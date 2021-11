Zverev porazil Hurkacze a postoupil do semifinále proti Djokovičovi

Alexander Zverev si první bod v Turíně připsal v neděli po skreči domácího Mattea Berrettiniho, v druhém zápase ale prohrál třísetovou bitvu s Medveděvem. Nicméně postup do semifinále mě stále ve svých rukách a podmínku - porazit Huberta Hurkacze - splnil.



Německý tenista v souboji čtyřiadvacetiletých Evropanů odstartoval dominantně. V prvních čtyřech gamech ztratil jen dva míčky a po deseti minutách vedl 4-0. Za stavu 5-1 nevyužil setbol, ale posléze při svém servisu nezaváhal. V úvodní sadě vyhrál 16 z 18 výměn po svém podání.

Statistiky zápasu

Zverev - Hurkacz 11 esa 11 0 dvojchyby 0 77 %

1. podání 'in' 65 %

86 %

úsp. 1. podání 63 %

45 %

úsp. 2. podání 42 %

22 winnery 20 8 nevyn. chyby 20 4/8 hra na síti 5/10 3/7 brejkboly 0/0 61 celkem bodů 41 čas: 1:02

Druhé dějství nabídlo vyrovnanější průběh a Hurkacz měl dokonce v jednu chvíli nakročeno k brejku. Za stavu 4-3 vedl 30-0, ale k brejkbolu se opět nedostal, ztratil tři gamy v řadě a Zverev po 62 minutách zvítězil 6-2 6-4.



"Byl to psychicky náročný zápas, protože jsem potřeboval vyhrát. Ale odehrál jsem skvělý první set a ve druhém jsem si v důležitých momentech pomohl servisem," komentoval rodák z Hamburku.



Zverev startuje na Turnaji mistrů pátý rok po sobě a ze skupiny se dostal potřetí, i tentokrát s bilancí 2 výhry a 1 porážka. V roce 2018 nakonec tenista stále bez grandslamového titulu triumfoval.



Letos se Zverev v sobotním semifinále střetne s Novak Djokovičem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 4-8. Naposledy Srbovi podlehl v semifinále letošního US Open po pětisetové bitvě, v srpnu naopak uspěl v semifinále olympiády. Na Turnaji mistrů se utkají už počtvrté - dva zápasy ve skupině vyhrál Djokovič, před třemi lety ve finále slavil životní úspěch Zverev.



"Letos jsem s ním hrál na všech velkých turnajích na tvrdém povrchu. V Austrálii, na olympiádě v Tokiu a v New Yorku. A teď se střetneme tady. Dostávám se do závěrečných kol těchto turnajů a takové zápasy prostě musím očekávat," uvedl Zverev.



Ve večerním duelu Daniila Medveděva s Jannikem Sinnerem už z pohledu postupové matematiky o nic nepůjde. Ruský obhájce titulu má po dvou třísetových výhrách jisté první místo a bude čekat na semifinálového soupeře, který vzejde z pátečního zápasu mezi Andrejem Rubljovem a Casperem Ruudem.