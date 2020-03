Zverev: Je to hrozný vir, ale zvládneme to

"Nemůžu uvěřit tomu, co se teď na tomhle světě děje. Vím, že je spousta lidí naštvaných, že nemůžou chodit na sportovní události nebo navštěvovat koncerty svých oblíbených umělců, ale právě teď jsou mnohem důležitější věci, o které se musí starat," napsal na Instagramu Zverev, který se snaží vyslat svým fanouškům pozitivní energii.



"Moje myšlenky a modlitby jsou s každým jednotlivcem i každou komunitou zasaženou koronavirem. Zůstaňme silní a bojujme s tím společně. Zvládneme to a zase bude líp," věří se třiadvacetiletý německý tenista.



"Velké díky patří všem na světě, kteří se snaží bojovat s tímto hrozným virem a najít řešení. A velké díky všem zdravotníkům po celém světě za každou pomoc," dodává Zverev, jenž tráví velkou část nečekaného volna s přítelkyní Brendou Pateaovou.



Bývalý třetí hráč světa a vítěz Turnaje mistrů 2018 letos stihl odehrát pouhé tři akce. Na ATP Cupu prohrál všechny tři zápasy, na Australian Open vypadl v semifinále s Dominicem Thiemem a v Acapulku skončil překvapivě ve druhém kole na raketě Američana Tommyho Paula.



Aktuálně je Zverev světovou sedmičkou. Naposledy si zahrál začátkem března na challengeru v Indian Wells, kde se představil ve čtyřhře s bratrem Mischou. Pokud to situace dovolí, měl by se na kurty vrátit v týdnu od 8. června na domácí trávě ve Stuttgartu.