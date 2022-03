Zůstanu, dokud nezvítězíme! Dolgopolov absolvoval střelecký výcvik a vydal se bránit Ukrajinu

Třiatřicetiletý Dolgopolov byl v době začátku ruské invaze na Ukrajinu s matkou a sestrou v Turecku. "Hned jsem začal se střeleckým výcvikem a měl jsem štěstí, že mě mohl pět až sedm dnů učit bývalý profesionální voják," uvedl Dolgopolov na instagramu.

"Našel jsem pár kluků, kteří chtěli jet na Ukrajinu z Ameriky, a vydali jsme se na cestu. Vzali jsme si neprůstřelné vesty pro nás a pro naši armádu a letěli jsme do Záhřebu. Pak jsem jel autem přes Evropu, dostali jsme se na Ukrajinu přes Polsko a nyní jsem konečně v Kyjevě. Tohle je můj domov a budu ho bránit. Se všemi lidmi, kteří tam zůstali. I já tam zůstanu, dokud nezvítězíme," uvedl bývalý třináctý hráč světového žebříčku.

Used to be rackets and strings, now this pic.twitter.com/hdYjMDlMuo