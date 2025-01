Zraněný Djokovič si střihne další šlágr, v semifinále ho čeká Zverev. Sinner je jasným favoritem

Finalistky letošního ročníku Australian Open už známe a v pátek se rozhodne o tom, kdo postoupí do nedělního finále mužské dvouhry. Novak Djokovič (37) se ve čtvrtfinálové bitvě s Carlosem Alcarazem zranil a do semifinálového duelu s rivalem Alexanderem Zverevem (27) půjde bez standardní přípravy. Poté se utkají jasný favorit, úřadující šampion a světová jednička Jannik Sinner (23) s Benem Sheltonem (22), jenž bude usilovat o první grandslamové finále.

Djokovič – Zverev | 04:30 SEČ

Novak Djokovič má v poslední době i kvůli pokročilému tenisovému věku velmi často zdravotní potíže a už nedisponuje tak vynikající fyzickou kondicí jako před lety. Ve čtvrtfinálové bitvě s Carlosem Alcarazem si už v úvodním setu zranil levou nohu a potřeboval v jeho koncovce pauzu na ošetření. Po ztrátě první sady musel kvůli slabšímu pohybu sáhnout po mnohem agresivnější hře. Ta zafungovala a favorizovaného Španěla nakonec zdolal ve čtyřech setech.

Sedmatřicetiletý srbský rekordman tak znovu ukázal, že herně rozhodně nepatří do starého železa a pořád se dokáže měřit i s nejlepšími hráči na světě. V utkání mu mohla výrazně pomoct také přítomnost nového kouče a jednoho z největších rivalů Andyho Murrayho. "Chápu, že je nepříjemné hrát proti někomu zraněnému. Nevíte, jestli skrečuje. Přišlo mi, že Carlos sleduje spíše mě a můj pohyb a nesoustředí se tolik na sebe," řekl majitel rekordních 24 grandslamových vavřínů.

Není jasné, jak moc problém s levou nohou ovlivní jeho výkon v semifinále. Středeční i čtvrteční trénink zrušil a do zápasu se Zverevem půjde bez poctivé přípravy. Je však jisté, že pro zisk titulu na Australian Open udělá vše možné, protože si bude chtít napravit reputaci po loňském roce. V něm si sice největší cíl splnil, když získal zlato na olympiádě v Paříži, nicméně nikde jinde netriumfoval a prožil výsledkově svou možná vůbec nejhorší sezonu v kariéře.

V pátek by měl nastoupit ke svému jubilejnímu a rekordnímu 50. semifinále na grandslamech (bilance 37:12). V tomto ohledu je mnohem zkušenější než ostatní tři semifinalisté. Konkrétně v Melbourne má v semifinále vynikající bilanci 10:1, nezvládl jen to loňské s pozdějším šampionem Jannikem Sinnerem. Vlastně se jedná o jeho jediný nezdar v tomto dějišti z posledních 39 duelů. S 10 triumfy je nejúspěšnějším hráčem v historii Australian Open.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 260:116)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 37:12)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 139:50)

Djokovič – Australian Open

Kariérní bilance: 99:9

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 10:1

Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Basavareddy (4:6, 6:3, 6:4, 6:2), Faria (6:1, 6:7, 6:3, 6:2), (26) Macháč (6:1, 6:4, 6:4), (24) Lehečka (6:3, 6:4, 7:6), (3) Alcaraz (4:6, 6:4, 6:3, 6:4)

Rovněž Alexander Zverev přežil ve čtvrtfinále čtyřsetovou bitvu. Sedmadvacetiletý Němec klidně mohl prohrát s Tommym Paulem ve třech sadách, jelikož Američan podával v úvodních dvou dějstvích na zisk setu (7:6, 7:6, 2:6, 6:1). Jeho výkon sice nebyl přesvědčivý, ovšem rozhodující páté sadě se vyhnul a pošetřil před semifinálovým soubojem síly. Navíc měl v minulosti na grandslamech s takto kvalitními soupeři potíže, takže si nejspíše zvedl sebevědomí.

V posledních letech měl na majorech několikrát smůlu a stále čeká na premiérový grandslamový titul. V Melbourne se ale na něj možná usmálo štěstí, jelikož cestu do semifinále měl vcelku pohodlnou a Djokovič evidentně není stoprocentně fit. Navíc je světovou dvojkou, takže bylo jasné, že na největšího favorita a úřadujícího šampiona Jannika Sinnera může narazit až ve finále.

Jeho největším problémem na grandslamech jsou zápasy s hráči TOP 10. Na probíhajícím Australian Open ho takové utkání čeká až teď v pátek. Na ostatních turnajích naopak poráží kolegy z elitní desítky pravidelně, a proto je jasné, že se jedná o psychický blok. Na podnicích velké čtyřky disponuje proti soupeřům z TOP 10 mizernou bilancí 4:16.

V soubojích s Djokovičem si nevede vůbec špatně, vyhrál třetinu z 12 střetnutí a měl navrch ve velmi důležitých duelech v semifinále olympiády v Tokiu a ve finále na Masters v Římě a na Turnaji mistrů. Je však otázkou, zda dokáže na takové výkony navázat i na grandslamech, kde má celkově semifinálovou bilanci 2:6. V sedmi z osmi semifinále narazil na někoho z elitní desítky a šestkrát prohrál (1:6).

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 7:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 54:69)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:6)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 36:34)

Zverev – Australian Open

Kariérní bilance: 30:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2024-25)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: United Cup (bilance 2:0)

Cesta turnajem: Pouille (6:4, 6:4, 6:4), Martínez (6:1, 6:4, 6:1), Fearnley (6:3, 6:4, 6:4), (14) Humbert (6:1, 2:6, 6:3, 6:2), (12) Paul (7:6, 7:6, 2:6, 6:1)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 8:4, na grandslamech 3:0 a na Australian Open 1:0. Zverev dokázal Djokoviče porazit v letech 2017-18, kdy ještě neměl tolik zkušeností a zřejmě ani nebyl tak stabilním a kvalitním hráčem jako nyní. Navíc teď bude mít výhodu, jelikož srbský veterán není v nejlepší kondici a má za sebou vyjma olympijského triumfu velmi nepovedenou sezonu. U Zvereva bude tradičně záležet na psychické odolnosti, kterou má na grandslamech obecně slabší, zejména v soubojích s těmi nejlepšími. I proto je Němec kurzovým outsiderem.

Sinner – Shelton | 09:30 SEČ

Jannik Sinner předvedl v osmifinále s Holgerem Runem i kvůli zdravotním potížím slabší výkon, obzvláště ve srovnání s těmi v posledních 12 měsících. O dva dny později ale už zase naskočil do obvyklého tempa a ve čtvrtfinále zničil 6:3, 6:2, 6:1 domácí naději a světovou osmičku Alexe de Minaura. Se svým oblíbeným protivníkem vyhrál i devátý vzájemný souboj.

Třiadvacetiletý Ital je suverénní světovou jedničkou a možná mnohé překvapí, že loňský duel s Novakem Djokovičem v tomto dějišti byl teprve jeho druhým semifinále na grandslamech. Navíc se tehdy poprvé podíval do finále na této úrovni. Stále trvající životní období prožívá po skončení US Open 2023 a loňskou fenomenální sezonu zakončil s bilancí 73:6 a osmi triumfy ze 14 dohraných turnajů na nejvyšší tour.

V tuto chvíli je nejmladším hráčem od Rafaela Nadala v roce 2009, který prošel na Australian Open ve dvou ročnících po sobě do semifinále. Zajímavostí je, že ještě nikdy nezvládl dvě grandslamová semifinále v řadě. V této fázi má poloviční úspěšnost 2:2 a také v posledním takovém utkání narazil na levorukého protivníka figurujícího mimo TOP 10 žebříčku. A sice Jacka Drapera na loňském US Open, kterého porazil 7:5, 7:6, 6:2.

Vzhledem k jeho formě z posledních 12 měsíců a dominanci na tvrdých površích měl extrémně snadný los po cestě do semifinále letošního Australian Open. Navíc ani v něm nepotkává žádnou výraznější hrozbu, což by mu mělo umožnit být stoprocentně připravený na nedělní finále, pokud do něj postoupí. Je ale potřeba znovu zmínit, že v osmifinále s Runem nebyl úplně fit, což si nesmí v pátek a případně hlavně v neděli dovolit.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 5:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 2:0 (kariérní 69:41)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:2)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 23:11)

Sinner – Australian Open

Kariérní bilance: 20:4

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Jarry (7:6, 7:6, 6:1), Schoolkate (4:6, 6:4, 6:1, 6:3), Giron (6:3, 6:4, 6:2), (13) Rune (6:3, 3:6, 6:3, 6:2), (8) De Minaur (6:3, 6:2, 6:1)

Ben Shelton dokonale využil selhání favoritů ve své části pavouka a užil si celkem pohodlnou cestu až do semifinále. Pro 22letého Američana se jedná ve velmi mladém věku o další velký úspěch na grandslamech. Ve všech pěti zápasech na letošním Australian Open potvrdil roli favorita a jeho dosud žebříčkově nejvýše postaveným soupeřem byl Lorenzo Musetti figurující na 15. pozici.

Nehledě na los opět potvrzuje, že svůj nejlepší tenis pravidelně ukazuje hlavně na těch největších akcích. A když nastoupí proti soupeři, který je třeba větším talentem než on, dohání to obrovským sebevědomím a pozvednutím výkonu v klíčových momentech. Tyto kvality potvrdil i v těchto dnech v Melbourne Parku.

Za sebou má jen jedno grandslamové semifinále a narazil v něm na tehdy nejtěžšího možného protivníka. K jeho smůle ho potkává stejný osud i na letošním Australian Open. Svou první kompletní sezonu na nejvyšším okruhu absolvoval teprve předloni a po čtvrtfinále na Australian Open se probil do semifinále US Open, v němž podlehl 3:6, 2:6, 6:7 pozdějšímu šampionovi a tehdejší světové dvojce Novakovi Djokovičovi.

Co se kvality hry týče, tak pro něj vypadá Sinner jako nepřekonatelná překážka. Shelton je ale známý svým sebevědomím a určitě alespoň nějakou šanci na postup do nedělního finále vidí. Navíc proti němu Sinner zaznamenal svou poslední porážku proti někomu mimo TOP 12 žebříčku, konkrétně v říjnu 2023 na Masters v Šanghaji.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (semifinále)

Bilance: 5:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 5:12)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 3:4)

Shelton – Australian Open

Kariérní bilance: 11:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Auckland (osmifinále)

Cesta turnajem: Nakashima (7:6, 7:5, 7:5), Carreňo (6:3, 6:3, 6:7, 6:4), (16) Musetti (6:3, 3:6, 6:4, 7:6), Monfils (7:6, 6:7, 7:6, 1:0 skreč), Sonego (6:4, 7:5, 4:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Sinner vede 4:1. Italský favorit posbíral většinu porážek v posledních 12 měsících i kvůli nějakému zdravotnímu problému. Pokud tedy bude stoprocentně fit, tak se dá očekávat, že Sheltona bez větších problémů porazí a nedovolí, aby se jeho soupeř stal prvním americkým finalistou Australian Open od roku 2003.

Páteční program

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Birrellová/Smith (Austr.) - Gadecká/Peers (Austr.)

2. Djokovič (7-Srb.) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 04:30 SEČ

3. Sinner (1-It.) - Shelton (21-USA) / nejdříve v 09:30 SEČ



MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - M. Andrejevová/Šnajderová (-)



1573 ARENA (od 02:30 SEČ)

1. Jonesová (1-Austr.) - Sonobeová (4-Jap.)

2. Bernet (8-Švýc.) - Paldanius (7-Fin.)

3. Exsted/Kumstát (2-USA/ČR) - Milič/Plešivcev (Srb./-) / nejdříve v 05:00 SEČ

Kompletní program | Přehled mužského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.