Zverev na US Open zdolal Čoriče a zahraje si o první grandslamové finále

US OPEN - Alexander Zverev ve čtvrtfinále US Open přetlačil 1-6 7-6(5) 7-6(1) 6-3 Bornu Čoriče, který si na grandslamech poprvé zahrál čtvrtfinále, snížil vedení Chorvata ve vzájemné bilanci na 3-2 a postupem do semifinále znovu vylepšil své maximum ve Flushing Meadows a vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výsledek. O první finále na akcích velké čtyřky si 23letý Němec zahraje Pablem Carreñem, nebo Denisem Shapovalovem.