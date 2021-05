Zverev má 4. titul z Masters, podruhé slaví na antuce v Madridu

Alexander Zverev se po březnovém triumfu v Acapulku dostal částečně i vinou problémů s loktem do útlumu, když vyhrál pouze dva z pěti zápasů. Porážky utrpěl s Ruusuvuorim, Goffinem a Ivaškou.



Tento týden na oblíbeném antukovém Masters 1000 v Madridu však našel ztracenou herní pohodu a přetavil ji v první velký triumf od roku 2018.



24letý Němec ve španělské metropoli porazil Japonce Keie Nišikoriho, Brita Daniela Evanse a tři hráče Top 10: pětinásobného šampiona Rafaela Nadala, svého neoblíbeného soka Dominica Thiema a v dnešním finále otočil nepříznivý vývoj proti Italu Matteu Berrettinimu.

Statistiky zápasu

Zverev - Berrettini 5 esa 7 7 dvojchyby 1 69 %

1. podání 'in' 67 %

76 %

úsp. 1. podání 72 %

55 %

úsp. 2. podání 44 %

16 winnery 32 28 nevyn. chyby 50 11/14 hra na síti 12/12 4/8 brejkboly 1/3 čas: 2:40

V prvním setu se Zverev dostal do brejku na 4-3, ale nepotvrdil ho, v tie-breaku po obratu z 0-5 nevyužil setbol a poprvé na turnaji ztratil set. V dalším průběhu už však s agresivně hrajícím soupeřem ani jednou nepřišel o podání a nakonec zvítězil 6-7 6-4 6-3.



"Jeho herní styl je jedinečný, dlouho jsem s někým takovým nehrál. Navíc má úžasný servis, první i druhý. Bylo to pro mě něco úplně nového," komentoval Zverev.



Zverev získal první velký titul od triumfu na Turnaji mistrů v listopadu 2018. Finále turnaje Masters hrál poosmé a počtvrté v něm zvítězil. V Madridu navázal na triumf z roku 2018, o rok dříve zvítězil v Římě a na hardu v Montréalu.



"Už to jsou tři roky od mého posledního vítězství na Masters. Je to neuvěřitelný pocit," pochvaloval si Zverev, jenž v celkově 24. finále vybojoval 15. titul.



25letý Ital Berrettini hrál finále pošesté v kariéře a poprvé mimo menší podniky ATP 250. Pátý a dosud nejcennější titul mu ale unikl.



"Myslím, že jsme oba odehráli skvělý zápas. Prožívám teď úžasný okamžik kariéry, ale pocity mám smíšené, protože jsem dnes prohrál," uvedl Berrettini, který před třemi týdny triumfoval v Bělehradu a dnes prohrál poprvé po sérii osmi vítězství.



Oba nyní čeká přesun na další antukový Masters do Říma. Berrettini začne na domácí půdě proti Gruzínci Basilašvilimu, šampion z roku 2017 Zverev začne proti vítězi duelu Mannarino-Dellien.



"Na oslavy teď není čas. Nemohu si dovolit Řím vynechat, je to další velký turnaj a chci si ho užít. Podmínky tam jsou trochu jiné, ale doufám, že dokážu předvést stejnou hru," dodal Zverev, jenž by už ve čtvrtfinále mohl znovu po týdnu narazit na Nadala.

Most ATP Masters 1000 titles among active players



Novak Djokovic: 36

Rafael Nadal: 35

Roger Federer: 28

Andy Murray: 14

Alexander Zverev: 4@MutuaMadridOpen | #MMOPEN — ATP Tour (@atptour) May 9, 2021



Čtyřhru v Madridu ovládli Marcel Granollers a Horacio Zeballos, kteří získali třetí společný triumf na turnajích Masters 1000. Ve finále španělsko-argentinský pár zdolal 1-6 6-3 10-8 chorvatské vítěze pěti letošních akcí Nikolu Mektiče s Matem Pavičem.