zítřka na novém maximu.
Míša má mnohonásobný orgasmus.
Všem gratuluji.
Tak snad Linda se už na kurt dnes nepodívá, štěstí si dnes Český tenis už vybral.
Možná by to chtělo lepší boty.
Asics - ve zdravém těle zdravý duch
takový Tsitsipas je největší držgrešle, ten nakupuje pouze u Vietnamců na tržišti
není divu, že má pak problém s botami
https://www.youtube.com/watch?v=kSwPpmh4Fd4
nebo se mu během výměny rozlomí raketa
https://www.youtube.com/shorts/YKwnML0JcnA
10min děje Taky tyhle věci nesleduju.
Léto jak má být, nic víc a nic míň
To ti přeju já jen za to, jaks mě dokázala hřát
A jestli to chceš zkusit znova, tak se vrať
že už se jasní, vím jen já.
Ty zítra přijet máš ráno v půl
tenhle fakt s mraky řádně hnul.
Pryč je rázem déšť
slunce máš ve vlasech
jasnější nad zlatý důl.
Hej, záda smoč a jen se směj.
Zas máme proč, zase je nám hej.