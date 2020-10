Zverev si v Kolíně nad Rýnem na úvod poradil s Verdascem

Alexander Zverev prožívá trochu neobvyklou sezonu. Třiadvacetiletý Němec vždy exceloval hlavně na turnajích ATP a na grandslamech se mu příliš nedařilo, letos je tomu však naopak. Zatímco na akcích ATP před startem nového domácího halového podniku vyhrál jediný ze šesti zápasů, na grandslamech se dostal do semifinále Australian Open, na US Open do svého premiérového finále na turnajích velké čtyřky a na French Open do osmifinále.

V Kolíně nad Rýnem je domácí hráč největším favoritem a tuto roli v úvodním zápase úspěšně potvrdil, když si poradil 6-4 6-1 s Fernandem Verdascem a své vedení ve vzájemné bilanci se španělským veteránem navýšil na 4-2.

Zverev přemožiteli Andyho Murrayho z úvodního kola nenabídl jediný brejkbol, sám čtyři z pěti možností na brejk proměnil, v utkání na vlastním podání ztratil pouhých šest fiftýnů, pomohl si sedmi esy a do dalšího kola prošel za pouhých 62 minut.

Ve čtvrtfinále čeká domácí hvězdu premiérový souboj s Jihoafričanem Lloydem Harrisem, který do hlavní soutěže prošel přes kvalifikaci.