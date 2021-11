Zverev podruhé dobyl Turnaj mistrů! V Turíně přehrál neoblíbeného Medveděva a vyhrál i šesté letošní finále

Alexander Zverev včera večer krátce před půlnocí vyhrál vyčerpávají semifinálovou bitvu se světovou jedničkou Novakem Djokovičem a navíc měl před dnešním finále s Daniilem Medveděvem o osm hodin méně času na odpočinek.



Na poslední zápas sezony ale dokázal posbírat dostatek sil a o rok staršího Rusa, s nímž v uplynulých třinácti měsících prohrál všech pět duelů, jasně přehrál. Soupeři nenabídl ani jeden brejkbol a za hodinu a čtvrt zvítězil 6-4 6-4.



Zverev se opíral o výborný servis a každý set rozhodl jedním brejkem. V první sadě vzal Medveděvovi podání ve třetí hře a ve druhé hned na úvod. Ve výměnách působil jistě, dokázal být trpělivý a především z forhendu posílal milimetrově přesné vítězné rány. Při mečbolu napálil eso z druhého podání.



"Nevím, jestli to dneska byl perfektní zápas, ale musel jsem hrát opravdu skvěle. Věděl jsem, že musím předvést jeden z nejlepších výkonů, protože pětkrát v řadě jsem s ním prohrál a já věděl, že to nebude vůbec jednoduché," svěřil se svými prvními pocity Zverev, který Medveděvovi oplatil pět dní starou porážku ze skupiny a vzájemnou bilanci vyrovnal na 6-6.







24letý Zverev startoval na Turnaji mistrů pátý rok po sobě, podruhé se dostal do finále a opět v něm zvítězil. Také v roce 2018 ve finále porazil soka (Djokoviče), s nímž předtím prohrál ve skupině.



Letos v Turíně Zverev porazil světovou dvojku i jedničku, což na Turnaji mistrů dokázal v semifinále a finále jako čtvrtý v historii a první od roku 1990 (Andre Agassi). Rodák z Hamburku si tento týden vydělal 2,143 milionu dolarů, přes 48 milionů korun.



Zverev se zároveň stal desátým hráčem historie s více než jedním titulem z Turnaje mistrů. Z jeho krajanů je na tom lépe jen Boris Becker, který na závěrečném podniku sezony uspěl třikrát.

#NittoATPFinals Title Leaders (since 1970)



1) @rogerfederer 6

2) @DjokerNole 5

Ivan Lendl 5

Pete Sampras 5

5) Ilie Nastase 4

6) @TheBorisBecker 3

John McEnroe 3

8) Bjorn Borg 2

@lleytonhewitt 2

@AlexZverev 2 — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) November 21, 2021



V roce 2021 Zverev jako jediný vyhrál 59 zápasů a stejně tak je jediným tenistou s 6 tituly. V ně proměnil všech šest finálových zápasů - před Turnajem mistrů zvítězil na 'pětistovkách' v Acapulku a Vídní, na Masters 1000 v Madridu a Cincinnati a na olympiádě v Tokiu. Celkovou bilanci ve finálových duelech vylepšil na 19-9.



"Není nic lepšího, než ukončit sezonu vítězstvím na Turnaji mistrů. Ale teď už se strašně těším na příští rok a uvidíme, co se stane," uvedl spokojený Němec, pro kterého by měl být prioritou zisk prvního grandslamového titulu.



Medveděv na Turnaji mistrů prohrál poprvé po sérii devíti výher a nenavázal tak na loňský triumf z Londýna.



"Gratuluju Sašovi. Není to jednoduché hrát finále proti někomu, s kým jste prohráli ve skupině. Ale on už to podruhé zvládl a dnes hrál opravdu skvěle," řekl Medveděv, který v září na US Open slavil první grandslamový triumf.



Turnaj ve čtyřhře vyhráli Francouzi Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut, kteří navázali na triumf z roku 2019 a stali se rovněž dvojnásobnými šampiony.